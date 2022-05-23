Репетиция прошла. Мировая премьера «Оспы обезьян»?

Бельгия ввела карантин в связи с оспой обезьян, и дело может этим не ограничиться — не зря глобальное распространение этой болезни симулировали на Западе, как перед «пандемией коронавируса».

Мир, едва начавший отходить от «пандемии Covid-19», уже подвергается информационной бомбардировке по поводу заражения новой болезнью, на этот раз речь идет об оспе обезьян.

Редкое вирусное заболевание было обнаружено у обезьян в Африке в 1958 году, а в 1970 году впервые было выявлено у человека в Демократической Республике Конго (ранее Заир). Тем не менее заболевание оставалось крайне редким и диагностировалось лишь в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

Но вдруг все изменилось, природный баланс и биологические законы вмиг оказались нарушены. По последним сообщениям информационных агентств, в настоящий момент уже 11 стран мира, преимущественно — это Европа и США, заявили об обнаружении заразившихся оспой обезьян, речь идет о порядка 80 подтвержденных случаев, и 50, находящихся под подозрением.

Все по плану

Распространение оспы обезьян среди людей, при том в странах нехарактерных для этой болезни, удивительным образом совпало со сроками, которые были определены для такой вспышки на конференции, состоявшейся в Мюнхене (Германия) в марте 2021 года.

Американская организация Инициатива по ядерной угрозе (Nuclear Threat Initiative — NTI) совместно с Мюнхенской конференцией по безопасности (Munich Security Conference — MSC) провели в Мюнхене заседание по теме «Усиление глобальной системы по предотвращению и реагированию на биологические угрозы».

Согласно материалам конференции, ее участники отметили ужасы «пандемии Covid-19», которая, по их данным, затронула 250 млн человек и стала причиной смерти 5 млн, а затем выразили желание и готовность объединить свои усилия в борьбе с вызовами в области здравоохранения и глобальной безопасности.

Чтобы отработать совместный ответ и лучшую координацию действий, участники конференции из стран Америки, Европы, Африки и Азии провели кабинетные учения по снижению биологических угроз с серьезными последствиями.

Бриния и пандемия…

«Сценарий учений изображал смертельную глобальную пандемию, связанную с необычным штаммом вируса оспы обезьян, который возник в вымышленной стране Бриния и распространился по всему миру в течение 18 месяцев», — говорится в материалах прошедшей конференции.

По сценарию учений, первоначальная вспышка была вызвана террористической атакой с использованием патогена, созданного в лаборатории с неадекватными мерами биобезопасности и биозащиты и слабым контролем.

К концу учений вымышленная пандемия привела к более чем 3 млрд случаев заболевания и 270 млн смертей по всему миру.

Что удивительно, согласно учениям в Мюнхене, биологическая атака с патогенами оспы обезьян должна была произойти в вымышленной стране 15 мая 2022 года. В результате на месте должны были заразиться 1421 человек, а умереть от болезни четверо.

Далее, по сценарию учений, к 10 января 2023 года оспа обезьян распространяется на 83 стран мира, где оказываются зараженными 70 млн человек, а 1,3 млн умирают. 10 марта 2023 года в мире от этой болезни страдают уже 480 млн, а умирают 27 млн. И так далее.

Многие эксперты не могут не видеть совпадения, что учения в Мюнхене называли началом вспышки оспы обезьян 15 мая 2022 года, что и происходит в эти дни на наших с вами глазах — всю последнюю неделю ведущие мировые издания сообщают об обнаружении зараженных этой болезнью при этом только в странах Запада.

Известно, что «пандемия Covid-19» тоже проходила необходимую обкатку. В октябре 2019 года в Нью-Йорке состоялись биостимуляции распространения во всем мире нового штамма коронавируса, к которому у человека не было иммунитета.

Мероприятие проходило под названием Event-201 («Событие 201») и было организовано и профинансировано фондом Билла и Мелинды Гейтс, Всемирным экономическим форумом, институтом Джона Хопкинса, агентством Bloomberg.

Как и в случае с «Событием 201», участники симуляции обезьяньей оспы до сих пор молчат о том, что они участвовали в учениях по отработке пандемии, факты которой сбылись в точно указанный срок.

Ц-1