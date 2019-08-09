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    Цена задержания экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева

    Власть президентов Кыргызстана, за исключением Розы Отунбаевой, до сих пор заканчивалась их изгнанием, Алмазбек Атамбаев же может стать первым, кто отправится за решетку.

    Экс-президент КР Алмазбек Атамбаев во время задержания 8 августа 2019 года; elgezit.kg
    Экс-президент КР Алмазбек Атамбаев во время задержания 8 августа 2019 года; elgezit.kg

    Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, руководившему страной с 2011 по 2017 год, будет выдвинуто обвинение в совершении особо тяжких преступлений.

    Как сегодня сообщило Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар», в отношении Атамбаева выбрана мера пресечения: нахождение под стражей до 26 августа; он содержится в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.

    Накануне вечером после переговоров с руководством МВД страны Атамбаев сдался, позволив провести операцию по его задержанию.

    Насколько бывший президент усугубил свое положение, оказав сопротивление 7 августа, когда во время штурма его дома в селе Кой-Таш под Бишкеком погиб один боец спецназа и 48 человек получили ранения, сказал, выступая накануне перед парламентом страны действующий лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков:

    «Атамбаев и его сторонники оказали вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия. Они вышли далеко за рамки правового поля», – сказал Жээнбеков.

    «Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение, как к подозреваемому в тяжелом преступлении», – продолжил он в своем выступлении.

    В резиденции Алмазбека Атамбаева; фото: Спутник
    В резиденции Алмазбека Атамбаева; фото: Спутник

    8 августа 2019 года

    О дне 8 августа, когда страна была на волоске от третьей революции или даже гражданской войны, – в материале Ц-1.

    Утро. Силовые ведомства республики пребывают в абсолютной растерянности. Вчерашняя спецоперация обернулась провалом. Десятки бойцов спецназа ранены, один – погиб.

    Еще, по разным данным, шесть или восемь спецназовцев остались в плену у сторонников экс-президента. Вдобавок ко всему спецназовцы, вооруженные, по их собственному утверждению, только оружием с резиновыми пулями, умудряются потерять при штурме 40 единиц непонятно откуда взявшегося огнестрельного оружия и более двух тысяч патронов.

    Сам Атамбаев – свободен и весел. Вещает о том, что будет стоять до конца. Признается, что это именно он стрелял по спецназовцам, дескать, у его сторонников даже рогаток не было.

    Экс-президент угрожает силовикам возмездием и предостерегает от стрельбы по народу. Воодушевлены и его сторонники: после успешного отражения штурма они готовятся идти митинговать в Бишкек. На волне успеха великодушно отпускают всех плененных силовиков. Живых и относительно невредимых.

    Гильзы от пуль на месте сражения; фото: Спутник
    Гильзы от пуль на месте сражения; фото: Спутник

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков собирает экстренное заседание Совета безопасности. Естественно, за закрытыми для прессы дверями. В кратком отчете по итогам совета – только одна мысль: Атамбаев попрал законы и Конституцию и должен ответить за содеянное.

    Генпрокуратура и МВД возбуждают целый ряд уголовных дел по факту массовых столкновений. Среди них – и тяжкие статьи, такие, как убийство и организация массовых беспорядков. Вот только «подозреваемые» в этих преступлениях – по-прежнему вне досягаемости за высоким забором резиденции Атамбаева в Кой-Таше.

    Собирается на внеочередную сессию и парламент республики. Депутаты выступают с резкой критикой в адрес силовых структур. Глава Госкомитета нацбезопасности оправдывается: «Я жалею, что запретил стрелять на поражение». Депутаты его одергивают: «Это был самый мудрый приказ из всех вчерашних».

    В резиденции Атамбаева после его задержания; фото: Спутник
    В резиденции Атамбаева после его задержания; фото: Спутник

    Несостоявшийся митинг

    В резиденции экс-президента в селе Кой-Таш к обеду собрались уже около 500 его сторонников. Готовы идти на Бишкек. Митинговать у здания Форума – офиса Атамбаева. Бывший глава государства заверяет, что в случае необходимости – пойдут и на Белый дом, в котором заседает парламент и находится Администрация президента. Митинг назначают на 16:00 по местному времени.

