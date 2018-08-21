Турист из Казахстана утонул в Адриатическом море, спасая людей

41-летний житель Петропавловска Танат Смагулов утонул на черногорском курорте в Адриатическом море, спасая тонущих людей. Казахстанец успел вытащить из воды двух женщин и ребенка.

Трагический случай произошел 16 августа в черногорском городе Улцинь, где Смагулов отдыхал вместе с коллегами. В семь часов вечера на море поднялись высокие волны, из-за чего отдыхающие начали тонуть. Казахстанец, занимавшийся плаванием, бросился в воду. Танат спас двух взрослых женщин и одного ребенка, после чего поплыл за следующим, но силы его оставили.

Спустя несколько минут его тело достали из-под воды, но реанимировать не сумели. В спасательной службе Черногории позже подтвердили гибель двух человек в Адриатическом море.

«Он был очень добродушный, отзывчивый, кому угодно готов был прийти на помощь, знает — не знает. Всегда всем помогал. Никогда не отказывал в помощи. В Черногорию они поехали с друзьями вчетвером. Как нам рассказали друзья, в тот день, 16 августа, туристов предупредили о шторме, вокруг пляжа были расставлены красные флажки», — цитирует Tengrinews родственников погибшего.

Сегодня, 21 августа, в МИД РК сообщили, что тело Смагулова доставили в Астану. По сообщениям местных СМИ, Таната похоронят в родном селе Амангельды в Северо-казахстанской области.