Бухарские золотошвейные чапаны – лучший подарок для президентов

Мастерицы бухарской золотошвейной фабрики «Заркон» уверены, что сшитый именно ими халат Шавкат Мирзиёев преподнес Владимиру Путину во время визита в Москву.

Перед государственным визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, который состоялся 4–5 апреля, мастерицы бухарской фабрики «Заркон» подготовили партию золотошвейных чапанов (халатов).

Один из них, по их словам, президент Узбекистана по старой доброй традиции должен был надеть на своего коллегу Владимира Путина.

Председатель наблюдательного совета ООО «Заркон» (так с 2003 года называется Бухарская золотошвейная фабрика) Рахим Ходжаев говорит, что правительство страны заказывает их продукцию специально для встреч на высшем уровне.

Какой именно чапан был подарен президенту России, он не знает, но уверен, что Мирзиёев преподнес главе РФ халат, сшитый именно на их фабрике.

Бухарские золотошвейки в работе над изделиями для высших государственных деятелей, будь то чапаны, ковры, панно и другое, используют все четыре образца вышивки: гульдузи, заминдузи, шакаракдузи, рангли.

Расшитые золотом чапаны правительственные делегации Узбекистана в знак уважения дарят своим зарубежным коллегам во время официальных встреч. Такова национальная традиция, дошедшая до наших дней со времен правления эмиров.

«На нашей фабрике когда-то работал искусный мастер золотого шитья Рахмат Мирзаев, – продолжает Ходжаев. – Вышитая им верхняя одежда в 1956 году была подарена Джавахарлалу Неру и Индире Ганди. Сегодня нашу продукцию заказывает правительство республики практически к каждой встрече на высшем уровне. Чапаны дарят президентам, членам правительственных делегаций, высоким гостям, уважаемым людям».

Бухара славится своими золотошвейными изделиями. Золотом вышиваются головные уборы, обувь, шаровары, халаты, покрывала и постельное белье.

Сегодня без украшенных подобным образом национальных нарядов не обходится ни одно семейное торжество, будь то суннат-туй (обряд обрезания у мальчиков), свадьба, мучал или юбилеи.

И если в былые времена такую одежду могли себе позволить лишь правители и знать, сегодня она является неотъемлемой частью гардероба практически каждого жителя Бухары.

Какого труда стоит украсить будущий чапан вышивкой из золотой нити, Мухаррам Раджабова знает не понаслышке.

На Бухарскую золотошвейную фабрику она пришла по окончании восьмилетки в 1981 году. Днем работала, после, как и многие ее сверстники, училась в вечерней школе.

«Над каждым чапаном мы работаем вчетвером, – рассказывает Мухаррам опа. – Такое у нас разделение труда: каждый вручную вышивает одну часть заготовки, которые затем сшиваются. Но различия в стежках вы не найдете. Соответственно, делим поровну и оплату. Над одним чапаном мы работаем около двух месяцев».

Перед тем как приступить к вышивке, дизайнеры составляют узор, зачастую вкладывая в него особый смысл. Это своего рода зашифрованное послание, графический язык, состоящий из растительного и геометрического орнаментов, говорящий о дружбе, мудрости, счастье, уважении правителей друг к другу…

Рисунок наносится на картон и вырезается специальными ножницами, превращая кусок плотной бумаги в трафарет. На него впоследствии и накладываются золотые нити.

В работе над правительственными заказами принимает участие весь коллектив.

Одной из опытнейших вышивальщиц является Шоира Турсунова, которая посвятила более сорока лет своей жизни фабрике и золотошвейному делу. Так же как и многие, пришла сюда еще девчонкой в 1975 году. Сейчас ей – 61 год, но она ни разу не жаловалась на зрение, и уходить на заслуженный отдых не планирует.

«Многие говорят, что это трудная профессия, но я ее люблю. Иногда даже беру работу на дом. Золотое шитье – это древнее ремесло, поэтому, наверное, сам Бог помогает», – говорит Шоира опа.

Правительственные заказы не ограничиваются лишь подарочными изделиями. Турсунова рассказала, какого труда стоило подготовить эмблему к прошедшему в июне 2016 года в Ташкенте саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Около полугода над ней трудились десять опытнейших мастериц.

«Для нас это был очень ответственный заказ, ведь это эмблема такого большого и важного мероприятия, которая должна была украсить не только зал заседания, но и стать лицом бухарских золотошвей. Только на художественные работы ушло порядка двух месяцев», – вспоминает она.

Но к трудным и ответственным заказам бухарские вышивальщицы уже привыкли. Украшать парадные занавесы театров и дворцов искусств в Узбекистане доверяют только им.

Руками местных мастериц украшены занавесы Бухарского областного театра музыкальной драмы, Каракалпакского государственного театра имени Бердаха в Нукусе, Самаркандского государственного театра кукол, Дворца искусств города Ферганы, столичного дворца культуры «Туркистон» и многих других культурных объектов Ташкента, среди которых и главный театр страны – Государственный академический Большой театр оперы и балета имени Алишера Навои.

Недавно этот список пополнил и театр Каттакургана. Кроме того, здесь вскоре приступят к пошиву занавеса для Дворца искусств в Термезе и столичного кукольного театра «Тамоша».

Но работами бухарских мастериц интересуются не только в Узбекистане. По словам Ходжаева, в данное время ведутся переговоры с руководством Большого театра в Москве и правительством Республики Казахстан в преддверии очередного заседания ШОС.

Уникальное искусство золотого шитья, которое, по данным исторических источников, было распространено в Бухаре еще в раннем Средневековье, продолжает развиваться и по сей день. Из века в век, из поколения в поколение передаются секреты ремесла.

В разное время на этом предприятии, которое за свою восьмидесятилетнюю историю носило разные названия, работали многие именитые мастера.

Среди них Нугмон Аминов, оставивший после себя 32 стиля золотого шитья, Гулом Мухамедов, бывший мастером еще при дворце бухарского эмира, Нурмат Султонов, работы которого выставлялись на многих международных выставках, и многие другие.

Сегодня здесь в общей сложности числится порядка двухсот человек – как постоянные работники, так и надомники. Традицию золотошвейного искусства продолжает молодежь.