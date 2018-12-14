Сергей Дуванов / Как обрести славу и величие

С завидной периодичностью Нурсултан Назарбаев призывает казахстанцев бороться с коррупцией. Странно это слышать из уст президента, наделенного всеми полномочиями покончить с ней в течение двух-трех лет.

Ровно столько понадобилось лидеру Сингапура Ли Куан Ю, чтобы избавиться от традиционно восточной коррупции своего окружения и превратить страну в образец законопослушания и порядка.

Чуть больше времени потребовалось грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили, чтобы в одной из самых коррумпированных стран бывшего Союза забыли слово «взятка».

Такую же работу начинает сегодня в Армении Никол Пашинян, и, судя по первым результатам, похоже, там тоже всё получится.

Всё, что нужно, для того чтобы победить коррупцию, – политическая воля. Механизм борьбы с этим злом прост и известен: сажать коррупционеров пачками.

Причем президенту Назарбаеву начинать нужно со своего ближайшего окружения. Чем больше посадишь и чем ближе к себе зацепишь, тем быстрее это скажется на результативности антикоррупционной борьбы.

Кто в этом сомневается, езжайте в Сингапур и Грузию – там все ваши сомнения рассеются, и вы убедитесь: для того чтобы избавиться от коррупции, не нужны 20 лет, и уж точно нет нужды призывать простых граждан этим заниматься.

В этом плане призыв президента к простым казахстанцам выглядит более чем странным. Если глава государства, наделенный практически неограниченными властными полномочиями, не может проявить политическую волю и приструнить коррупционеров, то каким образом это могут сделать простые граждане, стонущие от этой коррупции и о которых эти самые коррупционеры вытирают ноги? Я не улавливаю здесь логики.

В чем дело? Почему уже более двадцати лет власти периодически провозглашают борьбу с коррупцией, принимают все новые и новые законы, различные антикоррупционные программы, а в госорганах не становится меньше взяточничества?

Кто мне объяснит, как власть, насквозь коррумпированная и олицетворяющая взяточничество, может этим заниматься? Это же нонсенс! Как можно бороться с самой собой? Вы этот механизм хотя бы мысленно можете себе представить?! Я лично не могу. Это уже из области садомазохизма.

И при чем здесь народ, который для того и наделил президента всеми необходимыми полномочиями, чтобы тот был в состоянии решать подобные государственные задачи.

Что еще нужно президенту, чтобы поступить так, как это сделали его коллеги Ли Куан Ю и Саакашвили? Дополнительные полномочия? Но у Назарбаева они есть в избытке. Кто мешает?

Оппозиция, замордовавшая своими митингами и угрозами «устроить майдан»? Увы, нет ее в Казахстане. Извели как класс. Может, мешает угроза сепаратизма и военного вторжения извне, как в Украине? Тоже нет. Со всеми у нас хорошие и дружеские отношения.

На самом деле все упирается только в политическую волю. В то, чтобы однажды утром президент проснулся и твердо сказал сам себе, мол, все, хватит! С сегодняшнего дня с коррупцией нужно кончать! Все, что было до этого, – забываем, но с этого дня будем все делать по закону. Ну а дальше тех, кто с этим не согласится, будут брать за руку и отводить в суд. В массовом порядке, всех без разбора, невзирая на родственные и приятельские отношения.

Да, за решеткой окажутся многие из тех, кто сегодня лоялен Назарбаеву и является опорой его власти. Появится много недовольных, обиженных и обозленных среди тех, кто сегодня составляет цвет казахстанского истеблишмента. Кто-то из них даже попробует примерить на себя одежды оппозиции. Появятся непримиримые враги и мстители.

Но зато будет результат: коррупция в Казахстане уйдет в глухое подполье, брать и давать взятки в стране станет очень опасно, чиновники научатся жить на зарплату и при этом думать об интересах страны, а не собственного кармана. Это будет великая революция, сопоставимая с майданом, но совершенная сверху.

Понятно, что это не изменит ситуацию с демократией и правами человека, но по крайней мере ликвидирует мощнейший тормоз в развитии страны в лице вороватых чиновников, работающих на свой шкурный интерес и грабящих государство. В итоге это позволит осуществить реформы, что, в свою очередь, даст возможность для полноценного развития экономики страны и, возможно, многого другого.

Ладно, бог с ней, с демократией, Ли Куан Ю тоже не был большим демократом, но тем не менее он сделал из бедной периферийной страны экономически процветающую. В нашей ситуации это уже хорошо. Именно поэтому Ли Куан Ю останется в истории непререкаемым авторитетом и образцом для подражания.

Боюсь, что Нурсултан Назарбаев не сможет рассчитывать на тот же пиетет со стороны своих соотечественников, если так и не сделает того, что могло бы оправдать его авторитаризм у потомков, – не уничтожит коррупцию.

Как показывает практика, если президент страны не в состоянии победить коррупцию, то существует риск, что этим в конце концов займется народ, а это чревато и для социально-политической стабильности в государстве, и для президента, надеющегося остаться в позитивной истории своей страны.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы