Ваши здоровье и жизнь в собственность глобальной власти

В Узбекистане не обсуждают цели 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет с 22 по 28 мая в Женеве и на которой планируется подписание «пандемического соглашения», а зря…

Завтра, 22 мая, в швейцарской Женеве начнет работу 75-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Собрание, которое является законодательным органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будет работать до 28 мая и, как сообщают его организаторы, сосредоточится на теме «Здоровье для мира, мир для здоровья».

Организаторы мероприятия из ВОЗ не скрывают своего ликования. Еще никогда ежегодные сессии организации не проходили в более убедительное время, в более мобилизационной обстановке и с большими планами и амбициями на мировое господство.

Два последних года, когда весь мир был вогнан в состоянии стресса и страха из-за так называемой пандемии коронавируса, управление и координация которой происходила из единого для всех центра — ВОЗ, сделали свое дело: почва подготовлена, «клиент созрел».

Теперь в Женеве «мировые лидеры», как называют себя главы некоторых государств, хотят закрепить сложившийся статус-кво на бумаге, чтобы реализованная с марта 2020 года медицинская ситуация — стала основным и обязательным правилом для всех и навсегда.

Инициатива о необходимости создания международных правовых норм единых для всех стран мира для реагирования на угрозы здоровью и жизнедеятельности человека — впервые была озвучена весной 2021 года.

30 марта того года была опубликована статья премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой говорилось, что ни одно государство не способно справиться с пандемией в одиночку, и поэтому все должны объединиться.

«Сегодня мы все так же надеемся, что, борясь вместе с пандемией Covid-19, мы сможем построить более надежную международную архитектуру здравоохранения, которая защитит будущие поколения», — начал сходу Джонсон.

Далее он выражал уверенность, что будут и другие пандемии и серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, и вопрос не стоит «если», а «когда».

«Вместе мы должны быть лучше подготовлены к прогнозированию, предотвращению, обнаружению, оценке и эффективному реагированию на пандемии высоко скоординированным образом», — утверждал Борис Джонсон.

Под призывом британского премьера поставили свои подписи лидеры 23 стран, среди них Германии, Франции, Сербии, Португалии, Испании, Греции, Южной Кореи, Нидерландов, Южной Африки, Румынии, Украины и других, а также глава Европейской комиссии и Генеральный директор ВОЗ.

Не удивительно, что уже год спустя инициатива Джонсона, которая также нашла полную поддержку администрации президента США Джо Байдена, будет представлена к принятию на сессии Международной ассамблеи здравоохранения.

Странам-членам ВОЗ будет предложено ратифицировать Международные медико-санитарные правила (ММСП), обсуждение и дискуссии по поправкам к ММСП, взаимодействие по Договору о предотвращении пандемии и обеспечении готовности.

Американский журналист Микки Виллис (Mikki Willis), автор документального фильма «Plandemic», разоблачивший искусственность пандемии Covid-19, но реальный вред и губительность якобы карантинных и профилактических мер и лечения, видит в возможном принятии «пандемического соглашения» угрозу суверенитету стран и попытку мировой элитой взять под полный контроль вопросы здоровья всего человечества.

«194 страны намерены передать свой суверенитет неизбираемому глобальному органу под видом защиты населения от будущих пандемий. — написал Виллис в своем Телеграм-канале. — На самом деле это действие превалирует над индивидуальным суверенитетом и национальными свободами в области здравоохранения, гарантированными конституциями, биллями о правах и хартиями прав всех участвующих стран».

«Под видом произвольных чрезвычайных мер общественного здравоохранения предпринимается попытка обеспечить глобальный контроль», — заключает он.

С ним согласен его коллега, известный ведущий канала FoxNews в США Таккер Карлсон. В одном из своих последний выступлений Карлсон просто заявил, что на карту поставлено все: не только здоровье, а то, как люди живут, управляют правительством, если в США представительное правительство требует согласия граждан, то теперь это исключается.

Что получает ВОЗ при условии, что «пандемическое соглашение» будет одобрено большинством стран-членов организации:

1) Полномочия объявлять, что представляет собой пандемия. Это может быть грипп.

2) Они решат, каковы карантинные требования. Они могут поместить вас в карантинный центр или оставить дома без работы.

3) ВОЗ будет решать, как предотвратить или лечить новое заболевание. Они могли бы снова лишить врачей возможности лечить пациентов так, как им хотелось бы.

4) Полномочия определять, какие лекарства безопасны и кто их разрабатывает. Они считают прививки от Covid-19 безопасными.

5) Они будут отвечать за то, как продвигаются новые вакцины, включая мандаты на вакцины.

С тревогой воспринимают готовящийся к подписанию документ многие врачи в России. Самые активные из них в последние дни предпринимают все возможное, чтобы не допустить передачу полномочий в сфере здравоохранения сомнительному международному институту, чем на самом деле является ВОЗ.

Известный российский врач, доктор медицинских наук Денис Иванов сравнил приближающийся день начала работы Ассамблеи в Женеве с 21 июня 1941 года, то есть с днем накануне нападения фашистской Германии на СССР.

По его словам ВОЗ не является организацией, которая представляет интересы большинства стран мира, а «частной лавочкой» нескольких богатейших государств и людей. И сегодня они, опробовав на человечестве «пандемию коронавируса», хотят окончательно присвоить себе функцию национальных правительств в сфере охраны здоровья.

«ВОЗ получит возможность объявлять аля-пандемии, — говорит Иванов, — что означает, что в течение 24-48 часов в любой стране они будут иметь право вводить локдауны, внедрять свои методы диагностики и лечения».

При этом известно, что с 2008 года ВОЗ, в тихую и негласно, несколько раз меняла определение «пандемии», сегодня оно упростилось настолько, что достаточно одновременного проявления легкого симптома у людей в нескольких странах, без единого смертного случая, чтобы заявить о начале то самого.

Понимают угрозу происходящего и некоторые европейские политики, но их голоса остаются в абсолютном меньшинстве.

Член Европейского парламента от немецкой партии AfD (Aльтернатива для Германии) Кристин Андерсон, выступая в Брюсселе на одной из последних сессий, сказала, что «отмена демократии глобальными элитами продолжается».

«Пересмотр договоров ВОЗ, как только они вступят в силу, будут означать де-факто отмену власти народа, как основного демократического принципа, в пользу технократической диктатуры мировых элит», — говорила Андерсон.

Но, оглядывая почти пустой зал в Европарламенте, она заметила, что неучастие других депутатов дает хорошее представление о том, насколько члены других партий на самом деле заинтересованы в этом «важнейшем вопросе».

В странах Центральной Азии, которые наверняка покорно поддержат «пандемическое соглашение», вообще нет никаких дискуссий.

Сегодняшним властям, вернее, людям, которые засели в правительственных креслах, совершенно безразлично, как принимаемые мировой элитой решения отразятся на их гражданах, их главная забота — не навлечь их гнев на себя.

Прошедшие два года показали, что они готовы со всем остервенением выполнять все их приказы, пусть это и рабство, и истребление.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1