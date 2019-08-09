Цена задержания экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева

Власть президентов Кыргызстана, за исключением Розы Отунбаевой, до сих пор заканчивалась их изгнанием, Алмазбек Атамбаев же может стать первым, кто отправится за решетку.

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, руководившему страной с 2011 по 2017 год, будет выдвинуто обвинение в совершении особо тяжких преступлений.

Как сегодня сообщило Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар», в отношении Атамбаева выбрана мера пресечения: нахождение под стражей до 26 августа; он содержится в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.

Накануне вечером после переговоров с руководством МВД страны Атамбаев сдался, позволив провести операцию по его задержанию.

Насколько бывший президент усугубил свое положение, оказав сопротивление 7 августа, когда во время штурма его дома в селе Кой-Таш под Бишкеком погиб один боец спецназа и 48 человек получили ранения, сказал, выступая накануне перед парламентом страны действующий лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков:

«Атамбаев и его сторонники оказали вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия. Они вышли далеко за рамки правового поля», – сказал Жээнбеков.

«Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение, как к подозреваемому в тяжелом преступлении», – продолжил он в своем выступлении.

8 августа 2019 года

О дне 8 августа, когда страна была на волоске от третьей революции или даже гражданской войны, – в материале Ц-1.

Утро. Силовые ведомства республики пребывают в абсолютной растерянности. Вчерашняя спецоперация обернулась провалом. Десятки бойцов спецназа ранены, один – погиб.

Еще, по разным данным, шесть или восемь спецназовцев остались в плену у сторонников экс-президента. Вдобавок ко всему спецназовцы, вооруженные, по их собственному утверждению, только оружием с резиновыми пулями, умудряются потерять при штурме 40 единиц непонятно откуда взявшегося огнестрельного оружия и более двух тысяч патронов.

Сам Атамбаев – свободен и весел. Вещает о том, что будет стоять до конца. Признается, что это именно он стрелял по спецназовцам, дескать, у его сторонников даже рогаток не было.

Экс-президент угрожает силовикам возмездием и предостерегает от стрельбы по народу. Воодушевлены и его сторонники: после успешного отражения штурма они готовятся идти митинговать в Бишкек. На волне успеха великодушно отпускают всех плененных силовиков. Живых и относительно невредимых.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков собирает экстренное заседание Совета безопасности. Естественно, за закрытыми для прессы дверями. В кратком отчете по итогам совета – только одна мысль: Атамбаев попрал законы и Конституцию и должен ответить за содеянное.

Генпрокуратура и МВД возбуждают целый ряд уголовных дел по факту массовых столкновений. Среди них – и тяжкие статьи, такие, как убийство и организация массовых беспорядков. Вот только «подозреваемые» в этих преступлениях – по-прежнему вне досягаемости за высоким забором резиденции Атамбаева в Кой-Таше.

Собирается на внеочередную сессию и парламент республики. Депутаты выступают с резкой критикой в адрес силовых структур. Глава Госкомитета нацбезопасности оправдывается: «Я жалею, что запретил стрелять на поражение». Депутаты его одергивают: «Это был самый мудрый приказ из всех вчерашних».

Несостоявшийся митинг

В резиденции экс-президента в селе Кой-Таш к обеду собрались уже около 500 его сторонников. Готовы идти на Бишкек. Митинговать у здания Форума – офиса Атамбаева. Бывший глава государства заверяет, что в случае необходимости – пойдут и на Белый дом, в котором заседает парламент и находится Администрация президента. Митинг назначают на 16:00 по местному времени.

Планы сторонников опального президента меняются, когда в селах к югу от Бишкека внезапно пропадает мобильная связь. На дорогах появляются кордоны силовиков, а вблизи Кой-Таша скапливается более тысячи сотрудников правоохранительных органов. Власть все-таки решается на второй штурм резиденции «экса».

