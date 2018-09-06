Власти Бухары выкидывают на улицу сотню ремесленников

Около сотни ремесленников в Бухаре остаются без места работы. Чиновники, воспользовавшись правовой безграмотностью мастеров, переписали их собственность и выгоняют на улицу.

Около ста ремесленников, имеющих свои мастерские у дехканского рынка Бухары, расположенного на улице Ибн Сины, оказались под угрозой потери своей собственности и места работы.

Второй раз за последние 10 лет власти Бухары принимаются за реконструкцию рынка, при этом круша или же заставляя перестраивать находящиеся поблизости здания, по сути, вынуждая собственников вновь приобретать свою недвижимость с нуля или же оказаться на улице.

63-летний Саид-ака Камалов уже на протяжении 20 лет занимается художественной ковкой. За это время он воспитал целую плеяду мастеров, которые сегодня уже занимаются самостоятельной деятельностью, на что содержат свои семьи.

Мастер мечтал, что его дело продолжится, однако его планы рушатся на глазах. Кроме него еще порядка сотни таких же ремесленников могут остаться без своих производственных цехов, а значит, без работы и средств к существованию.

Но больше всего эти люди возмущены тем, что бухарские чиновники, воспользовавшись их правовой неграмотностью, как выяснилось, попросту отняли у них принадлежащую им собственность.

Как обманули мастеров

Это случилось десять лет тому назад. В 2007 году во время реконструкции дехканского рынка городским хокимиятом принимается решение перенести частные ремесленнические мастерские, располагавшиеся практически у базара, на новое место – в километре от него.

Владельцев заставили строить новые мастерские согласно утвержденному проекту на свои деньги и в строго обозначенном месте.

При этом мастера, которые приватизировали свои прежние цеха еще в 1993 году, не получили ни копейки компенсации. Чтобы построить новые цеха, кто-то продал участок, кто-то – автомобиль.

«После того как мы все построили, пришли представители кадастра, собрали документы, подтверждающие право собственности, и сказали, что сами их переделают, – рассказывает жестянщик Шоди Икрамов. – Однако до сих пор нам не выдали правоустанавливающие документы. В кадастровом архиве мне сказали, что их забрал хокимият и не вернул».

Арендаторы… своей же собственности

Зато вместо новых документов в 2012 году администрация рынка подсунула ремесленникам договоры аренды. К удивлению владельцев, земля, на которой они с таким трудом построили свои мастерские, оказалась в собственности рынка.

В итоге вместе с налогом на имущество мастера платили еще и арендную плату за то, что их недвижимость стоит на земельной территории рынка.

Кроме того, ремесленников обязали платить сборы за использование и сохранность инфраструктуры, которой здесь не было и нет в помине.

Опять 25…

История повторилась спустя десятилетие. Сегодня их вновь принуждают освободить свои мастерские под предлогом очередной реконструкции рынка. Таким образом, ремесленников в очередной раз лишают принадлежащего им имущества, а вместе с тем и заработка.

Мастера на этот раз не хотят идти ни на какие компромиссы. Варианты с предоставлением цехов в другой части города их не устраивают: здесь есть свои клиенты, создана определенная коммуникационная сеть, да и очередной «переезд» вынесет не каждый: многим ремесленникам уже за 60, и начинать все заново им не по силам.

«Мы решительно настроены разорвать всякую связь с рынком. Нас привязали к нему вопреки нашему желанию. Мы хотим быть собственниками своих помещений, без всяких арендодателей, как это было до 2007 года. Пусть нам вернут наши документы и нашу собственность», – требует 61-летний жестянщик Хабиб Караматов.

Тем не менее юристы утверждают, что при таком раскладе, когда есть решение хокима о том, что земля принадлежит рынку, никакая судебная инстанция не встанет на сторону ремесленников.

Поверили в справедливость суда

Право на свою же собственность они безуспешно отстаивают в суде с 2015 года. Как и прогнозировали юристы, суд поддерживает сторону рынка.

В результате разбирательств ремесленников обязали выплатить арендатору задолженность за несколько лет, в том числе и за использование мифической инфраструктуры.

Да, выездной суд, состоявшийся в начале августа, признал, что территория отвечает всем ее требованиям: здесь есть асфальт, тротуары, канализация, вода, туалеты, средства связи – в общем, все блага цивилизации.

Теперь каждый ремесленник остался должен рынку от 20 до 25 млн сумов (2,5–3 тысячи долларов США). Задолженность пенсионеров удерживается с их пенсионных выплат в размере 50 процентов.

Кузнец Сайли Муратов возмущен: «Мы просто не знаем, что делать. У нас отобрали имущество, навязали непосильные долги, еще и заставляют строить новые мастерские за свои деньги! Несколько мастеров уже бросили все, не выдержав этой несправедливости.

Пусть оставят нас в покое».

До сих пор ремесленникам никто и нигде не может помочь. Люди не нашли поддержки ни в прокуратуре, ни в хокимияте, ни в народной приемной. Не помогло и обращение на портал президента РУз. Все заканчивается лишь очередной отпиской.

«Наша самая главная ошибка в том, что мы поверили в справедливость нашего суда», – с сожалением констатирует кузнец Нематулло Камолов.

Последняя надежда

Последней надеждой угнетенных чиновничьим произволом людей являются СМИ и правозащитные организации, которые уже неоднократно сталкивались с подобными случаями.

К проблеме уже подключился Бухарский гуманитарно-правовой центр. По словам его руководителя Шухрата Ганиева, целая группа юристов уже начала работу по «выправлению ситуации с точки зрения права».

«Мы до сих пор рассматриваем все жалобы с точки зрения некой людской справедливости, а не с точки зрения существующего законодательства, забывая о том, что эту справедливость надо оформлять документально, чтобы механизм принуждения к ней заработал так, как надо», – комментирует ситуацию Ганиев.

Правозащитник отмечает: если не решить этот вопрос, то выброшенными на улицу окажутся 80 человек, которые кормили свои семьи. А это вкупе около 200–300 граждан Узбекистана, многие из которых будут вынуждены пополнить ряды гастарбайтеров.

«Мы понимаем, с какой системой сегодня имеем дело. Судебные органы – это очень неповоротливая, слабо реагирующая на запросы граждан система», – отмечает правозащитник.

«Конечно же, мы должны апеллировать к судебным органам, которые вынесли несправедливое решение. Эта апелляция уже подана. Мы в ожидании окончательного решения, которое определит наши дальнейшие шаги», – добавляет Ганиев.