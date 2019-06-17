Заявление: Разоблачение фейков HRW – не клеветническая кампания

Учредитель Ц-1 – базирующаяся в Германия Central Asia Media e.V. – заявляет, что Human Rights Watch дезинформирует публику, если называет журналистские расследования о распространенных ею фейках из Узбекистана клеветнической кампанией и связывает их с нападением на ее представителя в Ташкенте.

Central Asia Media e.V. – основанная в 2006 году в Германии организация по поддержке независимой журналистики и свободы слова в Узбекистане – посчитала необходимым сделать заявление по поводу инцидента в Ташкенте 13 июня с представителем Human Rights Watch Стивом Свердловым и последовавшим заявлением ее руководства.

Ц-1 публикует полный текст заявления.

«Central Asia Media e.V. сожалеет об инциденте, произошедшем 13 июня в одной из гостиниц Ташкента с директором в странах Центральной Азии Human Rights Watch Стивом Свердловым.

Мы считаем, что действия блогера Сардора Камилова из сайта Sayyod.com, пытавшегося в грубой и развязной манере взять интервью у Свердлова по поводу стандартов его работы в Узбекистане, шли вразрез с профессиональной этикой, а также нормами человеческого общения.

Даже осознание моральной правоты в отношении человека, разоблаченного в распространении сфальсифицированной информации, не дает оснований для физического преследования и издевательств со стороны журналистов и блогеров.

Мы призываем Сардора Камилова и его коллег принести извинения Стиву Свердлову за свое поведение и заняться повышением своего профессионального уровня.

В то же время Central Asia Media e.V. желает выразить протест против попытки руководства Human Rights Watch связать нападение на Свердлова в Ташкенте с журналистскими расследованиями Ц-1.

В своем заявлении Human Rights Watch утверждала, что нападение на Свердлова «стало частью широкой кампании по дискредитации правозащитных групп».

И что блогер Камилов в своих вопросах Свердлову отразил «необоснованные обвинения», которые публиковались в Сети в отношении Human Rights Watch на протяжении последних нескольких недель.

Камилов спрашивал у Свердлова, почему он фальсифицирует сообщения из Узбекистана, сказал, что он читал журналистские расследования, в частности о «судмедэксперте» и учителе французского языка.

Ц-1 в апреле опубликовал журналистское расследование, что в 2016 году Human Rights Watch и ряд ее партнерских организаций ложно выдали рентгенолога из Азербайджана Нигяр Ахмедбекову за судмедэксперта, когда призывали власти Узбекистана расследовать смерть в СИЗО СНБ Бухарской области предпринимателя Ильхома Ибодова. Мужчина умер в сентябре 2015 года через месяц после ареста.

Ранее, в 2017 году, Ц-1 стал автором громкого разоблачения близкого партнера Human Rights Watch – президента базирующейся во Франции ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой.

Что в 2010 и 2011 годах Атаева выпустила фильм и отчет о внесудебных казнях в Узбекистане, якобы происходивших в стране месяцы спустя после Андижанской бойни 13 мая 2005 года. Что оказалось выдумкой от начала до конца.

За патологоанатома, который якобы с сентября 2005 по февраль 2006 года работал в Андижанском морге и стал свидетелем как минимум 1500 жертв внесудебных казней, был выдан учитель французского языка из Коканда Умиджон Абдуназаров. Благодаря этой ложной истории он получил убежище во Франции.

С огромным разочарованием Central Asia Media e.V. отмечает нежелание Human Rights Watch признавать правду и ее попытку оболгать журналистские работы Ц-1, проведенные на высочайшем профессиональном уровне.

Мы считаем неприемлемым факт, что Human Rights Watch, покрывая фейки своего сотрудника и партнера, пытается бросить тень на наших журналистов, которые продолжают сообщать нелестную правду, невзирая на посты и титулы, в тяжелейших условиях политического изгнания.

Мы призываем руководство Human Rights Watch признать свою неправоту и принести извинения перед журналистской командой Ц-1 за клевету в ее адрес.

Central Asia Media e.V.»