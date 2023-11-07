Сознательный бойкот продукции Израиля, США и Евросоюза

Весь мир беспомощно наблюдает за продолжающимся геноцидом палестинцев в Секторе Газа и на Западном Берегу. Все боятся США, который выдал Израилю карт-бланш на истребление и выдворение палестинского народа… Раз так, что можно сделать?

Сегодня исполняется ровно месяц со дня нападения отрядов ХАМАС на Израиль, в ходе которого погибли 1400 израильтян и порядка 230 человек были взяты в заложники. На следующий день Израиль начал операцию возмездия, жертвами которой, по данным на утро 7 ноября, стали 10 022 человека в Секторе Газа и Западном Берегу, среди которых 4 104 — дети.

Израильские власти глухи к аргументам и призывам о прекращении огня, звучащим во всем мире, не желают они даже объявления «гуманитарной паузы», которую цинично пробивают США, и, правда, зачем лечить и кормить, если убийства будут возобновлены?

Не указ Израилю Генеральная Ассамблея ООН, голосовавшая большинством голосов за немедленное прекращение огня. Во что ставит Тель-Авив ООН хорошо продемонстрировал инцидент с Генеральным секретарем организации Антониу Гуттеришем: когда последний высказался, что события 7 октября не произошли на пустом месте, израильский дипломат потребовал его отставки.

Вот так происходит, когда в мире существует один гегемон, одна сильнейшая империя, которая собственнолично решает, кто прав, а кто нет; кого можно убивать, а кого нет; кому можно защищать свои интересы, даже ценой истребления целых стран и народов, а кому нет.

И «демократией и правами человека», а также же «верховенством закона и международного права» в этой системе даже не пахнет, этого никогда и не было.

«Закон — это сила сильных», — метко сказано в произведение Джека Лондона «Железная пята».

Но справедливости ради мы должны знать и помнить, что сопротивление палестинского народа происходит из-за массовых захватов Израилем их земель, из-за выдворения и вытеснения их из собственных домов в пока еще остающиеся за ними анклавы в Секторе Газа и Западном Берегу реки Иордан, и где у них нет никаких прав, они остаются в полной зависимости от Израиля и могут в любой момент подвергнуться насилию и убийствам.

В феврале 2022 года правозащитная организация «Международная Амнистия» выпустила доклад: «Израиль проводит апартеид в отношении палестинцев: жестокая система доминирования и преступления против человечности».

«Наш доклад раскрывает истинные масштабы проводимой Израилем политики апартеида. Независимо от того, где именно живут палестинцы – в Газе, в Восточном Иерусалиме, Хевроне или в самом Израиле – с ними обращаются как с низшей расой и систематически лишают их прав. Мы установили, что проводимая Израилем жестокая политика сегрегации, лишения собственности и изоляции на всех территориях, находящихся под его контролем, очевидным образом равносильна апартеиду. Международное сообщество обязано действовать», –заявила при презентации доклада Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

Правозащитная организация призвала Международный уголовный суд (МУС) рассмотреть преступление апартеида со стороны Израиля, и все государства применить универсальную юрисдикцию для привлечения к ответственности виновных в преступлении апартеида.

Естественно, никакой реакции не было. МУС продолжает молчать и сегодня, хотя ежедневно в Секторе Газа и Западном Берегу погибают сотни невинных людей. Катарский телеканал «Аль-Джазира» подсчитал, что Израиль каждый день убивает в среднем 370 человек, 858 получают ранения; каждый же час в Газе погибают 15 человек, среди них шестеро детей, получают ранения — 35 человек, сбрасываются — 42 бомбы, разрушается — 12 зданий.

Аргумент, что Израиль «мстит» за нападение 7 октября, многими не то что забыт, но перестает восприниматься, как весомый и искренний, не только потому, что жертвы среди палестинцев многократно превзошли израильские, но и из-за нежелания Израиля честно взглянуть на то, что действительно происходило в тот день, месяц назад.

Тель-Авив повторят, что ХАМАС убил 1400 гражданских лиц. Но спустя уже две недели после события влиятельная израильская газета Haaretz опубликовала первый поименный список погибших, который указал, что почти половина погибших были военными людьми — солдатами и полицейскими.

