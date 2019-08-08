Алмазбек Атамбаев – на тропе войны с властью в Кыргызстане

Что происходит в Кыргызстане?! Спецназ ГКНБ страны не смог задержать в Бишкеке бывшего президента Алмазбека Атамбаева, столкновение с его сторонниками и охраной привело к гибели одного человека и ранению 48…

Спецоперация по задержанию бывшего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева началась в среду вечером, 7 августа. В итоге столкновений сторонников экс-президента и силовиков пострадали, по данным Минздрава КР, 48 человек, один спецназовец погиб.

Арестовать экс-президента, руководившего страной с 2011 по 2017 год, так и не удалось… Подробности кровавого штурма – в материале Ц-1.

Неожиданный штурм

Около восьми часов вечера по местному времени Алмазбек Атамбаев вышел на встречу со своими сторонниками в своей резиденции в пригородном селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека.

У экс-лидера это вошло в традицию: заявление для прессы, критика власти, фотографирование с людьми – и так практически каждый вечер. Стоило Атамбаеву приблизиться к своим сторонникам, как из-за забора прозвучали первые выстрелы. Спустя несколько минут на территорию резиденции ворвался спецназ Государственного комитета национальной безопасности…

Несмотря на оперативность спецслужб, охрана Атамбаева сработала быстрее. Пока спецназовцы разгоняли сторонников бывшего кыргызстанского лидера, телохранители успели увести экс-президента обратно в его особняк и забаррикадировать двери.

Первая попытка штурма дома провалилась. А до второй дело так и не дошло. Опомнившись после неожиданной атаки, сторонники экс-президента схватили камни, палки и бросились отбивать своего лидера. Спецназ оказался зажат между агрессивной толпой и закрытым домом.

Столкновение длилось почти час. Несмотря на применение правоохранителями спецсредств, таких как резиновые пули и светошумовые гранаты, противостояние закончилось полным поражением бойцов спецназа. Большинство силовиков успели отступить, восьмерых взяли в плен.

Итог столкновения оказался печален: 48 человек получили ранения различной степени тяжести. Один спецназовец погиб. По версии спецслужб, его застрелили из снайперской винтовки охранники дома Атамбаева.

Еще один силовик, начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Кыргызстана, также находившийся около резиденции, впал в кому после попадания ему камнем по голове.

Причина ареста

В июне парламент Кыргызстана снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева и обвинил его в целом ряде преступлений.

Среди которых – узурпация власти, соучастие в незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконная трансформация земель и многое другое.

Генпрокуратура в своем заключении по обвинениям в адрес Атамбаева не нашла подтверждений только узурпации власти. По всем остальным вынесла решение: возможно, причастен – надо расследовать.

Атамбаев, опасаясь ареста, после лишения неприкосновенности заперся у себя в резиденции под защитой самых верных своих сподвижников. Ежедневно около трехсот человек дежурили у его дома и даже создали «народный штаб» по обороне экс-лидера.

Но силовики не торопились задерживать бывшего президента. Трижды его вызывали на допрос в МВД повестками, которые Атамбаев просто проигнорировал. При этом он ежедневно на своих «вечерних выходах» обвинял власть в «антинародности» и нарушении законов.

Вызов в Кремль

Ситуация накалялась с каждым днем. Напряженность между действующей властью и экс-президентом достигла такого уровня, что ее заметили даже… в Кремле.

24 июля с российской авиабазы в городе Канте Атамбаева спецбортом вывезли в Москву, как впоследствии выяснилось, – на встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

Улетал Атамбаев истинным триумфатором. А вернулся…

Президент России призвал народ Кыргызстана объединиться вокруг действующего лидера – Сооронбая Жээнбекова. С недавних пор – заклятого врага «экса».

Противостояние двух президентов

«Черная кошка» между бывшим президентом и его преемником пробежала вскоре после инаугурации последнего в ноябре 2017 года.

И если во время президентских выборов 2017 года Атамбаев всячески поддерживал Жээнбекова, то после передачи власти его риторика резко сменилась.

От объявленной новым лидером борьбы с коррупцией пострадали в первую очередь кадры из команды Атамбаева. После чего он и начал обвинять действующего главу государства в предательстве и связях с коррупционерами. Жээнбеков долго отмалчивался, пока наконец не заявил: «Я никогда не обещал отстаивать интересы одного человека».

Парламент Кыргызстана резко переметнулся от старого лидера к новому. Лишили экс-президента даже основанной им партии социал-демократов. А добили – лишением статуса экс-президента и как следствие – неприкосновенности.

Что будет дальше?

Очевидно одно: попытка задержания бывшего кыргызстанского лидера уже стала некой «точкой невозврата». Едва ли власть или опальный экс-президент сможет просто забыть о кровавых событиях 7 августа и о десятках пострадавших…

Сооронбай Жээнбеков, прервавший свой отпуск на Иссык-Куле и экстренно выехавший в Бишкек в связи с разворачивающейся ситуацией, назначил на 8 августа заседание Совета безопасности страны.

Сегодня же и парламент собирается на внеочередное заседание. Все по тому же вопросу: что делать с Атамбаевым?

Будут думать, как поступить, и силовики, ведь у сторонников Атамбаева до сих пор в заложниках – восемь бойцов спецназа…