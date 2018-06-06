Human Rights Watсh пытается «отмыть» криминальное прошлое Надежды Атаевой

Human Rights Watch не имеет доказательств своему утверждению, что псевдоправозащитница из Узбекистана Надежда Атаева, ее отец и брат были осуждены на родине «по сфабрикованным обвинениям» на «закрытом» процессе.

Авторитетная в мире правозащитная организация Human Rights Watch оказалась вовлеченной в «отмывание» криминального прошлого семьи высокопоставленного чиновника из Узбекистана, обвиненного на родине в миллионных хищениях и создании организованной преступной группы (ОПГ).

Алим Атаев, бывший председатель правления государственной акционерной компании (ГАК) «Узхлебопродукт», и работавшие с ним дети – дочь Надежда, сын Кахрамон – бежали из Узбекистана в 2000 году, когда были обвинены в разворовывании средств компании, включая фонды муки, предназначенной для малоимущих людей.

В 2013 году Узбекистан, не добившись экстрадиции Атаевых из Франции, где они обосновались с 2002 года, провел суд в их отсутствие.

В итоге Ташгорсуд вынес обвинительный приговор, признав Атаевых виновными в создании ОПГ и нанесении ущерба государству в особо крупных размерах. Глава семейства Алим Атаев был осужден на семь лет, дочь Надежда – на шесть, и сын Кахрамон – на девять лет лишения свободы.

Во времена правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова, когда состоялся суд на Атаевыми, судебные процессы по делу представителей власти были редки, но все же они происходили, когда кто-нибудь из чиновников переходил «дозволенные рамки», к примеру, воровал больше положенного.

Один из наиболее известных правозащитников Узбекистана Сурат Икрамов, проживающий в Ташкенте, утверждает, что суд над Атаевыми был открытым и справедливым.

Более того, по его словам, все обвинения, предъявленные Атаевым в создании ОПГ и разворовывании средств госкомпании, были доказаны в суде, и ни один из 70 свидетелей не давал показаний по принуждению.

В приговоре суда над Атаевыми, в отличие от многих политических процессов, происходивших в стране против диссидентов, оппозиции и обвиненных в религиозном экстремизме, где обвинение чаще всего строилось на самооговоре подсудимого и без единого доказательства, были заслушаны свидетельства десятков людей и приведены документы, доказывающие систематические фальсификации и хищения в ГАК «Узхлебопродукт».

Многие свидетели и пострадавшие по делу семьи Атаевых помимо выступления в суде давали интервью независимой прессе и правозащитникам, включая Сурата Икрамова.

Но правозащитная организация Human Rights Watch во Всемирном отчете за 2014 год заявила, что судебный приговор над Атаевыми был основан на «сфабрикованных обвинениях» и якобы проходил в «закрытом режиме».

Заявление организации звучит следующим образом:

«В июле (2013 года. – Прим. Ц-1) суд в Ташкенте заочно приговорил живущих во Франции активистку Надежду Атаеву, ее отца и брата к шести, семи и девяти годам лишения свободы соответственно по сфабрикованным обвинениям в хищениях. Прокуратура не информировала Атаеву о суде, который проходил в закрытом режиме».

На каких основаниях HRW пришла к таким выводам?

Директор Human Rights Watch в странах Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон (Hugh Williamson) не смог ответить на просьбу Ц-1 рассказать, какие факты и доказательства привели организацию к выводу, что дело против Атаевых было сфабриковано?

Есть ли у организации доказательства тому, что в ГАК «Узхлебопродукт» не происходило хищений, а дети главы компании не занимали там руководящих постов?

Что на имя его 20-летнего сына Кахрамона и брата Сапарбая не была приватизирована госкомпания «Уч Кахромон Нон», а дочь Надежда через фирму NZI не принуждала мукомольные предприятия страны покупать у нее мешки для муки, регулярно повышая на них цены?

Могут ли они доказать, что Алим Атаев не воровал фондовую муку для социально уязвимых слоев населения и не передавал ее компании сына, которая затем производила продукцию, продававшуюся по коммерческой цене и без кассового учета?