На 23 октября, как пишет в журалистском расследование издание The Cradle, по данным Haaretz, были идентифицированы 683 жертвы со стороны Израиля.

«Из них 331 погибший – или 48,4 процента – были подтверждены солдатами и полицейскими, многие из которых – женщины. Еще 13 числятся членами спасательных служб, а остальные 339 якобы считаются гражданскими лицами», — говорится в расследовании The Cradle.

Хотя этот список не является исчерпывающим и составляет лишь примерно половину заявленного числа погибших в Израиле, почти половина погибших в схватке явно идентифицированы как израильские комбатанты.

Также, продолжает издание, до сих пор не зарегистрировано ни одной смерти детей в возрасте до трех лет, что ставит под сомнение израильскую версию о том, что младенцы стали мишенью боевиков палестинского сопротивления. Из 683 пострадавших, о которых сообщалось на данный момент, семь были в возрасте от 4 до 7 лет, а девять — в возрасте от 10 до 17 лет. Остальные 667 пострадавших, судя по всему, являются взрослыми.

Конечно, опубликование оставшегося списка погибших может изменить картину, и там может оказаться больше гражданских лиц и детей, но почему Израиль его не публикует? Или, не хочет этого делать после выхода в свет первого списка, уже поставившего под вопрос официальную версию события?

Другой момент, среди выживших при атаке израильтян звучали показания, что многие заложники были убиты собственной израильской армией при осуществлении штурма. В Интернете расходились видео, на которых израильские военные показали разрушенные дома, что как раз подтверждало версию некоторых заложников, что по зданиям стреляли из танков израильтяне, у ХАМАСА тяжелой техники не было…

Но правда никого не волнует. Независимые издания в США утверждают, что план очевиден и понятен, Израиль идет к осуществлению своей главной цели — полному выдворению палестинцев и захвату их земель для построения «Большого Израиля».

Ноам Хомский, 94-летний американский писатель и философ, не удивляется, что США поддерживают геноцид Израиля в отношении палестинцев. В недавнем интервью он говорил, что американской власти понятен менталитет израильтян. «Они делают в отношении палестинцев то, что мы делали в отношении индейцев, других народов, когда захватывали их земли».

Американское издание Natural News указывает, что в финансовой «помощи» США Израилю, размер которой составляет 106 млрд долларов, есть специальная статья расходов на «беженцев» из Палестины, она отражена на странице 40 проекта, что означает предвидение того, что исход из Сектора Газа местного населения уже запланирован, они должны оставить свои земли.

Пока этого не удалось сделать. Египет отказался от приема более чем 2 млн человек. Не хотят покидать оставшийся в их распоряжении клочок земли и палестинцы, они готовы сражаться и умирать на своей земле.

Natural News призывает своих читателей не унывать, а помнить, что «человек предполагает, а Бог — располагает».

Ничего у них не получится — мы это тоже знаем. Но для этого тем не менее каждый из нас должен внести свою лепту, сделать хоть что-то, чтобы коварный и бесчеловечный план США и Израиля не осуществился.

Мы смотрим на свои правительства и видим, что страны, как Узбекистан, Казахстан и другие, — не решают ничего, они «нуль без палочки», коррумпированные и отсталые — они валяются на задворках мира, их удел лизать пятки и продаваться.

Что означает, что у граждан этих стран еще меньше шансов оказать влияние, остановить убийства, геноцид, выдворение народа с его исконных земель.

Но все же, мы что-то можем.

Махатма Ганди, когда боролся за независимость Индии от британской империи, призвал свой народ отказаться от британских товаров. Для капиталистов «делать деньги», получать прибыль — самое главное в жизни, смысл их бытия. Все их войны ведутся ради одного — добычи рынков сбыта и захвата природных ресурсов.

Мы можем прекратить покупать американские товары, перестать ходить в их кафе — KFC, Starbucks и другие. В Иордании бойкот американских заведений уже становится неприятной оплеухой американцам.

Если у вас уже есть IPhone — не надо его выбрасывать, просто решите для себя — что больше вы его не купите, как и другие вещи американского и западного производства.

Давайте просыпаться, давайте становиться сознательными: вчера были иранцы и ливанцы, до них.- панамцы и югославы, сегодня — палестинцы, завтра — можем быть мы. И кровь палестинцев и палестинских детей — не водица…

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1