Кто ответит за мучения бухарских ремесленников?

Бухарские ремесленники более десяти лет «находились в плену» городских властей и суда, в итоге, попытавшихся лишить их и мастерских, – за это надо нести ответственность, утверждает местный правозащитник.

На прошлой неделе Ц-1 рассказал историю о проблемах бухарских ремесленников: около ста человек могли лишиться своих мастерских и попросту остаться без средств к существованию.

В 2007 году у них обманным путем отобрали имущество – частные мастерские, располагавшиеся рядом с дехканским рынком города.

Новые мастерские за свой счет им разрешили построить на новом участке в километре от прежнего места, но который, как выяснилось лишь позже, принадлежал дехканскому рынку. Так ремесленники стали арендаторами.

Последним же актом хокимият Бухары и администрация рынка намеревались прогнать мастеров и с нового места. Предотвратить это помогла публикация Ц-1.

Типичная ситуация

Как сказал в интервью Ц-1 руководитель Бухарского гуманитарно-правового центра Шухрат Ганиев, подобные истории становятся все более характерными для сегодняшнего Узбекистана. Проблема решается зачастую после того, как к ней подключаются правозащитники и журналисты.

Он утверждает, что подобная ситуация говорит о полном отсутствии нормального судопроизводства в стране.

«Почему люди, которые на протяжении нескольких лет подавали в суды различных инстанций, не получали тот же самый удовлетворительный ответ от чиновников, который получили после публикации материала?» – задается он вопросом.

В результате рассмотрения иска суд обязал ремесленников выплатить рынку от 20 до 25 млн сумов (2,5–3 тысячи долларов США).

Задолженность мастеров, большинство из которых – люди преклонного возраста, удерживается с их пенсионных выплат в размере 50 процентов.

Представители местных властей после публикации пообещали содействие в восстановлении права собственности и отзыве всех судебных претензий к ремесленникам со стороны рынка.

«Но будут ли наказаны те должностные лица, которые несли ответственность за сохранность кадастровых документов? Будут ли компенсированы моральные издержки людям, которые на протяжении почти одиннадцати лет мучаются с переездами за свой счет?» – спрашивает Ганиев.

По словам правозащитника, юристы намерены выставить соответствующие требования в суде.

Где были общественные организации?

Также правозащитник обрушился с критикой и на действующие в стране общественные организации, которые должны защищать людей, оказавшихся в подобном положении.

«Где до этого времени были такие общественные объединения, как ассоциация «Хунарманд», профсоюз, Палата предпринимателей? Почему они отреагировали только после того, как вышла статья?» – задает он риторический вопрос.

«Для меня как активиста гражданского общества это говорит об огромном разрыве между инициативами центральной власти и руководителями регионального звена, которые пока продолжают творить несправедливость и пока, к сожалению, не несут за это никакой ответственности», – говорит Ганиев.

Юристы пойдут дальше

Команда юристов, взявшаяся за защиту ремесленников, намерена подать иски на возмещение морального ущерба, а также будет ходатайствовать о привлечении к ответственности должностных лиц, составивших липовые договоры, по которым собственники должны были платить за не существующую инфраструктуру и арендную плату за свое же имущество.

Специалисты усмотрели в этом эпизоде сразу несколько нарушений: подлог должностных документов, фальсификацию финансовых документов и уход от налогов.