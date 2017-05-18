Переезд из Узбекистана на родину крымским татарам не по карману

18 мая крымские татары отмечают годовщину начала депортации в Узбекистан. Сегодня они все реже возвращаются в Крым, вместо них туда едут узбеки.

18 мая в Украине – День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа – депортации 1944 года.

Вчера в центре Киева, на Майдане Независимости, представители крымско-татарской общины и сочувствующие им украинцы зажигали свечи в память о погибших. Над площадью развевались крымско-татарские флаги.

Сегодня на госучреждениях страны приспущены государственные флаги, в школах проходят тематические уроки. Вечером запланирован траурный митинг на центральной площади города.

«В Крыму люди пытались провести молебны возле памятных мест, но их не везде пускали. В 12 часов люди выходили из своих домов и читали молитвы», – рассказал Ц-1 Юсуф Куркчи, замминистра Министерства по вопросам оккупированных украинских территорий.

По его словам, этот день для каждого крымского татарина означает единение с народом и преклонение перед стариками, которые смогли сохранить нацию в местах ссылки.

«Даже человеку, которому было десять лет во время депортации, сейчас уже за 80. Они жили в ужасных условиях, не имели возможности общаться на своем языке. Но, несмотря на испытания, эти люди выстояли, дали образование своим детям и вернулись на историческую родину», – говорит Куркчи.

По оценкам экспертов, 45% крымских татар погибли во время и после депортации. Это сказывается на демографии до сих пор: не родился каждый четвертый крымский татарин.

«Враги народа» – в ссылке

Куркчи говорит, что геноцидом был не только акт выселения, но и сам переезд, а также первые годы жизни в Узбекистане, где для татар действовал комендантский час, местное население часто относилось к депортированным, как к «врагам народа».

В Узбекистане крымские татары жили в спецпоселениях. Им не разрешали выходить за пределы «гетто». Они могли работать только на стройке, уборке хлопка, промышленных предприятиях.

Из-за нехватки чистой воды, плохой гигиены и отсутствия медицинской помощи среди депортированных распространялись малярия, желтая лихорадка, дизентерия и другие болезни. Часто новоприбывшие не имели естественного иммунитета против многих местных недугов.

По данным Би-би-си, среди умерших за первый год почти половина – дети до 16 лет.

В Крым возвращаются узбеки

По словам замминистра, сегодня сложно сказать, сколько людей переезжает в Крым из других стран, в том числе из Узбекистана, – эти данные не разглашаются. Также невозможно подсчитать, сколько людей остались до сих пор в Узбекистане – называют цифры в районе 30–50 тысяч человек.

«В связи с оккупацией Крыма многие говорят, что больше едут не крымские татары, а представители других национальностей, которые используют это «окно возможностей» для получения российского гражданства», – предполагает чиновник.

Ильхам, активист крымско-татарской общины, который проживает на полуострове, согласился поговорить с Ц-1 на условиях анонимности. Он опасается преследования со стороны российских спецслужб. По его мнению, поток крымско-татарских репатриантов из стран Центральной Азии почти иссяк. Если в 1980-х и 1990-х это была бурная река, то сейчас – едва заметный ручеек.

Наш собеседник объясняет это несколькими факторами. Во-первых, часть депортированных и их потомков просто не имеют средств для переезда (это затратное и сложное мероприятие). Жилье в Крыму стоит несоизмеримо больше, чем в Узбекистане.

«Буквально на днях я общался со своим одноклассником, который очень хочет переехать в Крым, но не может. За его квартиру в маленьком райцентре дадут в лучшем случае десять тысяч долларов (хотя и это кажется фантастикой). В Крыму он за эти деньги не купит даже голого участка земли», – констатирует Ильхам.

Вторая причина – многие потомки депортированных ассимилировались и пустили корни в Узбекистане: создали семьи с узбеками и представителями других национальностей, имеют хорошую работу или просто боятся трудностей, связанных с переездом.

Ну и, наконец, третья причина – различные сложности с получением гражданства для репатриантов. Хотя недавно власти России приняли законодательный акт, несколько упрощающий эту процедуру, но говорить о ее эффективности пока рано.

Требуют признать депортацию геноцидом

В январе этого года Всемирный конгресс крымских татар (ВККТ) обратился к официальным органам практически всех стран мира с просьбой признать геноцидом депортацию крымских татар 1944 года.

По данным агентства «Крымские новости», было разослано более трехсот обращений на английском языке.

Текст обращения написал глава Ревизионной комиссии Курултая крымско-татарского народа и член Исполнительного комитета ВККТ Али Озенбаш.

В документе сказано, что массовая депортация крымских татар в 1944 году имеет все признаки преступления, которое в соответствии с международным правом является геноцидом.

В обращении приведены факты преступлений советского режима против крымско-татарского народа. ВККТ также обращает внимание мировой общественности на сегодняшние проблемы крымских татар, живущих в аннексированном Россией регионе.

26 апреля этого года 45 стран – членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подписали декларацию с требованием к России выполнять предписание Международного суда ООН о восстановлении деятельности Меджлиса крымских татар.

Украинский парламент еще в мае прошлого года обратился к ООН, Европарламенту, ПАСЕ и другим международным организациям с призывом признать депортацию крымских татар геноцидом на международном уровне.

Верховная Рада Украины полтора года назад, 12 ноября 2015 года, признала геноцидом принудительное переселение крымско-татарского народа в 1944 году.

Обращение к ООН, Европарламенту, ПАСЕ и другим международным организациям поддержали 240 народных депутатов.

Депортация крымских татар – принудительное выселение крымско-татарского населения Крымской АССР, проведенное НКВД 18 мая 1944.

Официально причиной депортации указывалось сотрудничество некоторых крымских татар с нацистской Германией во время Второй мировой войны. В 1989 году депортация была признана Верховным Советом СССР незаконной и преступной.