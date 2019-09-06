Посадят ли экс-президента КР Алмазбека Атамбаева, что ждет страну?

В Кыргызстане завершилось следствие против Алмазбека Атамбаева, обвиняемого по 14 статьям УК КР; что будет с ним и страной? – своим мнением с Ц-1 делится директор клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков.

В июне этого года во время процедуры по снятию неприкосновенности с бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева депутатская комиссия парламента страны выдала заключение, согласно которому он мог быть причастен к шести фактам коррупционных преступлений.

Экс-президент, руководивший страной с 2011 по 2017 год, подозревался в коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ, в незаконном освобождении из кыргызстанской тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева, трансформации земель и нескольким другим статьям.

Однако после кровопролития 7–8 августа, когда в селе Кой-Таш под Бишкеком Атамбаев и его люди во время задержания оказали вооруженное сопротивление и стали причастны к гибели человека, «копилка обвинений» бывшего президента пополнилась такими статьями, как убийство, организация массовых беспорядков, насилие в отношении представителя власти и рядом других, не менее тяжких.

— По совокупности преступлений Атамбаеву грозит пожизненный срок. Посадят ли экс-президента?

– Пока сложно говорить о приговоре, – говорит в интервью Ц-1 директор клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков. – По сути, Атамбаев «сам себя переквалифицировал» из статуса свидетеля в статус преступника. Убийство, стрельба в сотрудников правоохранительных органов из огнестрельного оружия – все это происходило на территории его дома. У него очень тяжелые статьи, и я не вижу, какие есть доводы за то, как можно максимально их смягчить. Он все отрицает, но факты есть факты. Я не вижу смягчающих факторов.

– Сохранил ли экс-президент политическое влияние? Ведь у него осталось много сторонников…

– После событий в Кой-Таше и задержания Атамбаева в политической жизни страны он ушел с лидирующей позиции, – рассказывает политолог. – Это связано с тем, что события приняли неправомерный характер: погиб замкомандира спецназа «Альфа».

Получили ранения сотрудники правоохранительных органов. По сути дела, сам Атамбаев вывел ситуацию из правового русла. Поэтому сложно предположить, что кто-то будет выступать в поддержку экс-президента, даже оппозиция или его бывшие сторонники. Поэтому как некий символ оппозиции он ушел на второй план.

Даже события, когда был суд по поводу законности его задержания и ареста (4 сентября. – Ц-1), показали, что крайне мало сторонников пришли к зданию ГКНБ, чтобы поддержать бывшего президента. Он как был политиком-одиночкой, так им и остался.

Сейчас Атамбаев не представляет из себя никакой политической силы. Она сокращалась постепенно со времени ухода с поста президента: из-за жесткой конфронтации и выяснения отношений со своими бывшими соратниками, а также из-за раскола партии социал-демократов (Атамбаев – основатель СДПК. – Ц-1). Вокруг него остались только самые преданные.

Экс-президент уже не является политическим трендом. Своими радикальными действиями он растерял своих сторонников. Кыргызстан, переживший два госпереворота, вряд ли хотел бы в очередной раз погрузиться в эту пучину.

– Буквально сразу после задержания Атамбаева произошло два события, которые не могли остаться незамеченными на политической арене Кыргызстана. Во-первых, вернулся оппозиционер Омурбек Бабанов, бежавший из страны в 2017 году вскоре после президентских выборов, на которых занял вторую строчку, уступив действующему лидеру – Сооронбаю Жээнбекову. Во-вторых, суд отправил на пересмотр дело Омурбека Текебаева – лидера фракции «Ата-Мекен», приговоренного за взятку к восьми годам тюрьмы, и освободил того из-под стражи. Какие процессы происходят сейчас в политической жизни республики и чего ожидать далее?

– Страна вступила в предвыборный период 2020 года. Через год будут выборы в парламент. И по действиям политиков уже видно, что избирательная кампания, по сути, началась.

Омурбек Текебаев явно не вычеркнул себя из политической жизни страны. И его первые шаги на свободе показывают, что он готов к активному возвращению на политическую арену. Здесь, правда, должны быть соблюдены все юридические нормы: для того чтобы он смог участвовать в предвыборной кампании (по законам Кыргызстана необходима реабилитация по тем преступлениям, по которым человек признан виновным судом. – Ц-1), его должны реабилитировать, и я полагаю, что Текебаев на это рассчитывает.

Я думаю, Текебаев будет продолжать политическую борьбу как политик, как лидер партии «Ата-Мекен». Обвинения против него рассыпаются как карточный домик, и едва ли он кому-то отдаст свой политический бренд – «Ата-Мекен».

Что касается Омурбека Бабанова, то, я думаю, статьи по подготовке к госперевороту и обвинения в разжигании межнациональной розни, возбужденные против кандидата в президенты в 2017 году, были больше похожи на комбинацию Атамбаева и его сторонников, не имеющую под собой никаких доказательств.

