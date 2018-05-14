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    В Ташкенте впервые почтили память жертв Андижанской бойни

    Горстка активистов 13 мая возложила цветы у монумента Мужества в Ташкенте в память жертв Андижанской бойни – впервые акция прошла без насилия и эксцессов.

    Горстка активистов выступила за расследование событий в Андижане 13 мая 2005 года; фото: Сурат Икрамов
    Горстка активистов выступила за расследование событий в Андижане 13 мая 2005 года; фото: Сурат Икрамов

    Активисты гражданского общества 13 мая традиционно собрались возле монумента Мужества в Ташкенте и, несмотря на присутствие сотрудников милиции, возложили цветы в память жертв расстрела граждан правительственными войсками в городе Андижане в 2005 году.

    Акция началось в 8 утра. Правозащитники возложили цветы к пьедесталу монумента Мужества и развернули плакаты, где потребовали наказать виновных в расстреле мирных граждан и реабилитировать всех, кто тогда был арестован на площади Бобура в Андижане.

    По словам лидера ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаевой, около восьми сотрудников милиции «опекали» мероприятие. Они вежливо предложили правозащитникам проехать с собой, чтобы написать объяснительные.

    Возможно, именно поэтому не все правозащитники и журналисты рискнули присоединиться к акции.

    Самыми стойкими оказались активисты из Каракалпакстана Раслынбай Акепов и Азимбай Атаниезов, а также руководитель ИГНПУ (Инициативная группа независимых правозащитников в Узбекистана) Сурат Икрамов и его жена Гульнара Файзиева.

    Икрамов смог объяснить милиционерам, что правозащитники проводят мирную акцию и не имеют никаких дурных умыслов.

    Правозащитник Сурат Икрамов говорит с милиционерами; фото: Сурат Икрамов
    Правозащитник Сурат Икрамов говорит с милиционерами; фото: Сурат Икрамов

    Но, по словам Урлаевой, правоохранители на всякий случай все равно последовали за активистами в гостиницу «Шодлик», куда те отправились на семинар.

    Почти каждый год со дня трагических событий в Андижане правозащитники в Ташкенте пытались отметить эту скорбную дату у монумента Мужества, но обычно им не давали пройти к месту, устраивая засады и аресты у домов или же арестовывая тех, кто добирался до условленного места.

    Сам же монумент Мужества закрывался «в связи с ремонтными или санитарными работами».

    Согласно официальным данным, 13 мая 2005 года на площади Бобура в Андижане в результате стрельбы по мирным людям, которые пришли поддержать 23 арестованных бизнесменов, незаконно обвиненных в исламском экстремизме, погибли 187 человек.

    Как сообщали выжившие в тот день в Андижане люди, по самым скромным подсчетам, число жертв бойни может достигать тысячи человек.

    Узбекистанские военные открыли огонь из БТРов по многотысячной толпе без единого предупреждения и продолжали стрелять по людям, пока весь Андижан окончательно не был обезлюден.

    Спустя 13 лет со дня тех событий власти Узбекистана не решаются говорить о трагедии. Табу с темы об Андижане не снято и с приходом к власти нового президента Шавката Мирзиёева.

    Источник:Ц-1
    Теги: Андижан Андижанская бойня права человека Узбекистан
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