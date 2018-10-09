На спасение планеты Земля ученые отвели 12 лет

Мировые ученые бьют тревогу: если не принять мер по смягчению последствий глобального изменения климата, то уже к 2030 году ущерб для экосистемы нашей планеты будет непоправимым…

Проблемы глобального изменения климата – вновь в центре мирового внимания. В понедельник, 8 октября, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, где говорится о необратимых последствиях, если температура нашей планеты продолжит расти. Над докладом работали 91 автор и один редактор-рецензент из 40 стран мира.

Парижским соглашением 2015 года поставлена цель: удержать глобальное повышение средней температуры на планете в пределах 2°С и попытаться сократить его до 1,5°С – это по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Однако ученые отмечают, что мир движется к катастрофической отметке в 3°C.

Мы уже сейчас видим последствия глобального потепления на 1°C, говорится в докладе. Результат этого – экстремальные погодные явления, повышение уровня Мирового океана и таяние арктических ледников.

Если не остановить этот процесс и не удержать глобальное потепление хотя бы на уровне 1,5°С, последствия для человечества будут куда более разрушительными, предупреждают ученые.

Однако последствия будут и при повышении температуры на 1,5°С, но они окажутся значительно мягче.

Например, к 2100 году глобальное повышение уровня Мирового океана будет на 10 см ниже, чем даже при 2°C, таяние морского льда Северного Ледовитого океана происходило бы раз в сто лет, а при 2°C – каждое десятилетие.

Кроме того, при потеплении на 1,5°C количество коралловых рифов сократится на 70–90 процентов, а при потеплении на 2°C они исчезнут практически все.

Что делать?

Ограничение глобального потепления потребует «быстрых и далеко идущих» переходных процессов, уверены составители доклада. Это касается земельных, энергетических, промышленных систем, а также зданий, транспорта и городов.

К 2030 году необходимо сократить глобальные выбросы двуокиси углерода (CO2), вызванные деятельностью человека, почти на 45% по сравнению с уровнем 2010 года, а к 2050-му – полностью от них избавиться.

Почти до нуля предлагается снизить использование угля, а возобновляемые источники энергии должны обеспечивать до 85% мировой электроэнергии уже к 2050 году.

В докладе рассматриваются доступные варианты ограничения потепления на 1,5°C, а также необходимые меры для их осуществления и их возможные последствия.

Но есть и хорошие новости. В пресс-релизе МГЭИК отмечается, что некоторые виды действий, которые будут необходимы для этого, уже предпринимаются по всему миру.

Но их надо срочно ускорить, иначе к 2030 году планете Земля будет нанесен непоправимый ущерб.