В своем ответе Уильямсон сделал следующее заявление:

“Наш Всемирный доклад 2014 года основан на нашей стандартной методологии исследований и контроля за соблюдением прав человека. Хьюман Райтс Вотч привержена работе с правозащитниками и организациями в Узбекистане и других странах с фокусом, направленным на улучшение прав человека на местах. В отношении утверждений, касающихся поведения третьих сторон. Роль Хьюман Райтс Вотч не в том, чтобы рассматривать или посредничать в разногласиях в правозащитном сообществе Узбекистана или других стран. Мы с разочарованием отмечаем ваши постоянные попытки привлечь Хьюман Райтс Вотч и других к спорам третьих лиц. Мы всегда готовы предоставить комментарии и информацию журналистам, которые разделяют нашу приверженность стандартам профессионализма, точности и вежливости. Наша миссия в качестве международной правозащитной организации заключается в защите всеобщих прав человека и борьбе с серьезными нарушениями этих прав. Мы призываем других активистов и независимых журналистов сделать это, а не ослаблять наше общее дело внутренними ссорами”.

Ц-1 вновь выслал запрос Уильямсону с просьбой назвать эксперта HRW, который проводил исследование в отношении дела Атаевых, поделиться его контактами, а также сказать: когда и где оно проводилось, в чем заключается «методология» организации?

В ответ директор HRW в странах Европы и Центральной Азии выслал линк к общей информации о том, какими стандартами и критериями пользуется его организация при составлении своих отчетов… Остальные вопросы проигнорировал…

Ц-1 снова выслал вопросы Уильяму с просьбой прокомментировать утверждения свидетелей в Ташкента, включая правозащитника Сурата Икрамова, а также самого приговора Ташгорсуда, что суд по делу Атаевых проходил в открытом режиме:

«Почему вы написали, что суд прошел секретно? Какое исследование согласно вашей «методологии» вы провели, чтобы утверждать это? Кто проводил это исследование?»

Уильямсон в ответ написал, что подтверждает получение запроса. На этом все.

Human Rights Watch в 2011 году была изгнана из Узбекистана и смогла вернуться в страну лишь осенью 2017 года после смерти первого президента страны.

Как организация провела расследование в отношении дела Атаевых, находясь за пределами страны, когда свидетели и пострадавшие находились внутри Узбекистана, – другой вопрос, оставленный представителем организации без ответа.

Дело в том, что Надежда, дочь Алима Атаева, в 2006 году во Франции создала ассоциацию «Права человека в Центральной Азии» и вскоре начала сотрудничество с HRW.

Вместе с представителем HRW по Узбекистану Стивом Свердловым (Steve Swerdlow) она регулярно участвует в «круглых столах» и конференциях о проблеме прав человека в Европе и США, а также по сей день подписывает совместные петиции и заявления.

Но правозащитная деятельность Атаевой вызывает вопросы. Став правозащитницей, Надежда Атаева в 2010 и 2011 годах издала фейковый фильм и отчет об Андижанской бойне 13 мая 2005 года, когда правительственные войска открыли огонь по многотысячной демонстрации в городе.

Расследование Ц-1 доказало, что Атаева распространила выдуманную от начала до конца историю никогда не существовавшего патологоанатома из Андижана, якобы арестованного после событий, а затем принужденного работать в морге при областной андижанской больнице.

Она выдала за патологоанатома учителя французского языка из Коканда Умиджона Абдуназарова. Последний благодаря участию в подлоге и рекомендации Атаевой получил убежище во Франции.

Получается, что организация HRW «отмывала» репутацию Атаевой после выпуска ею фейковой истории андижанского патологоанатома.

Ц-1 при подготовке этого материала задал вопрос Надежде Атаевой:

«Если осуждение в Узбекистане было несправедливым, будет ли она добиваться от новой власти во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым пересмотра дела ее семьи и готова ли вернуться на родину, чтобы отмыть свое имя?»

Атаева на вопросы не ответила.