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    Суд в Париже отстоял правду Мутабар Таджибаевой!

    Парижский суд, сам не ведая того, сыграл ключевую роль в установлении моральных стандартов для общества Узбекистана: он вновь отклонил иск о клевете и оскорблении разоблаченной во лжи и мошенничестве Надежды Атаевой.

    Мутабар Таджибаева у Парижского уголовного суда 15 мая 2019 года; фото: предоставлено Ц-1
    Мутабар Таджибаева у Парижского уголовного суда 15 мая 2019 года; фото: предоставлено Ц-1

    Апелляционная коллегия Парижского суда по уголовным делам сегодня приняла решение об отклонении повторной жалобы президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой.

    Последняя пыталась с помощью французской Фемиды заставить замолчать своего оппонента – известную правозащитницу, бывшую политзаключенную и жертву пыток Узбекистана Мутабар Таджибаеву.

    Именно Мутабар стала тем человеком, который обратил внимание коллег, журналистов и всего общества Узбекистана на то, что некоторые правозащитные организации, среди которых прежде всего ассоциация Атаевой, прибегают ко лжи при составлении отчетов и заявлений о положении с правами человека в РУз, а также совершают денежные махинации.

    Атаева была разоблачена в представлении в 2010 году с трибуны Европейского парламента в Брюсселе (Бельгия) фейкового фильма об Андижанской бойне 13 мая 2005 года. Когда за жертву и свидетеля трагедии под видом патологоанатома ею был выдан учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров.

    В 2011 году на основе этой выдуманной истории она издала 54-страничный отчет о внесудебных казнях в Узбекистане, которые якобы происходили в стране месяцы спустя после Андижанских событий. Лживый отчет рассказывал о сотнях жертв, в том числе расстрелянных женщинах и детях.

    Чтобы оправдаться после громкого разоблачения, Атаева подала в суд Парижа иск на Мутабар Таджибаеву о клевете и оскорблении, а также обратилась в прокуратуру Берлина с жалобой на Ц-1, который публиковал расследования о ее лживой деятельности.

    В ноябре 2018 года суд первой инстанции в Париже отклонил иск Атаевой против Таджибаевой, постановив, что истица и ее адвокат оформили исковое заявление в нарушение норм Судебно-процессуального кодекса Франции, кроме того, оно изобиловало ошибками и неточностями.

    В ответ Атаева подала апелляционную жалобу, которая сегодня была отклонена судебной коллегией Парижского суда по уголовным делам на том же основании: противозаконное оформление иска.

    Каждый раз Атаева и ее адвокат предлагали суду принять решение в отношении Таджибаевой, так и не представив полных текстов «клеветнических» материалов. Они ограничивались передачей вырванных из контекста слов и предложений.

    Мутабар Таджибаева говорила не раз, что предоставление суду полных материалов о псевдоправозащитной деятельности Надежды Атаевой могло истицу превратить в подсудимую.

    В апреле Ц-1 опубликовал новое расследование, как в 2016 году Надежда Атаева совместно с Human Rights Watch и рядом других международных организаций при защите жертвы пыток в Узбекистане ложно выдала рентгенолога из Азербайджана за судмедэксперта.

    «Я рада торжеству правды и справедливости, – говорит Мутабар в интервью Ц-1. – Это судебное разбирательство должно стать ориентиром для нашего правозащитного движения и всей страны, что надо следовать правде, и только правде, – ложь никому не нужна».

    Источник:Ц-1
    Темы: Human Rights Watch, Nadejda Atayaeva, Мутабар Таджибаева, Надежда Атаева
    Теги: Human Rights Watch Nadejda Atayeva Мутабар Таджибаева Надежда Атаева
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