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    Мост на Ялламу в Ташобласти – сплошные пробки и аварии

    Водители жалуются на затянувшийся ремонт моста Ташкент – поселок Яллама – город Чиназ, проходящего над железной дорогой: ожидание в пробке там тянется по три-четыре часа.

    Въезд на мост; фото: Ц-1
    Въезд на мост; фото: Ц-1

    По словам водителей из Ташобласти, в феврале этого года на мосту над озером Яллама потрескались опоры – возникла угроза создания опасной для жизни людей ситуации: многотонный мост вместе с автомобилями мог рухнуть на проходящие внизу поезда с пассажирами.

    В результате власти Ташкентской области распорядились немедленно начать ремонт моста. Строители меняют все шесть бетонных опор и приводят в порядок дорожное полотно, но при этом они не торопятся. В день на мосту работают максимум пять-шесть человек. Ремонт длится уже 25 дней.

    В результате на той стороне моста, которая ведет из Ташкента в Чиназ, выстраиваются огромные очереди. Водители и пассажиры ждут по несколько часов, пока пробка не рассосется.

    Техника движется сплошным потоком; фото: Ц-1
    Техника движется сплошным потоком; фото: Ц-1

    Неделю назад КамАЗ со стальными трубами, выехавший из казахстанского КПП «Абай», ударился под мостом в одну из опор, которая сразу превратилась в груду камней.

    Тогда гаишники были вынуждены переправить поток машин сразу в два направления: навстречу на одну полосу. Через пару часов после этого столкнулись фура «Вольво» и автомобиль «Ласетти», двигавшиеся навстречу друг другу.

    Фотографировать строительные работы автоинспекторы категорически не разрешают. Как не разрешают снимать и аварии, которые случаются на мосту по три-четыре раза в день.

    «Затянувшийся ремонт всех замучил»

    «Этот затянувшийся ремонт уже всех замучил, – говорит водитель по имени Азиз, который возит пассажиров по маршруту Ташкент – Гулистан. – Я каждый день теряю на этом время, нервы и деньги».

    Стоимость проезда одного пассажира – 25 тысяч сумов (около 3 долларов).

    По словам жительницы города Гулистан по имени Шоира, вынужденной возить своего пятилетнего сына на лечение в Ташкент, каждый раз дорога в столицу превращается в «настоящий ад».

    «Маленькому ребенку тяжело сидеть в машине по четыре часа», – говорит Шоира.

    В Чиназском районе находится прекрасное курортное место – озеро Яллама, но далеко не все могут туда добраться, даже на такси.

    Ремонт моста; Ц-1
    Ремонт моста; Ц-1

    Недовольны и пассажиры маршруток, которые ходят от Ташкентского ипподрома до поселка Бахт, находящегося неподалеку от Гулистана. Хотя проезд здесь стоит гораздо дешевле, чем на такси, – всего 10 тысяч сумов (чуть больше одного доллара). И даже за такую цену никому не хочется оставаться в машине по несколько часов.

    «До Ташкента ехать всего один час, исходя из этого времени, мы назначаем встречи в столице, но в итоге все эти встречи постоянно срываются», – говорит еще один житель Гулистана.

    Как утверждают жители Ялламы, Чиназа и Гулистана, которым тоже часто приходится пользоваться этим мостом, никаких официальных объявлений о сроках ремонта нигде не было.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дороги и транспорт в Узбекистане
    Теги: Гулистан дороги в Узбекистане Ташкентская область
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