    Планы сторонников опального президента меняются, когда в селах к югу от Бишкека внезапно пропадает мобильная связь. На дорогах появляются кордоны силовиков, а вблизи Кой-Таша скапливается более тысячи сотрудников правоохранительных органов. Власть все-таки решается на второй штурм резиденции «экса».

    Новые стычки и новые раненые

    Силовики своих ошибок не повторяют. Штурм начинается одновременно со всех сторон огромными силами. В ход идут светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Сторонники Атамбаева, вооруженные палками и камнями, сопротивляются, но отступают. Так же, как и сотрудники правоохранительных органов, они благоразумно отказались использовать захваченное огнестрельное оружие.

    Несмотря на это, количество раненых растет с каждым часом. В финале противостояния второго дня травмы различной степени тяжести получат еще около пятидесяти человек. Часть из них – до сих пор в тяжелом состоянии.

    Около 18:00 часов дом Атамбаева полностью окружают силовики. Экс-президент запирается в бункере на третьем этаже собственного дома. Начинаются переговоры. Замминистра МВД Курсан Асанов в одиночку заходит в дом Атамбаева. Просит пожалеть людей и сдаться без финального боя. Неожиданно Атамбаев соглашается.

    В сопровождении советников – Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой – силовики увозят экс-президента в Бишкек. Вначале – на допрос в МВД, потом – в ГКНБ.

    Страшная ночь

    Даже после ареста своего лидера сторонники Атамбаева сдаваться не собираются. Стычки с силовиками в Кой-Таше продолжаются еще несколько часов. Потом разъяренная толпа устремляется на Бишкек.

    Наученные горьким опытом предыдущих революций 2005 и 2010 годов, предприниматели закрывают свои магазины, вывозят товар.

    Ближе к полуночи на центральной площади Бишкека собирается около полутысячи человек. Ведут себя они крайне агрессивно: кричат, свистят, нападают на журналистов.

    Милиция опять применяет спецсредства и вытесняет их с площади. Теперь столкновения происходят прямо на центральных улицах столицы. Митингующие бьют витрины, поджигают мусорные баки, закидывают силовиков камнями. Усмирить разрозненную толпу удается уже ближе к рассвету. Бишкек вздыхает с облегчением.

    Что будет дальше?

    Сподвижники Атамбаева после его задержания от комментариев отказываются. Его адвокат Сергей Слесарев в комментарии Ц-1 заявляет: он и сам не знает, что будет дальше.

    «Вы сами видите, что происходит, – заявил он Ц-1. – Этот арест абсолютно незаконный. Экс-президента не имели права задерживать. Во-первых, он обладает неприкосновенностью. Во-вторых, его вызывали на допрос как свидетеля, а разве привод свидетелей осуществляет отряд спецназа? Теперь можно ожидать чего угодно. Я не исключаю, что сейчас Алмазбеку Атамбаеву предъявят ряд новых обвинений по событиям в Кой-Таше. Естественно, я продолжу отстаивать интересы своего подзащитного в судебном порядке. Закон должен стоять превыше всего».

    События в Кыргызстане – в центре внимания и за рубежом. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сегодня принимает участие в заседании Межправсовета ЕАЭС в кыргызском городе Чолпон-Ате, однозначно заявляет: «Кыргызстан исчерпал свой лимит революций в XXI веке».

    «Было бы очень плохо, если бы подобного рода события привели к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране. Это ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, и даже по нашему евразийскому проекту», – заявляет он в интервью журналистам.

    Третья революция?

    Российский политолог Аркадий Дубнов не исключил возможности третьей революции, а нынешние события в Кыргызстане назвал «уверенным шаганием по граблям». Он напомнил о том, что именно Атамбаев, умудрившись переругаться со всеми своими сподвижниками по революции 7 апреля, привел к власти Сооронбая Жээнбекова, которым теперь так недоволен.

    «Эта неадекватность, политическая безответственность кыргызских правящих элит поразительна, потому что матрица этой безответственности постоянно воспроизводится вот уже второй десяток лет», – заявил Дубнов журналистам.

    В целом все эксперты сходятся в одном: дальнейшее развитие ситуации целиком зависит от того, как будет развиваться расследование уголовных дел в отношении Атамбаева. Ведь обвинительное заключение, если таковое будет, должно убедить в виновности экс-президента не только судью, но и весь народ Кыргызстана. В противном случае – жди беды…

    Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан
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