Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Казахстан

    Сергей Дуванов / Как обрести славу и величие

    С завидной периодичностью Нурсултан Назарбаев призывает казахстанцев бороться с коррупцией. Странно это слышать из уст президента, наделенного всеми полномочиями покончить с ней в течение двух-трех лет.

    Ровно столько понадобилось лидеру Сингапура Ли Куан Ю, чтобы избавиться от традиционно восточной коррупции своего окружения и превратить страну в образец законопослушания и порядка.

    Чуть больше времени потребовалось грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили, чтобы в одной из самых коррумпированных стран бывшего Союза забыли слово «взятка».

    Такую же работу начинает сегодня в Армении Никол Пашинян, и, судя по первым результатам, похоже, там тоже всё получится.
    Всё, что нужно, для того чтобы победить коррупцию, – политическая воля. Механизм борьбы с этим злом прост и известен: сажать коррупционеров пачками.

    Причем президенту Назарбаеву начинать нужно со своего ближайшего окружения. Чем больше посадишь и чем ближе к себе зацепишь, тем быстрее это скажется на результативности антикоррупционной борьбы.

    Кто в этом сомневается, езжайте в Сингапур и Грузию – там все ваши сомнения рассеются, и вы убедитесь: для того чтобы избавиться от коррупции, не нужны 20 лет, и уж точно нет нужды призывать простых граждан этим заниматься.

    В этом плане призыв президента к простым казахстанцам выглядит более чем странным. Если глава государства, наделенный практически неограниченными властными полномочиями, не может проявить политическую волю и приструнить коррупционеров, то каким образом это могут сделать простые граждане, стонущие от этой коррупции и о которых эти самые коррупционеры вытирают ноги? Я не улавливаю здесь логики.

    В чем дело? Почему уже более двадцати лет власти периодически провозглашают борьбу с коррупцией, принимают все новые и новые законы, различные антикоррупционные программы, а в госорганах не становится меньше взяточничества?

    Кто мне объяснит, как власть, насквозь коррумпированная и олицетворяющая взяточничество, может этим заниматься? Это же нонсенс! Как можно бороться с самой собой? Вы этот механизм хотя бы мысленно можете себе представить?! Я лично не могу. Это уже из области садомазохизма.

    И при чем здесь народ, который для того и наделил президента всеми необходимыми полномочиями, чтобы тот был в состоянии решать подобные государственные задачи.

    Что еще нужно президенту, чтобы поступить так, как это сделали его коллеги Ли Куан Ю и Саакашвили? Дополнительные полномочия? Но у Назарбаева они есть в избытке. Кто мешает?

    Оппозиция, замордовавшая своими митингами и угрозами «устроить майдан»? Увы, нет ее в Казахстане. Извели как класс. Может, мешает угроза сепаратизма и военного вторжения извне, как в Украине? Тоже нет. Со всеми у нас хорошие и дружеские отношения.

    На самом деле все упирается только в политическую волю. В то, чтобы однажды утром президент проснулся и твердо сказал сам себе, мол, все, хватит! С сегодняшнего дня с коррупцией нужно кончать! Все, что было до этого, – забываем, но с этого дня будем все делать по закону. Ну а дальше тех, кто с этим не согласится, будут брать за руку и отводить в суд. В массовом порядке, всех без разбора, невзирая на родственные и приятельские отношения.

    Да, за решеткой окажутся многие из тех, кто сегодня лоялен Назарбаеву и является опорой его власти. Появится много недовольных, обиженных и обозленных среди тех, кто сегодня составляет цвет казахстанского истеблишмента. Кто-то из них даже попробует примерить на себя одежды оппозиции. Появятся непримиримые враги и мстители.

    Но зато будет результат: коррупция в Казахстане уйдет в глухое подполье, брать и давать взятки в стране станет очень опасно, чиновники научатся жить на зарплату и при этом думать об интересах страны, а не собственного кармана. Это будет великая революция, сопоставимая с майданом, но совершенная сверху.

    Понятно, что это не изменит ситуацию с демократией и правами человека, но по крайней мере ликвидирует мощнейший тормоз в развитии страны в лице вороватых чиновников, работающих на свой шкурный интерес и грабящих государство. В итоге это позволит осуществить реформы, что, в свою очередь, даст возможность для полноценного развития экономики страны и, возможно, многого другого.

    Ладно, бог с ней, с демократией, Ли Куан Ю тоже не был большим демократом, но тем не менее он сделал из бедной периферийной страны экономически процветающую. В нашей ситуации это уже хорошо. Именно поэтому Ли Куан Ю останется в истории непререкаемым авторитетом и образцом для подражания.

    Боюсь, что Нурсултан Назарбаев не сможет рассчитывать на тот же пиетет со стороны своих соотечественников, если так и не сделает того, что могло бы оправдать его авторитаризм у потомков, – не уничтожит коррупцию.

    Как показывает практика, если президент страны не в состоянии победить коррупцию, то существует риск, что этим в конце концов займется народ, а это чревато и для социально-политической стабильности в государстве, и для президента, надеющегося остаться в позитивной истории своей страны.

    Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы

    Источник:Ц-1
    Темы: Казахстан, Нурсултан Назарбаев
    Теги: Казахстан коррупция в Казахстане Нурсултан Назарбаев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    Сергей Дуванов / Откуда в Казахстане берутся недовольные?

    Житель Алматинской области Олжас Турысбеков стал инвалидом после пыток в департаменте полиции, куда попал по подозрению в краже скота, а его попытка добиться компенсации от государства уперлась в стену.

    Казахстан
    Политика

    Сергей Дуванов / Работа над ошибками казахстанской оппозиции

    Я уже более двадцати лет оппонирую режиму Нурсултана Назарбаева. Поэтому мне небезразлично, что в этом плане делают другие. Оценивая, прихожу к мнению, что оппозиция допускает серьезные стратегические и тактические ошибки.

    Казахстан
    Политика

    Сергей Дуванов / Кому служит правосудие Казахстана?

    Что можно сказать о судебной системе страны, в которой суды всех инстанций, включая Верховный, отказываются видеть различие между требованием отставки Правительства РК на пикете, и самой процедурой отставки?

    Казахстан

    Выбор редактора
    Права человека

    Партия «Бирдамлик» просит объяснений от президента Казахстана

    Баходыр Хан Туркестон, лидер новой узбекистанской партии «Бирдамлик», попросил президента Нурсултана Назарбаева объяснить причину срыва съезда его организации в РК и депортации соратников.

    Казахстан

    Новости из Казахстанa

     Права человека

    Партия «Бирдамлик» просит объяснений от президента Казахстана

    Баходыр Хан Туркестон, лидер новой узбекистанской партии «Бирдамлик», попросил президента Нурсултана Назарбаева объяснить причину срыва съезда его организации в РК и депортации соратников.

    Казахстан
    Права человека

    Сергей Дуванов / Откуда в Казахстане берутся недовольные?

    Житель Алматинской области Олжас Турысбеков стал инвалидом после пыток в департаменте полиции, куда попал по подозрению в краже скота, а его попытка добиться компенсации от государства уперлась в стену.

    Казахстан
    Политика

    Сергей Дуванов / Работа над ошибками казахстанской оппозиции

    Я уже более двадцати лет оппонирую режиму Нурсултана Назарбаева. Поэтому мне небезразлично, что в этом плане делают другие. Оценивая, прихожу к мнению, что оппозиция допускает серьезные стратегические и тактические ошибки.

    Казахстан