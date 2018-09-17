В Казахстане предложили перенимать опыт стран ЦА по упорядочиванию свадеб

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter высказался против расточительства при проведении свадеб и призвал изучить опыт Узбекистана в этом вопросе.

Поддерживаю дискуссию в казахских СМИ о новых подходах к проведению свадебных и других торжеств. Необходим новый формат, чтобы избавиться от набившей оскомину тщеславной расточительности, роскоши. Упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 16 сентября 2018 г.

По его словам, нужно искать новые подходы к проведению торжественных мероприятий, чтобы отказаться от расточительства и помпезности. Токаев также добавил, что изменил свое отношение по этому вопросу после просмотра видеозаписи, на которой в банкетный зал въезжает белый свадебный лимузин.

В Узбекистане власти долгие годы с переменным успехом противостоят проведению пышных свадеб. Для борьбы с расточительством даже перенимается опыт таджикистанских коллег. Соответствующее соглашение между странами было подписано в рамках визита президента РТ Эмомали Рахмона в Ташкент в августе 2018 года.