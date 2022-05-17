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    Саммит ОДКБ в Москве — «А вы друзья, как садитесь…»

    Угрюмые, если не враждебные лица, разноголосица и ни намека на единство и солидарность, таким предстал юбилейный саммит стран-членов ОДКБ в Москве. А как по-другому?

    На саммите стран-членов ОДКБ в Москве 16 мая 2022 года; фото: Кремль
    На саммите стран-членов ОДКБ в Москве 16 мая 2022 года; фото: Кремль

    Накануне в Москве состоялся юбилейный саммит глав государств-членов ОДКБ, отмечалось 30-летие со дня подписания в 1992 году в Ташкенте рядом республик бывшего Советского Союза Договора о коллективной безопасности, и 20-летие создания на основе ташкентского соглашения Организации Договора о коллективной безопасности.

    В настоящее время в ОДКБ состоят шесть стран — это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, и сегодня перед ними во весь рост встал вопрос — являются ли они действительным военным союзом или состоят в нем лишь на бумаге, отдавая дать прошлому и решая свои местечковые и ежеминутные вопросы…

    На чьей Вы стороне и готовы ли Вы драться за собрата по организации? — вопросы, которые звучат сегодня более чем актуально, но на которые, это было очевидно, не хотели отвечать как минимум половина участников московского саммита, сидевших с откровенно кислыми и удрученными лицами, обнажая царившую там недружественную и даже угнетающую атмосферу.

    Глобальная обстановка в мире, «адские санкции» коллективного Запада против России, гибридная война, которая ведется им на Украине с откровенной целью нанести военное поражение Москве, казалось бы, предоставляют ОДКБ возможность наконец-таки блеснуть, стать тем, для чего организация и создавалась, но не тут то было.

    На открытой сессии, состоявшейся в роскошном, до потолка покрытым позолотой зале московского Кремля, каждый из президентов стран-членов ОДКБ выступил с приветственной речью, тут же определив, какая пропасть пролегает между большинством из них.

    Сверкал на саммите зал, участникам же блистать было нечем; фото: Кремль
    Сверкал на саммите зал, участникам же блистать было нечем; фото: Кремль

    Главный идеолог дружбы и взаимопомощи на постсоветском пространстве президент Беларуси Александр Лукашенко в свойственной ему откровенной манере призвал лидеров ОДКБ к единству и солидарности.

    «Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей — нас завтра может не быть», — высказал предостережение коллегам белорусские лидер.

    Лукашенко не стеснялся говорить о НАТО, бряцающем оружием уже на белорусской границе, о военных учениях, в которых участвуют сегодня 19 стран альянса, что Запад во главе с США хотят максимально продлить конфликт на Украине, поставляя туда оружие, что «Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку».

    Белорусский президент высказал в упрек своим коллегам, что если бы страны ОДКБ с самого начала выступили единым фронтом, то санкций Запада против России можно было бы избежать.

    «Сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины, — говорил Лукашенко. — Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая её национализмом, нацизмом, – свидетельство в Одессе, когда сожгли живых людей, – и фашизмом, русофобией и оружием. Травили чем только возможно».

    Президент Беларуси Александр Лукашенко; фото: Кремль
    Президент Беларуси Александр Лукашенко; фото: Кремль

    Украинской вопрос так же звучал в речи президента России Владимира Путина, сказавшем о «разгуле неонацизма» в соседней стране, на что закрывает глаза коллективный Запад, о небывалом всплеске русофобии в западном обществе, о расширении НАТО, теперь уже за счет ранее нейтральных Швеции и Финляндии.

    Но слова Лукашенко и Путина не вызывали ни понимания, ни сочувствия в глазах слушавших их коллег, они сидели с каменными напряженными лицами, стараясь ни чем себя не выдать, не дай Бог обозначиться союзником Минска и Москвы!

    Хозяин саммита президент России Владимир Путин; фото: Кремль
    Хозяин саммита президент России Владимир Путин; фото: Кремль

    На этом украинская тема была закрыта, слово «Украина» не произнес более ни один другой лидер стран ОДКБ.

    Хотя упреки еще звучали, а именно из уст президента Армении Никола Пашиняна. По его словам, Армения ожидала от ОДКБ помощи и поддержки во время 44-дневной войны с соседним Азербайджаном в 2020 году, и весной уже 2021 года, когда азербайджанские войска снова вторглись на армянскую землю…

    «И Армения обратилась к ОДКБ… Но, к сожалению, мы не можем сказать, что Организация реагировала так, как ожидала Республика Армения», — сказал Пашинян.

    Армянский президент поднял и вопрос о продаже оружия со стороны стран-членов ОДКБ Азербайджану, которое в итоге было использовано против Армении и армянского народа.

