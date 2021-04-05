Остановить истребление человека – строить свои миры!

Для тех, кто не понял: это 1941 год — совершено «вероломное нападение без объявления войны», но остановить порабощение и истребление человечества под прикрытием «пандемии» можно, призывает Галима Бухарбаева.

Главный редактор сайта Центр-1 Галима Бухарбаева возвращается к журналистской деятельности после полугодового перерыва, связанного с рядом административных вопросов и переездом из Германии в Казахстан.

По словам журналистки, сегодня, когда мир и человечество оказались в ловушке глобалистов – самых могущественных стран, корпораций и находящихся в их подчинении международных организаций, действовать и подключиться к борьбе должен каждый.

Первое: увидеть, что никакой пандемии нет, и всё происходящее не имеет никакого отношения к медицине, заботе о здоровье, а ставит ровно противоположные цели.

Второе: признать и осознать, что слепое подчинение и бездействие приведут к разрушению человека, семьи, общества и страны.

Третье: пробудиться и понять, что успех борьбы зависит от каждого. Даже малый ребенок способен снять маску-намордник, а любой самостоятельно шагающий по этой Земле сможет начать сопротивление и борьбу.

В интервью Наталье Бушуевой, запустившей новый канал «Остаться человеком», Бухарбаева призывает каждого сказать «нет» мировой тирании, новому фашизму и вступить в армию людей.

«Мы должны понять, что наши страны, как в 1941 году, переживают «вероломное нападение без объявления войны», только теперь используется биологическое оружие или его видимость, и тактика массированного запугивания, принудительной изоляции, обеднения и отупления народа», – говорит Галима.

«Но сегодня ситуация для наших народов и людей совершенно иная: нет государства, способного нас защитить, нет СССР, нет товарища Сталина, нами правят колониальные администрации, лишь доводящие до нас в максимальном переводе инструкции с Запада», – добавляет она.

Сегодня впору обратиться к опыту наших отцов и дедов – советского народа, ставшего победителем в Великой Отечественной войне, которому фашисты уготовили: сокращение численности населения СССР и порабощение, а также к трагедии еврейского народа, переживавшего в годы фашизма угрозу полного истребления.

Ношение маски сегодня, по убеждению Бухарбаевой, – это повязки с желтой звездой (во Вторую мировую войну нацисты обязали евреев носить отличительные знаки – шестиконечные звезды, так они были обозначены как жертвы, как люди более низкого сорта или же совсем нелюди, коим уготована лишь смерть).

Сегодняшний отказ в магазинах обслуживать человека без маски также берет корни из западного расизма и антисемитизма, это в странах Европы и США было принято вывешивать вывески: «Евреев не обслуживаем», «Чернокожим вход запрещен»…

«Управляющие нами западные страны ничего нового не придумали, можно лишь сокрушаться по поводу того, как легко нас с вами сдали наши власти в Ташкенте, Нур-Султане, Бишкеке и даже в Москве…» – говорит Бухарбаева.

Но сопротивляться необходимо, опять же об этом говорит опыт Великой Отечественной войны.

Как при фашистах в ХХ веке

Бруно Беттельгейм, психолог из Австрии, еврей по национальности, побывал в двух нацистских концлагерях – Дахау и Бухенвальд, он выжил, так как поставил своей целью наблюдать за происходящим, сохраняя при этом максимальную целостность личности.

В своей книге «Просвещенное сердце» он писал, что главным оружием фашистов помимо насилия были психологические приемы, унижавшие человеческое достоинство заключенных, они теряли самоуважение, переживали распад личности и вскоре были готовы к отправке в газовые камеры…

Беттельгейм предостерегал человечество, что подобное зло может повториться, и не допустить его можно, лишь отказавшись от постоянного поиска безопасности и лучшей жизни.

Ведь нас как раз сегодня «спасают», предлагают «безопасность» от опасного вируса в обмен на нашу свободу.

Вот несколько цитат из книги «Просвещенное сердце», вдумайтесь в них, призывает Галима Бухарбаева:

«Я повторял в этой книге уже много раз, что процветание или гибель любого общества зависит от того, насколько человек, как член этого общества, способен преобразить свою личность так, чтобы придать обществу «человеческое лицо».

«…если мы сами решаем перестать быть частью системы, прежняя личность может быть восстановлена в одно мгновение».

«Все эти люди поняли вовремя, что, когда мир разлетается вдребезги, когда воцаряется бесчеловечность, нельзя продолжать жить как обычно. Нужно радикально переоценить все, что ты делаешь, во что веришь, за что борешься. Короче, надо занять позицию в новой реальности, сильную позицию, а не прятаться в личную жизнь».

«Проанализировав окружающую обстановку, человек не станет, как я полагаю, обманывать себя верой в то, что, приспосабливаясь, он сможет выжить. Он тогда способен понять, что многое, внешне кажущееся защитой, в действительности приводит к распаду».

«Мало кто захочет рисковать жизнью из-за мелких нарушений своей автономии. И когда государство совершает такие нарушения одно за другим, то где та черта, после которой человек должен сказать: «Все, хватит!», даже если это будет стоить ему жизни? И очень скоро мелкие, но многочисленные уступки так высосут решимость из человека, что у него уже не останется смелости действовать».

«При становлении режима нацистской тирании, чем дольше откладывалось противодействие ей, тем слабее становилась способность людей к сопротивлению. А такой процесс «обезволивания» стоит только запустить, и он быстро набирает скорость».

«Слишком поздно им пришлось убедиться в том, что дорога к разложению личности и даже в лагерь смерти вымощена не совершенными в нужное время поступками».

«Мы видим, таким образом, что жизнь в условиях тоталитарного гнета разрушает цельность и достоинство личности, и, в конце концов, приводит к ее разложению. Глубокий раскол личности неизбежно уничтожает ее автономию».

«Самоуважение человека основывается на возможности действовать в соответствии со своими убеждениями».

«Всеохватывающая мощь тоталитарной системы состоит именно в этом: она не только вторгается в наиболее интимные стороны каждодневной жизни человека, но, самое главное, разрушает целостность его личности, если он пробует сопротивляться».

«Революционные изменения действительно приводят к социальному кризису, который продолжается до тех пор, пока человек не достигнет более высокой ступени интеграции, позволяющей не только адаптироваться к новой ситуации, но и овладеть ею».

«Люди – не муравьи. Они предпочитают смерть муравьиному существованию. И в этом состоит смысл жертв СС, решивших покончить с жизнью, переставшей быть человеческой. И для человечества это – главное».