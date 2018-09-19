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    • Кыргызстан

    Певица из КР жалуется на угрозы после песни о правах женщин

    Певице из Кыргызстана Зере Асылбек после релиза клипа о правах женщин приходят угрозы, сообщает издание Kloop.

    Зере поделилась двумя скриншотами личной переписки с пользователями Instagram. Сообщения на русском и кыргызском языках содержат в себе прямую угрозу жизни певицы: «мы тебя убьём» и «я отрежу тебе голову».

    Зере заявила, что собирается сообщить о фактах угроз в милицию, однако перед этим она хочет посоветоваться с родителями.

    В сентябре 19-летняя Зере выпустила дебютный клип, посвященный теме равноправия женщин, на песню «Кыз» («Девушка»). Зере поет о том, что никто не должен указывать девушкам, как им жить.

    Видеоролик вызвал широкий резонанс в обществе. Часть пользователей поддержала феминистский посыл песни, но некоторые начали жестко критиковать певицу и даже угрожать ей посредством сообщений в соцсетях.

    Скриншоты со страницы певицы Зере в Instagram
    Скриншоты со страницы певицы Зере в Instagram
    Темы: Кыргызстан, Права женщин, Традиции Центральной Азии
    Теги: Зере Асылбек клип кыз Кыргызстан права женщин
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