Другое дело – целый ряд фактов, связанных с экономической деятельностью Бабанова. Вот там сложно сказать, чем для него закончится эта история. Я бы пока не спешил с прогнозами. Возможно, так или иначе он будет участвовать в выборах, хотя бы в качестве одного из спонсоров партии «Республика» или какой-либо другой.

Нельзя сказать, что события вокруг Текебаева и Бабанова станут определяющими в предстоящей выборной кампании, но в любом случае – это те политики, у которых есть сторонники. И их гораздо больше, чем у того же Атамбаева.

– Если говорить о политических брендах, то что же будет с партией социал-демократов? Сейчас им принадлежит наибольшее число мандатов в парламенте. Но останется ли СДПК на плаву после всех событий, которые произошли за последние годы. Начиная с раскола в партии и заканчивая арестом ее основателя Атамбаева?

– Раскол в СДПК начался еще в 2017 году. К 2019 году он достиг того уровня, что партия превратилась в разрозненные политические «партизанские» отряды. Она раскололась на группировки, началась борьба за «печать». Возможно, как вывеска эта партия останется, там соберутся либо противники, либо сторонники Атамбаева и пойдут под этой вывеской, но говорить о том, что у СДПК есть какие-то серьезные перспективы – не имеет смысла.

Эта партия, как и другие президентские партии вроде «Алга, Кыргызстан» Аскара Акаева и «Ак-Жол» Курманбека Бакиева, терпит такое же крушение.

От нее осталась только парламентская фракция, если бы ее не было, уже не было бы и самой партии как политической силы. Это политический аутсайдер. Она была сосредоточена только на Атамбаеве.

Пришедший к власти по линии СДПК Сооронбай Жээнбеков очень быстро от нее дистанцировался, и стало ясно, что он не нуждается в услугах этой политической структуры. Он занял нейтральную позицию ко всем партиям, которые были представлены в парламенте.

Потеряв властный ориентир, партия просто рассыпалась. Те, кто сегодня представляет СДПК в парламенте, вероятнее всего, на выборы пойдут с другими политическими силами.

– Много вопросов вызывает позиция президента Сооронбая Жээнбекова. Он не комментирует ни арест Атамбаева, ни возвращение Бабанова, ни освобождение Текебаева. Фактически глава государства дистанцируется от наиболее «скандальных» тем. Как вы считаете, чем обусловлено такое поведение президента?

— Как президент страны Жээнбеков, конечно же, полностью интегрирован в политическую ситуацию. Просто он не вступал в перепалку. Не опускался до уровня выяснения отношений с Атамбаевым.

Он играет свою роль президента. Ведет свою политическую линию, просто иначе, чем Атамбаев. Экс-президент, по сути, являлся одним из спикеров: постоянно что-то заявлял и был, так сказать, чрезмерно эмоциональным политиком. Жээнбеков же более рассудителен.

Как президент он находится в центре политической жизни. Основную работу глава государства выстраивает с момента официального прихода во власть. Он четко обозначил генеральную линию: борьба с коррупцией. Ожидалось, что со временем все пойдет на спад. Однако резонансные уголовные дела и громкие задержания продолжаются.

Второй аспект: как человеку, возглавлявшему Кабинет министров, Жээнбекову понятно, что необходимо решать вопросы социально-экономического характера. Все предыдущие революции были связаны с низким уровнем экономики, и президент уделяет этому много внимания. Поскольку правительство у нас недостаточно хорошо справляется со своими обязанностями, главе государства придется заниматься этим и дальше, причем еще в большей степени, чем он сам планирует.

Жээнбеков с самого начала себя позиционировал как политик умеренного толка, без эмоциональных заявлений и выступлений. С другой стороны, характер резонансных уголовных дел можно назвать историческим.

У нас еще не задерживались чиновники уровня премьеров. Атамбаев – это все-таки другая история: он сам «полез на баррикады». А что касается коррупции – Жээнбеков доказал: «священных коров» для него нет.

Атамбаев молчит. Впервые за долгое время…

Бишкекский городской суд 4 сентября на выездном заседании в здании Государственного комитета национальной безопасности страны постановил: и задержание, и арест бывшего главы государства были законными. Судья не внял доводам защиты о том, что Атамбаев является экс-президентом и обладает неприкосновенностью, невзирая на решение парламента о ее снятии.

За все время судебного заседания бывший лидер страны не проронил не слова – игнорировал вопросы следователей и судей. Адвокат Сергей Слесарев заявил журналистам, что Атамбаев это делает «в знак протеста против творящегося беззакония». Заговорит ли экс-президент на суде по делу об освобождении Батукаева – скоро узнаем. Ц-1 продолжит следить за ситуацией.

– Игорь, большое спасибо за интервью!

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане