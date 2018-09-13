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    • Узбекистан

    Ремесленники Бухары сохранили свои мастерские!

    После публикации Ц-1 о проблемах около 100 бухарских ремесленников, которые могли лишиться своих мастерских, местные власти отменили решение о сносе их помещений.

    Мастера изучабт отписки чиновников о решении отобрать их собственность; фото: Ц-1
    Мастера изучают отписки чиновников о решении отобрать их собственность; фото: Ц-1

    В минувший четверг Ц-1 сообщил, что около ста ремесленников в Бухаре могут остаться без работы и средств к существованию.

    10 лет назад обманным путем у этих людей отобрали имущество, а теперь и вовсе были намерены прогнать из построенных ими же мастерских на земле, как выяснилось лишь позже, принадлежащей дехканскому рынку в центре Бухары.

    По словам ремесленников, после публикации данного материала их навестили представители городского хокимията, на прием к которым, как отмечают сами мастера, они не могли попасть годами.

    Чиновники успокоили многострадальных ремесленников, что их мастерские останутся на месте, а они смогут продолжать свою работу.

    Вместе с тем конфликтующие стороны договорились о ремонте фасадной части их зданий в соответствии с проектом реконструкции рынка. Ремонт, соответственно, будет осуществлен силами ремесленников.

    Ремесленники Бухары обсуждают произвол властей; фото: Ц-1
    Ремесленники Бухары обсуждают произвол властей; фото: Ц-1

    Кроме того, уполномоченные представители местной власти пообещали содействие в восстановлении права собственности и отзыве всех судебных претензий к ремесленникам со стороны рынка.

    В результате судебных разбирательств ремесленники оказались должны рынку от 20 до 25 млн сумов (2,5–3 тысячи долларов США). Задолженность мастеров, большинство из которых – люди преклонного возраста, удерживается с их пенсионных выплат в размере 50 процентов.

    Однако вопрос о возмещении уже взысканных с мастеров денежных средств пока остается открытым.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: Бухара ремесленники Узбекистана туризм в Узбекистане
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