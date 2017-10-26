Эрдоган хочет видеть сильный Узбекистан

Первый за 20 лет визит главы Узбекистана в Турцию ее лидер Реджеп Эрдоган назвал значимым: уже подписано 22 документа.

25 октября начался государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию.

В президентском дворце в Анкаре Мирзиёев провел переговоры с турецким лидером – Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем они продолжились в расширенном составе.

Эрдоган подчеркнул, что отношения между странами выходят на новый уровень. «Это первый визит в Турцию президента Узбекистана за 20 лет, поэтому он значим для нас», – сказал он.

Глава Турецкой Республики назвал встречу с Мирзиёевым «весьма продуктивной», отметив схожесть мнений во взаимном развитии экономики, туризма, культуры, здравоохранения.

«Мы видим, что торгово-экономический оборот между странами не соответствует желаемому уровню (1,2 млрд долларов за 2016 год), – отметил Эрдоган. – Сегодня мы подписали 22 документа, завтра подпишем еще четыре сделки в Стамбуле. Мы хотим, чтобы Узбекистан был сильным во всех областях».

Турецкий лидер рассказал журналистам, что с 16 марта авиакомпания Turkish Airlines начнет регулярные полеты из Стамбула в Самарканд.



Мирзиёев пообещал упростить визовый режим… поэтапно

Президент Узбекистана рассказал турецким журналистам, что накануне визита он упростил порядок предоставления месячных виз турецким гражданам и подписал указ о выдаче годичных мультивиз для бизнесменов в течение трех дней.

«За 20-летнюю паузу мы соскучились друг по другу, по диалогу на уровне понимания без слов», – заявил Мирзиёев, вызвав улыбки у турецкой стороны.

По его словам, между братскими странами не должно быть виз, но к этому нужно прийти поэтапно.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве стран, глава Узбекистана анонсировал проведение узбекско-турецкого бизнес-форума в Стамбуле 26 октября, на котором ожидается подписание свыше трех десятков документов на 3,5 млрд долларов.

На этом пресс-конференция завершилась, и лидеры двух стран отправились на праздничный ужин в компании первых леди.

Супруга Мирзиёева Зироатхон Хошимова провела встречу с женой Эрдогана Эмине, которая поделилась совместным фото в Twitter.

Государственный визит президента Узбекистана Турции продлится до 27 октября.