Новые стычки и новые раненые

Силовики своих ошибок не повторяют. Штурм начинается одновременно со всех сторон огромными силами. В ход идут светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Сторонники Атамбаева, вооруженные палками и камнями, сопротивляются, но отступают. Так же, как и сотрудники правоохранительных органов, они благоразумно отказались использовать захваченное огнестрельное оружие.

Несмотря на это, количество раненых растет с каждым часом. В финале противостояния второго дня травмы различной степени тяжести получат еще около пятидесяти человек. Часть из них – до сих пор в тяжелом состоянии.

Около 18:00 часов дом Атамбаева полностью окружают силовики. Экс-президент запирается в бункере на третьем этаже собственного дома. Начинаются переговоры. Замминистра МВД Курсан Асанов в одиночку заходит в дом Атамбаева. Просит пожалеть людей и сдаться без финального боя. Неожиданно Атамбаев соглашается.

В сопровождении советников – Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой – силовики увозят экс-президента в Бишкек. Вначале – на допрос в МВД, потом – в ГКНБ.

Страшная ночь

Даже после ареста своего лидера сторонники Атамбаева сдаваться не собираются. Стычки с силовиками в Кой-Таше продолжаются еще несколько часов. Потом разъяренная толпа устремляется на Бишкек.

Наученные горьким опытом предыдущих революций 2005 и 2010 годов, предприниматели закрывают свои магазины, вывозят товар.

Ближе к полуночи на центральной площади Бишкека собирается около полутысячи человек. Ведут себя они крайне агрессивно: кричат, свистят, нападают на журналистов.

Милиция опять применяет спецсредства и вытесняет их с площади. Теперь столкновения происходят прямо на центральных улицах столицы. Митингующие бьют витрины, поджигают мусорные баки, закидывают силовиков камнями. Усмирить разрозненную толпу удается уже ближе к рассвету. Бишкек вздыхает с облегчением.

Что будет дальше?

Сподвижники Атамбаева после его задержания от комментариев отказываются. Его адвокат Сергей Слесарев в комментарии Ц-1 заявляет: он и сам не знает, что будет дальше.

«Вы сами видите, что происходит, – заявил он Ц-1. – Этот арест абсолютно незаконный. Экс-президента не имели права задерживать. Во-первых, он обладает неприкосновенностью. Во-вторых, его вызывали на допрос как свидетеля, а разве привод свидетелей осуществляет отряд спецназа? Теперь можно ожидать чего угодно. Я не исключаю, что сейчас Алмазбеку Атамбаеву предъявят ряд новых обвинений по событиям в Кой-Таше. Естественно, я продолжу отстаивать интересы своего подзащитного в судебном порядке. Закон должен стоять превыше всего».

События в Кыргызстане – в центре внимания и за рубежом. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сегодня принимает участие в заседании Межправсовета ЕАЭС в кыргызском городе Чолпон-Ате, однозначно заявляет: «Кыргызстан исчерпал свой лимит революций в XXI веке».

«Было бы очень плохо, если бы подобного рода события привели к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране. Это ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, и даже по нашему евразийскому проекту», – заявляет он в интервью журналистам.

Третья революция?

Российский политолог Аркадий Дубнов не исключил возможности третьей революции, а нынешние события в Кыргызстане назвал «уверенным шаганием по граблям». Он напомнил о том, что именно Атамбаев, умудрившись переругаться со всеми своими сподвижниками по революции 7 апреля, привел к власти Сооронбая Жээнбекова, которым теперь так недоволен.

«Эта неадекватность, политическая безответственность кыргызских правящих элит поразительна, потому что матрица этой безответственности постоянно воспроизводится вот уже второй десяток лет», – заявил Дубнов журналистам.

В целом все эксперты сходятся в одном: дальнейшее развитие ситуации целиком зависит от того, как будет развиваться расследование уголовных дел в отношении Атамбаева. Ведь обвинительное заключение, если таковое будет, должно убедить в виновности экс-президента не только судью, но и весь народ Кыргызстана. В противном случае – жди беды…

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане