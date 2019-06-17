У HRW проблемы в Узбекистане. У Узбекистана проблема – HRW

Выражение «переворачивать с ног на голову» лучше всего описывает реакцию Human Rights Watch на инцидент в ташкентской гостинице с ее представителем Стивом Свердловым. Что в этой связи делать Ташкенту?

Галима Бухарбаева

Известная в мире правозащитная организация Human Rights Watch распространяла фейковые материалы из Узбекистана – данный факт является бесспорным. Это не оспаривала сама Human Rights Watch, предпочитая отмалчиваться.

Но HRW все еще обладает кредитом доверия, и поэтому ее заявления становятся отправной точкой для СМИ практически во всем мире для восприятия событий и положения в той или иной стране.

Последнее заявление Human Rights Watch об инциденте в ташкентской гостинице 13 июня, когда ее представитель в Центральной Азии Стив Свердлов столкнулся со съемочной группой, задавшей ему вопросы о фальсификации материалов из Узбекистана, практически во всех СМИ освещалось только с позиции международной неправительственной правозащитной организации и в отсутствие мнения и точки зрения другой стороны.

Даже сайты в Узбекистане – «Кун.уз» и «Газета.уз», написавшие об инциденте, ограничились заявлением Human Rights Watch, оставив без внимания повод для визита съемочной группы: фейки правозащитников.

Естественно, что на стороне Human Rights Watch выступили Узбекские службы Радио Би-би-си, «Свобода», «Голос Америки», сайт «Фергана», давно определившие границы своей беспристрастности.

Нисколько не поддерживая манеру и стиль поведения блогера Сардора Камилова из сайта Sayyod.com, возглавлявшего «интервью» со Стивом, нельзя было не видеть, что его уверенность исходила из осознания того, что Human Rights Watch дискредитировала себя в Узбекистане.

Но ни одно издание, даже узбекистанское, ни словом не упомянуло, что именно фейки стали поводом для продемонстрированного отношения к Стиву Свердлову.

Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот (Kenneth Roth) в своем заявлении высказал главную мысль, на которую следует обратить внимание руководству Узбекистана: его организация ни при каких обстоятельствах не признает свою неправоту, а при оказании на нее давления страна будет получать самые нелестные оценки и нижайшие позиции в рейтингах.

И проводимым в стране реформам, как и их позитивным оценкам, – конец…

Кеннет Рот не называл Ц-1, но без слов понятно, что он имел в виду материалы сайта, когда сказал, что заявившийся в гостиницу к Свердлову блогер отразил публиковавшиеся в Сети «необоснованные обвинения» в адрес Human Rights Watch.

Сардор Камилов спрашивал о фейковом судмедэксперте Human Rights Watch, об учителе французского ее близкого партнера – Надежды Атаевой, выданного последней за патологоанатома. Оба разоблачения – продукты журналистских расследований Ц-1.

По сути, Рот нагло оболгал работу Ц-1, назвав ее «клеветнической кампанией» и связав, не приведя ни одного доказательства, с визитом Камилова к Свердлову.

Что делать?

Руководство Узбекистана, наблюдая за этой ситуацией, должно признать одно: налицо полная потеря контроля над информационным пространством страны. Инициатива не за ними. Их СМИ молчат, а если не молчат, то получается, как у Сардора Камилова или сайта «Газета.уз».

Находящиеся же за рубежом радиостанции и сайты окружили Узбекистан прочной стеной, за которую не выходит ничто, что противоречит их интересам и взглядам. Файрвол (firewall) наоборот.

А в большом мире верят таким организациям, как Human Rights Watch.

Но причин для отчаяния нет. Надо помнить и знать, что правда всегда победит. А в этой ситуации, возможно, впервые – правда на стороне Узбекистана, а не Кеннета Рота, Стива Свердлова и армии их защитников.

Да, пара слов – о гражданском обществе Узбекистана, которое сейчас выступает в защиту Свердлова. Еще недавно ведущие правозащитники страны Сурат Икрамов, Елена Урлаева и другие осуждали фейкового судмедэксперта Human Rights Watch, сегодня же ни один из них не упоминает данный факт.

Но это лишь еще одно подтверждение незрелости гражданского общества Узбекистана, что произошло не без участия власти, которая почти 30 лет уничтожала свободомыслие в стране.

В итоге среди активистов в Узбекистане нет того, кто сказал бы, уподобляясь Сократу: «Платон мне друг, но истина дороже». Или поддержал бы позицию Махатмы Ганди: «Мораль должна быть основой всех поступков, а их целью – поиск истины».

Но я как раз живу по таким принципам, и мне плевать на отсутствие позиции и слабость некоторых активистов или коллег-журналистов.

Я считаю, что власти Узбекистана должны взять ситуацию под контроль и предпринять следующие вещи:

1. Вызвать на ковер посла США в Узбекистане и передать ему факты распространения дезинформации о стране организацией Human Righs Watch и ее партнерами, и подчеркнуть, что затем эта ложь передается по каналам дружественных им СМИ. Послу должна быть вручена нота протеста.

2. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов должен на этой неделе созвать пресс-конференцию, на которой будет дана оценка инциденту в гостинице (негативная, осуждение), и выразить протест по поводу того, что поведение блогера экстраполируется на всю страну, позволяя HRW давать оценку ходу реформ и т. д.

3. На этой пресс-конференции Камилов должен рассказать о фактах распространения HRW фейковых сообщений, а также о Надежде Атаевой и ее осуждении за коррупцию и хищения в Узбекистане. Привести факты и доказательства того, как она выдумала массовые внесудебные казни в Узбекистане (1500 жертв!). Затем глава МИД РУз должен призвать международные правозащитные организации к правде и к уважению страны.

4. Узбекистан должен организовать в сентябре конференцию с участием послов всех государств, аккредитованных в стране, международных организаций, Ц-1 и правозащитницы Мутабар Таджибаевой, где будет честно и открыто обсуждаться сложившаяся ситуация.

5. Узбекистан должен признать правду о расстреле в Андижане 13 мая 2005 года. Освободить всех заключенных за Андижанские события, извиниться перед его жертвами, организовать ряд мер для увековечивания памяти о событии и недопущения такой трагедии в будущем.

6. МИД Узбекистана обязан в ближайшие дни выдать аккредитацию для работы в стране Ц-1, а также восстановить гражданство РУз главному редактору сайта Галиме Бухарбаевой.

7. Узбекистан должен начать развитие независимых СМИ в стране. Иначе инициатива и прерогатива сообщать «правду» и «ложь» будут по-прежнему принадлежать лишь тем, кто сегодня заступается за Стива Свердлова, а не за правду.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1