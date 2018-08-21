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    Турист из Казахстана утонул в Адриатическом море, спасая людей

    41-летний житель Петропавловска Танат Смагулов утонул на черногорском курорте в Адриатическом море, спасая тонущих людей. Казахстанец успел вытащить из воды двух женщин и ребенка.

    Танат Смагулов; фото: Tengrinews
    Танат Смагулов; фото: Tengrinews

    Трагический случай произошел 16 августа в черногорском городе Улцинь, где Смагулов отдыхал вместе с коллегами. В семь часов вечера на море поднялись высокие волны, из-за чего отдыхающие начали тонуть. Казахстанец, занимавшийся плаванием, бросился в воду. Танат спас двух взрослых женщин и одного ребенка, после чего поплыл за следующим, но силы его оставили.

    Спустя несколько минут его тело достали из-под воды, но реанимировать не сумели. В спасательной службе Черногории позже подтвердили гибель двух человек в Адриатическом море.

    «Он был очень добродушный, отзывчивый, кому угодно готов был прийти на помощь, знает — не знает. Всегда всем помогал. Никогда не отказывал в помощи. В Черногорию они поехали с друзьями вчетвером. Как нам рассказали друзья, в тот день, 16 августа, туристов предупредили о шторме, вокруг пляжа были расставлены красные флажки», — цитирует Tengrinews родственников погибшего.

    Сегодня, 21 августа, в МИД РК сообщили, что тело Смагулова доставили в Астану. По сообщениям местных СМИ, Таната похоронят в родном селе Амангельды в Северо-казахстанской области.

    Темы: Казахстан, Казахстанцы за границей, Мужчины Центральной Азии, Туризм
    Теги: Казахстан море Танат Смагулов Черногория
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