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    В Казахстане предложили перенимать опыт стран ЦА по упорядочиванию свадеб

    Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter высказался против расточительства при проведении свадеб и призвал изучить опыт Узбекистана в этом вопросе.

    По его словам, нужно искать новые подходы к проведению торжественных мероприятий, чтобы отказаться от расточительства и помпезности. Токаев также добавил, что изменил свое отношение по этому вопросу после просмотра видеозаписи, на которой в банкетный зал въезжает белый свадебный лимузин.

    В Узбекистане власти долгие годы с переменным успехом противостоят проведению пышных свадеб. Для борьбы с расточительством даже перенимается опыт таджикистанских коллег. Соответствующее соглашение между странами было подписано в рамках визита президента РТ Эмомали Рахмона в Ташкент в августе 2018 года.

    Темы: Казахстан, Права человека в Казахстане, Традиции Центральной Азии
    Теги: запреты Казахстан пышные свадьбы Токаев
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