    Президент Армении Никола Пашинян; фото: Кремль
    Президент Армении Никола Пашинян; фото: Кремль

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев явно испытывал дискомфорт при упоминании миротворческой миссии ОДКБ в его стране в январе этого года, когда массовые протесты и беспорядки вмиг лишили его контроля над страной.

    Сам Токаев о военной операции ОДКБ в Казахстане не сказал ни слова, не удосужившись даже поблагодарить за восстановление порядка и безопасности в его стране и спасение его лично от государственного переворота со всеми вытекавшими из этого последствиями.

    Когда же казахстанский лидер открыл рот, то прозвучал почти предательски по отношению к своим коллегам, предложив в угоду и в интересах глобалистской повестки Запада встроить ОДКБ на правах миротворческой силы в ООН.

    «Как вы знаете, по инициативе Казахстана учреждён институт спецпредставителя Генерального секретаря [ОДКБ] по развитию миротворчества. Таким образом, все необходимые инструменты сформированы, и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятельности Организации Объединённых Наций», — заявил Токаев.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев; фото: Кремль
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев; фото: Кремль

    На этом фоне патриотической прозвучала речь президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который начал с поздравления коллег с прошедшим праздником — Днем Победы, сказал о проведенной в его республике акции «Бессмертный полк, о намерении КР и дальше чтить и сохранять память о героях-победителях Великой Отечественной войны.

    Жапаров говорил о необходимости системы совместной защиты от «Бреста до Владивостока», о международной обстановке, «которая не вселяет оптимизма», о попытках вмешательства в дела стран-членов ОДКБ, о том, что пришлось «купировать нежданный кризис безопасности в одном из «государств-членов», намек на Казахстан снова заставил Токаева уставиться стеклянными глазами в пустоту перед собой.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров; фото: Кремль
    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров; фото: Кремль

    Жалкое зрелище, что еще можно сказать… Собрались лидеры, которые не способны отметить ни заслуг, ни достижений своей организации, ни радоваться им, ни благодарить. И которые обходят молчанием глобальный вопрос, о котором ежеминутно говорит весь мир — войну на Украине, где ежедневно гибнут солдаты одной из стран организации, и куда, возможно, очень скоро будет втянута и другая страна ОДКБ — Беларусь.

    Постсоветское пространство сегодня на самом деле находится под угрозой окончательной колонизации со стороны Запада, которому уже не достаточно иметь контроль над экономикой, финансами и политикой в этих странах.

    Цель Запада — подчинение мира единому «мировому порядку», которому, на его взгляд, бросает вызов Россия, а вслед за ней начинают сопротивляться Китай, Индия и ряд стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока.

    Запад не может уступить свою власть над миром, лишиться самопровозглашенной исключительности и гегемонии над всей оставшейся частью человечества, и потому ведет сегодня гибридную войну против России на территории Украины руками отравленных нацистскими идеями украинцев.

    Происходящее сегодня в мире не сложно понять. Но ни намека на понимание не проскользнуло на лицах большинства лидеров стран-государств ОДКБ.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон; фото: Кремль
    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон; фото: Кремль

    России, ее лидеру президенту Владимиру Путину, как и верному другу и товарищу русского народа президенту Белоруссии Александру Лукашенко — пора прекратить притворяться и врать самим себе.

    В странах Центральной Азии, за относительным исключением Кыргызстана, продолжают править режимы, сформировавшиеся на фоне развала Советского Союза и ставшие главными бенефициарами, выгодополучателями от крушения когда-то единой великой страны.

    За минувшие 30 лет бывшие советские республики успели интегрироваться в глобальный мир, прежде всего, продажей, как это прозошло в Казахстане, почти всех наиболее доходных сфер и отраслей экономики транснациональным компаниям Запада.

    Александр Лукашенко: «…нас завтра может не быть…»

    Любое сотрудничество и сближение с Россией, поддержка ее в специальной военной операции на Украине — угрожали бы лидерам этих стран личным благополучием, санкциями, которые вмиг могли бы лишить их власти и тех миллионов и миллиардов, которые они успели сколотить на развалинах СССР, избавившись от единства во главе с Москвой.

    Слова Лукашенко, что объединение и сплоченность необходимы, иначе нас сомнут — звучали не перед теми людьми. Лидеры России и Беларуси должны обратиться к народам в странах-членах ОДКБ, да и не только, а во всех республиках бывшего СССР.

    Какой смысл говорить с теми, кто стал тем, кем стал, благодаря разделению и расколу, и потому со всей очевидностью думает лишь о себе, как же проскочить между Сцилой и Харрибдой, как «рыбку съесть и на мель не сесть».

    Лучше же всего ко вчерашнему жалкому зрелищу в роскошном золоченном зале Кремля подходят слова из басни Крылова: «А вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь…»

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Безопасность, Возрождение СССР, Война России на Украине, ОДКБ
    Теги: Александр Лукашенко Беларусь Владимир Путин ОДКБ Россия
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