Бухарским золотошвейкам помогло обращение к президенту РУз

Обращение к президенту помогло решить имущественный спор Бухарской золотошвейной фабрики, грозивший полной ликвидацией предприятия и потерей работы для 200 мастериц.

В начале сентябре текущего года руководитель Бухарской золотошвейной фабрики ООО «Заркон» Рахим Ходжаев записал видеообращение к президенту Шавкату Мирзиёеву, где рассказал о несправедливости судебной системы и давлении прокуратуры.

Речь шла об имущественном споре, возникшем после того, как предприятие «Заркон» решило снести одно из принадлежащих ему зданий, расположенных на его территории.

Настоящей неожиданностью для руководства было узнать, что снесенное строение, служившее когда-то фабричным магазином, принадлежит иному владельцу. Это при том, что данное здание находится на территории предприятия, которое было им приватизировано в 2004 году.

Появившаяся «владелица» магазина, которую Ц-1 называет таковой из этических соображений, обратилась с заявлением о незаконном сносе ее собственности.

Дело дошло до суда, который, несмотря на доказательства, встал на ее сторону и обязал мастериц-золотошвеек выплатить «пострадавшей» материальный ущерб на сумму свыше 100 млн сумов (порядка 13 тысяч долларов).

Директор ООО «Заркон» Ходжаев рассказывает Ц-1 о том, что им удалось выяснить: как оказалось, «владелица» имеет довольно близкие родственные связи с сотрудниками прокуратуры.

«Именно этот факт послужил механизмом давления на следствие и судебный процесс в целом», – убежденно говорит он.

Так как решить вопрос на местном уровне не удавалось больше года, Ходжаев записал видеообращение к президенту. В итоге 21 сентября на очередном заседании суд в Бухаре все же отменил все принятые им ранее решения.

Кому нужна фабричная земля?

«Основные наши силы в течение года тратились не на работу, а на разбирательства с прокуратурой и судами. Вместе с тем надо думать о зарплате работников, выполнении заказов, поиске новых, о доме в конце концов», – говорит Ходжаев.

В общей сложности на фабрике трудятся порядка двухсот мастериц золотого шитья. Их руками вышиваются правительственные заказы.

Среди них – официальная эмблема Ташкентского саммита ШОС, прошедшего в 2016 году. Здесь же шьются и парадные занавесы для ведущих театров и дворцов искусств страны.

А этим летом предприятие получило диплом ЮНЕСКО.

Корреспонденту Ц-1 директор золотошвейного предприятия «Заркон» рассказывал о телефонных угрозах, звучавших в его адрес, с требованием покинуть город.

Все эти последние события он связывает с нечестными методами ведения бизнеса, а также с географическим расположением предприятия.

Фабрика, открытая 80 лет назад, расположена в центре города, где в данное время идет массовая перестройка, начавшаяся после февральского визита в Бухару Шавката Мирзиёева.

Однако кто именно в разгар массовой частной застройки позарился на это место, занимающее порядка одного гектара территории в центре города, золотошвейки могут только догадываться.