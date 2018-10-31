Freedom House призвали поддерживать НПО внутри Узбекистана

В Узбекистане находится делегация Freedom House – ее представителей призвали поддерживать гражданское общество внутри страны, говоря, что теперь это становится возможным.

С 29 октября в Узбекистане находится делегация правозащитной организации, которую возглавляет Марк Бехренд (Marc Behrend), директор департамента по странам Евразии.

Делегация проводит встречи с представителями гражданского общества, дипломатического корпуса, а также с чиновниками правительства Узбекистана.

Одним из тех, кто встретился с делегацией «Фридом Хаус», стал руководитель правозащитного общества «Эзгулик» Узбекистана Абдурахмон Ташанов, который позже дал интервью Ц-1.

«Я не имею права выступать за представителей Freedom House, говорить о результатах их поездки, но расскажу о рекомендациях, которые я дал им по работе с гражданским обществом в стране», – начал интервью Ташанов.

«Во время встречи я сказал, что признателен многим своим коллегам, которые долгие годы работали за рубежом, защищая права человека в Узбекистане, но среди них появились «комнатные организации», которые имеют связи, владеют иностранными языками, обладают организационными навыками и стали комфортными партнерами многих иностранных коллег».

«Но я думаю, что настало время для международных организаций приехать в Узбекистан, открыть тут свои собственные офисы» — Абдурахмон Ташанов

«Но я думаю, что настало время для международных организаций приехать в Узбекистан, открыть тут свои собственные офисы. Несмотря на то что правительство Узбекистана не готово принять их сию минуту, они должны делать усилия в этом направлении, чтобы начать работать на месте, получать сведения из первых рук и самим становиться их свидетелями», – продолжает Ташанов.

При этом во время визита представителей Freedom House стало известно, что организация рассматривает перспективы открытия своего офиса в стране, но пока нет решения на этот счет.

Freedom House открыла офис в Узбекистане в 2002 году, став важным ресурсным центром для правозащитников страны, но была вынуждена уйти после Андижанских событий 13 мая 2005 года – тогда Ташкент изгнал из страны все международные неправительственные организации.

Согласно последнему отчету Freedom House «О свободе в мире за 2018 год», Узбекистан остается «несвободной страной».

«Продолжающиеся реформы при новом президенте Шавкате Мирзиёеве привели к улучшению некоторых вопросов, – говорится в докладе организации. – Но Узбекистан остается консолидированной авторитарной страной. Никакие подлинные оппозиционные партии не могут действовать на законных основаниях, а их местные сторонники продолжают подвергаться преследованиям.

Законодательные и судебные органы продолжают выступать в качестве инструментов исполнительной власти, а средства массовой информации остаются под жестким контролем государства. Ответственные за эндемическую коррупцию или пытки задержанных несут небольшую ответственность, несмотря на некоторые громкие освобождения, правительство по-прежнему удерживает многочисленных заключенных по политическим или религиозным мотивам».