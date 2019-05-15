Суд в Париже отстоял правду Мутабар Таджибаевой!

Парижский суд, сам не ведая того, сыграл ключевую роль в установлении моральных стандартов для общества Узбекистана: он вновь отклонил иск о клевете и оскорблении разоблаченной во лжи и мошенничестве Надежды Атаевой.

Апелляционная коллегия Парижского суда по уголовным делам сегодня приняла решение об отклонении повторной жалобы президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой.

Последняя пыталась с помощью французской Фемиды заставить замолчать своего оппонента – известную правозащитницу, бывшую политзаключенную и жертву пыток Узбекистана Мутабар Таджибаеву.

Именно Мутабар стала тем человеком, который обратил внимание коллег, журналистов и всего общества Узбекистана на то, что некоторые правозащитные организации, среди которых прежде всего ассоциация Атаевой, прибегают ко лжи при составлении отчетов и заявлений о положении с правами человека в РУз, а также совершают денежные махинации.

Атаева была разоблачена в представлении в 2010 году с трибуны Европейского парламента в Брюсселе (Бельгия) фейкового фильма об Андижанской бойне 13 мая 2005 года. Когда за жертву и свидетеля трагедии под видом патологоанатома ею был выдан учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров.

В 2011 году на основе этой выдуманной истории она издала 54-страничный отчет о внесудебных казнях в Узбекистане, которые якобы происходили в стране месяцы спустя после Андижанских событий. Лживый отчет рассказывал о сотнях жертв, в том числе расстрелянных женщинах и детях.

Чтобы оправдаться после громкого разоблачения, Атаева подала в суд Парижа иск на Мутабар Таджибаеву о клевете и оскорблении, а также обратилась в прокуратуру Берлина с жалобой на Ц-1, который публиковал расследования о ее лживой деятельности.

В ноябре 2018 года суд первой инстанции в Париже отклонил иск Атаевой против Таджибаевой, постановив, что истица и ее адвокат оформили исковое заявление в нарушение норм Судебно-процессуального кодекса Франции, кроме того, оно изобиловало ошибками и неточностями.

В ответ Атаева подала апелляционную жалобу, которая сегодня была отклонена судебной коллегией Парижского суда по уголовным делам на том же основании: противозаконное оформление иска.

Каждый раз Атаева и ее адвокат предлагали суду принять решение в отношении Таджибаевой, так и не представив полных текстов «клеветнических» материалов. Они ограничивались передачей вырванных из контекста слов и предложений.

Мутабар Таджибаева говорила не раз, что предоставление суду полных материалов о псевдоправозащитной деятельности Надежды Атаевой могло истицу превратить в подсудимую.

В апреле Ц-1 опубликовал новое расследование, как в 2016 году Надежда Атаева совместно с Human Rights Watch и рядом других международных организаций при защите жертвы пыток в Узбекистане ложно выдала рентгенолога из Азербайджана за судмедэксперта.

«Я рада торжеству правды и справедливости, – говорит Мутабар в интервью Ц-1. – Это судебное разбирательство должно стать ориентиром для нашего правозащитного движения и всей страны, что надо следовать правде, и только правде, – ложь никому не нужна».