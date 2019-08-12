Алмазбек Атамбаев и его команда: князь — в грязь?..

Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева продолжает стремительно развиваться: кроме него за минувшие выходные были арестованы и допрошены почти все ближайшие соратники.

Официальное обвинение экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, возглавлявшему страну с 2011 по 2017 год, предъявили 9 августа.

По данным силовиков, у следствия имеются неопровержимые доказательства причастности Атамбаева к незаконному освобождению из тюрьмы в Кыргызстане в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Кроме того, бывшему президенту инкриминируют особо тяжкую статью – коррупцию, по которой ему может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев, по словам его адвоката Сергея Слесарева, вину категорически не признает и отказывается от сотрудничества со следствием.

«Он отказался от подписания каких-либо документов, в том числе протокола допроса и документа о мере пресечения», – заявил Слесарев Ц-1. При этом, по словам адвоката, Атамбаев спокоен и настроен на дальнейшее отстаивание своей невиновности в рамках действующего законодательства.

Планируется ли выдвижение новых обвинений в адрес экс-президента – тоже пока неизвестно. «Я не знаю, какие еще статьи предъявят Алмазбеку Шаршеновичу. Сейчас все может быть», – заявил Слесарев.

По словам адвоката, он по-прежнему считает арест Атамбаева незаконным, так как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.

Освобождение «вора в законе» Батукаева

Криминальный авторитет Азиз Батукаев был приговорен в Кыргызстане к 16 годам лишения свободы в 2006 году.

Суд признал его виновным в организации бунта в колонии строгого режима «Молдовановка» под Бишкеком в октябре 2005 года, во время которого были убиты приехавшие туда в составе проверяющей комиссии депутат парламента Тынычбек Акматбаев, глава Госслужбы исполнения наказаний Икматулла Полотов и несколько сотрудников Законодательного собрания.

В 2013 году врачи диагностируют у Батукаева рак крови последней стадии. По версии медиков, жить ему остается максимум несколько месяцев. «Вора в законе» из соображений гуманности освобождают, и уже на следующий день он улетает в Чечню.

«Смертельно больной» Батукаев здравствует до сих пор. И даже получает в России новый срок за незаконное хранение оружия. Естественно, этот факт не остается незамеченным и в Кыргызстане.

Прокуратура республики в 2018 году направляет в Россию запрос на экстрадицию чудесным образом выздоровевшего криминального авторитета, но получает отказ. Тогда и возбуждается уголовное дело по факту его освобождения.

В рамках расследования всплывают подробности: оказывается, к отправке Батукаева в Чечню причастны высокопоставленные чиновники Кыргызстана.

По этому уголовному делу ранее арестовали нескольких врачей, вынесших неверный диагноз, а также экс-министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, бывшего советника председателя Государственной службы исполнения наказаний Калыбека Качкыналиева и бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова. Последний и дает показания о причастности экс-президента Атамбаева к освобождению Батукаева.

Аресты сторонников Атамбаева

На аресте самого Атамбаева силовики Кыргызстана не останавливаются. Под жернова следствия попадают и все его соратники, остававшиеся рядом с экс-президентом до момента его задержания.

По факту массовых беспорядков и захвату заложников во время событий 7–8 августа в Кой-Таше возбуждают сразу ряд уголовных дел.

В ходе спецоперации по задержанию бывшего кыргызстанского лидера в его доме в селе Кой-Таш 7 августа, по данным Минздрава, погиб один боец спецназа, травмы получили 136 человек, а шестеро спецназовцев провели сутки в плену у сторонников экс-президента.

Депутатов парламента Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову, а также советника экс-президента Кундуз Жолдубаеву 10–11 августа несколько раз допрашивали в МВД. Вызвали на допрос и бывшего главу спецслужб республики Абдиля Сегизбаева, правда, он пока туда не явился. Ожидается, что придет на этой неделе.

Другим сподвижникам повезло куда меньше. Экс-главу Аппарата президента Атамбаева и бывшего начальника избирательного штаба президента Сооронбая Жээнбекова Фарида Ниязова 10 августа арестовали почти на два месяца – до 8 октября, по обвинению в захвате заложников.

Главу «народного штаба» по защите экс-президента и еще нескольких членов объединения также водворили в СИЗО по тем же статьям.

Арест «Апреля»

Нанесли удар и по главному рупору экс-президента – подконтрольному ему телеканалу «Апрель». Вечером 10 августа в офис канала приехали сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) в сопровождении группы спецназа. Они потребовали от журналистов немедленно покинуть помещение.

«Мы даже личные вещи собрать не успели, нас просто выставили за дверь», – рассказала Ц-1 главред канала Лена Нечаева.

Впоследствии МВД сообщит: на все имущество «Апреля» судом наложен арест. И даже попросит не политизировать ситуацию: дескать, это все – лишь арест имущества человека, который подозревается в особо тяжких преступлениях, то есть Атамбаева.

Независимый союз журналистов Кыргызстана просьбе МВД не внял. В своем заявлении союз потребовал немедленно прекратить давление на независимые и оппозиционные СМИ, в том числе на канал «Апрель».

Будем продолжать борьбу

Опомнившиеся от первого шока после задержания их лидера Атамбаева политсовет Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) и представители «народного штаба» в пятницу выступили с заявлением: несмотря ни на что, они будут продолжать борьбу с беззаконием.

«Политическая и общественная деятельность партии СДПК и «народного штаба» против беззакония продолжается в полном объеме», – написали они в заявлении.

Они потребовали, чтобы «все процессуальные процедуры в отношении задержанного экс-президента Алмазбека Атамбаева выполнялись строго в рамках законодательства Кыргызстана», а также «досконального соблюдения принципа презумпции невиновности в отношении Атамбаева и его задержанных сторонников».

Еще одно их требование: независимое расследование событий 7–8 августа в Кой-Таше и установление истинных виновников гибели бойца спецназа.

Временное затишье

Чем закончится следствие и сколько еще сторонников Атамбаева будут задержаны следствием, затрудняются ответить как юристы, так и сами сподвижники экс-президента, пока остающиеся на свободе. Вероятнее всего, аресты продолжатся.

Сторонники бывшего главы государства пока воздерживаются от массовых акций протеста. Они утверждают, что все будет зависеть от хода следствия в отношении экс-президента и его соратников.

Судя по напряженности в обществе, арест экс-президента явно не станет последним актом в противостоянии бывшего лидера и действующей власти.

Пока сторонники Алмазбека Атамбаева согласны вести борьбу в юридическом ключе и отстаивать свои интересы в залах судебных заседаний.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане