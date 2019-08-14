Хотел ли Алмабзек Атамбаев крови?

Экс-президенту Кыргызстана грозит пожизненное лишение свободы: помимо коррупции он был обвинен в убийстве, захвате заложников, организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителей власти.

Начальник управления Генеральной прокуратуры Кыргызстана по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев накануне, 13 августа, зачитал перед журналистами перечень новых обвинений, выдвинутых следствием против экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

По его словам, 62-летний Атамбаев, руководивший республикой с 2011 по 2017 год, получил уведомление по обвинению в ряде особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителей власти.

По совокупности статей ему грозит максимальный срок наказания: пожизненное заключение.

Сам стрелял в спецназ

По версии силовиков, 7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком, где проживал Атамбаев, во время операции по его задержанию, бывший глава государства не только был зачинщиком беспорядков, но и сам лично стрелял в спецназ.

«Он 8 августа говорил о том, что выстрелил шесть раз. Все шесть выстрелов нашли свое подтверждение», – заявил 13 августа глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев.

По словам главы спецслужб, именно из оружия Атамбаева – снайперской винтовки Драгунова – было нанесено смертельное ранение бойцу спецназа Усену Ниязбекову.

«Ему выстрелили в сердце. Он погиб прямо там, на месте. Остальных бойцов ранили в грудную клетку, одного – в голову. Это была стрельба на поражение», – заявил Опумбаев.

По утверждению главного чекиста, Атамбаев прекрасно знал о готовящемся штурме. Среди его сторонников были информаторы, которые были в курсе всех решений, принимавшихся в стенах ГКНБ. Мало того, он готовил госпереворот и поэтому хотел, чтобы были жертвы.

«Я могу открыто заявить: Атамбаеву нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот!» – заявил глава ГКНБ.

Неудачный штурм

Рассказал глава ГКНБ и об операции по задержанию Атамбаева. По его словам, действия 7 августа не были спецоперацией.

Антитеррористический спецназ «Альфа» в составе 57 человек просто должен был прикрывать оперативную группу, которая планировала осуществить принудительный привод экс-президента на допрос в МВД страны.

«В это время Атамбаев обычно выходил на концерт. Планировалось, что спецназ создаст коридор для опергруппы, чтобы те прошли и спокойно задержали Атамбаева еще до того, как он скроется у себя дома. Но он окружил себя детьми, женщинами, стариками – и все пошло не по плану», – сказал глава ГКНБ.

По версии Опумбаева, сторонники Атамбаева отказались открыть ворота резиденции для опергруппы и спецназа. Тогда бойцы вынуждены были перелезать через забор. Едва они оказались внутри – в них полетел град камней.

«На них сразу напали человек 30, будто они враги. За это время Атамбаев как заяц убежал к себе домой», – описал ситуацию Орозбек Опумбаев.

Чекисты против… чекистов

Парадоксальным фактом является то, что в момент штурма Атамбаева охраняли не только его собственные охранники и сторонники, но также сотрудники Девятого управления ГКНБ КР, приставленные к бывшему президенту в качестве госохраны. Почему их не отозвали вовремя – никто ответить так и не смог.

«Мы проведем служебное расследование в отношении этих двух сотрудников. Они знали, что задержание Атамбаева происходит в строгом соответствии с законом», – коротко сообщил глава ГКНБ.

Президент велел: без жертв

По словам Орозбека Опумбаева, президент Сооронбай Жээнбеков приказал любой ценой избежать жертв среди населения при задержании Атамбаева.

«Бойцы спецназа, несмотря ни на что, не произвели ни одного выстрела из огнестрельного оружия. Они до последнего следовали приказу, тем самым проявили высочайший профессионализм», – заявил глава ГКНБ.

Говоря о цене за этот «профессионализм», которую заплатил погибший спецназовец, отец четверых детей Усен Ниязбеков, Опумбаев пообещал, что его семье будет оказываться всесторонняя помощь.

«Они получат единовременную выплату в размере его оклада за 10 лет службы. И мы в дальнейшем обязательно будем поддерживать его семью и его детей. Это наш долг», – заявил Опумбаев. Затем он добавил, что намерен представить бойца посмертно к госнаграде – медали «Эрдик» («За мужество и отвагу»).

В стране начались репрессии?

Правозащитница Рита Карасартова, к который Ц-1 обратился с просьбой прокомментировать ситуацию в стране, заявила, что после штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш начались настоящие репрессии.

«Ко мне приходила женщина, она работала в Кой-Таше посудомойщицей, и рассказывала, что там происходит. Жители села боятся выйти из дома. Милиция задерживает всех подряд по подозрению в причастности к столкновениям. А она, повторюсь, посудомойщица, она и камень-то не поднимет», – сказала Карасартова.

По словам правозащитницы, она не обладает достаточными сведениями, чтобы рассуждать об обвинениях, выдвинутых конкретно Атамбаеву. Но, будучи простым гражданином, слабо может себе представить, чтобы экс-президент «бегал со снайперской винтовкой по дому и палил из окон по спецназовцам в абсолютной темноте».

«Страшно другое: закрывают каналы, задерживают людей. Госкомитет, обладая огромным запасом компромата, контролирует все ветви власти. Складывается впечатление, что мы уже одной ногой в 37-м году», – заявила она.

По словам Карасартовой, Атамбаев, попав в такую ситуацию, «наступил на свои же грабли».

«При нем сколько раз задерживали людей просто за выражение своего мнения? В селе Саруу, когда местные жители митинговали против Кумтора, в Таласской области то же самое было. Это всё – результат его собственной политики, теперь пожинает плоды», – подытожила правозащитница.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане