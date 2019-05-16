Размышления узбекистанского фермера о НДС

С 2019 года в Узбекистане проходит налоговая реформа, главным нововведением которой стал налог на добавленную стоимость – тут рассказ, как он повлиял на фермеров страны.

Узбекистан в 2019 году представил налоговую реформу, одним из основных нововведений которой стало внедрение НДС (налог на добавленную стоимость) по ставке 20%.

СМИ Узбекистана сообщают, что страна пытается приблизить систему налогообложения к современным стандартам цивилизованных стран.

В средствах массовой информации пишут, о том, что таким образом коммерческие компании освобождаются от уплаты налога с общего дохода, лишь выплачивая налог с добавленной ими суммы к себестоимости товара.

Но еще в 2018 году специалисты Международного валютного фонда с опаской отзывались о ставке НДС в 20%, говоря, что этот уровень равен ставке данного налога в странах Западной Европы, что не соответствует уровню экономики Узбекистана.

Тем не менее НДС в Узбекистане утвержден и спущен для выплаты всем юридическим коммерческим организациям страны.

НДС на селе

Как с новым требованием справляется самая большая часть населения Узбекистана: сельхозработники, фермеры и сфера услуг на селе?

Возьмем, к примеру, районные организации «Сельхозхимии». Их оборот исчисляется миллиардами сумов. Но, учтите, оборот, а не доход.

То есть организация «Сельхозхимия» не производственник, а всего лишь покупатель минеральных удобрений и ядохимикатов у производителей, которые затем перепродает фермерам.

При этом «Сельхозхимия» делает надбавку к цене товара на уровне 10–20 процентов «за услуги».

В 2017–2018 годах одну тонну аммиачной селитры «Сельхозхимии» продавали по цене от 1 млн 50 тысяч до 1 млн 200 тысяч сумов. Вместе со своей надбавкой.

В 2019 году цена аммиачной селитры для фермеров осталась почти прежней. Это очень радовало сельчан, но… вдруг появился новый налог – НДС. И вот на тебе!!!

Рост цен

Ныне в «Сельхозхимии» аммиачную селитру реализуют фермерам по цене от 1 млн 868 тысяч 300 сумов до 1 млн 877 700 сумов за тонну. Вместе с НДС.

Получается, сколько бы ни говорили, что власти делают много хорошего для фермеров: подняли закупочную цену хлопка и зерна, а тут обнаруживается, что с поднятием закупочных цен тут же тихо и незаметно выросла цена на минеральные удобрения.

И вообще, думается, не пересмотреть ли введение НДС? Их бы ввели для производителей. А таким перепродавцам, или посредникам, как «Сельхозхимия», учитывали не количество товарооборота, а получаемую прибыль «за услуги».

И если такая прибыль у «Сельхозхимии» превысит миллиард сумов, пусть тогда платят НДС от такой прибыли, не включая сюда цену товара, который производил другой.

Тогда цена аммиачной селитры для фермера осталась бы на прошлогоднем уровне.

Абдулкосим Мамарасулов – фермер и автор из Джизакской области РУз