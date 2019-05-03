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    Барахолка как зеркало узбекистанской действительности

    Барахолка в Фергане находится на окраине города – на Ахунбабаевском массиве. Находясь там, чувствуешь, что люди несут из дома всё, лишь бы продать.

    Рифат Гумеров

    На барахолке в Фергане весной 2019 года; фото: Рифат Гумеров
    На барахолке в Фергане весной 2019 года; фото: Рифат Гумеров

    Ферганская барахолка расползлась на несколько квадратных километров. Прямо на улочках и тротуарах массива, среди жилых кварталов – такое ощущение, что люди просто выходят из своих домов и квартир, выносят все свои домашние вещи и тут же возле подъездов начинают их продавать.

    Я приехал на барахолку в воскресенье, в восемь утра, а там уже праздник жизни бурлил в самом разгаре. В огромных черных казанах жарят, парят и варят – пирожки, беляши, чебуреки. Тут же тебе нальют чай или кофе (пакетики – три в одном). Стоят огромные батареи пластмассовых баклажек с кока-колой, водой и другими напитками местного разлива.

    В это время у профессионального торговца-перекупщика основной товар уже продан. Как говорят в долине, когда ферганцы идут на базар, маргиланцы возвращаются с рынка, ну а кокандцы в своих домах в это время уже считают деньги (прибыль).

    На барахолке в Фергане; фото: Рифат Гумеров
    На барахолке в Фергане; фото: Рифат Гумеров

    На самом деле все самые крупные оптовые рынки находятся в Коканде. Все мелкие и средние ферганские торговцы отовариваются именно в Коканде: как-никак бывшая столица Кокандского ханства.

    Тут же на барахолке расположились ряды стихийной сельскохозяйственной ярмарки. Со всех окрестных кишлаков съехались дехкане, которые продают старые запасы картошки, моркови, лука; уже появились помидоры и огурцы нового урожая, свежая зелень, ранняя редиска, молодая картошка и клубника, а также первая черешня.

    Весь базар окружают ряды многочисленных автомобилей, на которых сюда съезжаются продавцы и покупатели.

    Среди народа рассредоточены по периметру милиционеры с рациями в своих зеленых мундирах («бодринг» – «огурцы», так их сейчас называют в народе). Блюстители порядка ходят, смотрят, наблюдают – всячески показывая, что не зря едят народные пирожки.

    Городские жители продают мебель, технику – телевизоры, пылесосы, велосипеды, посуду всех времен и фасонов, старую утварь.

    Товары ферганской барахолки; Рифат Гумеров
    Товары ферганской барахолки; Рифат Гумеров

    Среди товара и старых вещей часто можно встретить и объявления о продаже квартир: русскоязычное население продолжает до сих пор уезжать из Узбекистана, распродавая все, вплоть до ниток и иголок. Уезжают в основном в Россию по Программе переселения соотечественников.

    Новый товар – в основном из Поднебесной. Спасибо нашему соседу Китаю, который одел и обул все постсоветское пространство. Благодаря китайским товарищам мы все ходим в «адидасах» и «гуччи» за три копейки. А у нас на Востоке еще очень любят, чтобы все сверкало, блестело и переливалось – по-узбекски это можно назвать одним словом: «ялтирок».

    Товары советского периода – словно артефакты затонувшей мифической Атлантиды… Здесь можно купить все, даже старинные и вышедшие из употребления деньги. Монеты разных веков Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств.

    Фото: Рифат Гумеров
    Фото: Рифат Гумеров

    Здесь же ходят перекупщики и коллекционеры антиквариата – без них не обходится ни одна барахолка, толкучка за счет них просторечная приобретает уже международный статус «блошиного рынка».

    Они ходят по рядам, целенаправленно отбирая себе именно свой товар, – и тогда просто старая вещь вдруг оказывается антикварной реликвией, по цене во много раз превосходящей свои самые современные аналоги.

    В лихие 90-е годы именно барахолка выручала людей. Многие вчерашние педагоги и инженеры стеснялись признаться в своей нищете, в отсутствии денег на еду и в том, что они вынуждены были прямо на обочине дорог и тротуаров расстилать скатерти и на них раскладывать свою нехитрую домашнюю утварь.

    Фото: Рифат Гумеров
    Фото: Рифат Гумеров

    При виде знакомых они старались отворачиваться, слиться с окружающим пейзажем. Потом многие из них уже пообтесались, заматерели, уже перепродавали новый промышленный товар, открывали свои лавочки и дуканчики, а себя уже гордо называли бизнесменами.

    Народу валом – откуда только люди берутся? В будние дни идешь в городе по пустынным улицам – людей нет. Ну а на базаре? Какой базар без людей? Кто-то приходит что-то продать, кто-то – купить, кто-то хочет и продать, и купить. Многие приходят сюда целыми семьями.

    А кроме всего прочего – это место, где люди встречаются друг с другом, разговаривают, общаются, советуются, делятся новостями. Это словно кусочек старого мира, который все еще сопротивляется, несмотря на все нововведения, все еще живет.

    Фото: Рифат Гумеров
    Фото: Рифат Гумеров

    До сих пор базар исполняет роль центра восточной жизни. И это, несмотря на ТВ, Интернет и радио. Несмотря на многочисленные СИТИ, которые растут словно грибы после дождя. Несмотря на новые торговые центры, супермаркеты типа «Корзинки» или «Макро», которые своими сетями уже начали опутывать страну.

    Рифат Гумеров – писатель и режиссер из Ташкента

    Источник:Ц-1
    Темы: Традиции Центральной Азии, Ферганская долина
    Теги: барахолка в Фергане рынок в Фергане Узбекистан Фергана Ферганская долина
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