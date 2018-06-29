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    В США из психиатрической тюрьмы освободили брата Елены Урлаевой

    28 июня в Аннаполисском окружном суде округа Анн-Арандел (штат Мэриленд, США) был освобожден из-под стражи Василий Евстегнеев, брат правозащитницы из Ташкента Елены Урлаевой.

    Василий Встегнеев; фото: предоставлено редакции Ц-1
    Василий Евстегнеев; фото: предоставлено редакции Ц-1

    По словам Елены Урлаевой, лидера «Правозащитного альянса Узбекистана» (ПАУ), ее 54-летнего брата Василия обвиняли в нападении и разоружении полицейских, в течение трех лет он содержался в психиатрической тюрьме.

    При этом Елена убеждена, что Василий боролся за справедливость и свои права, а в итоге стал жертвой карательной медицины США.

    В 2008 году Василий Евстегнеев с женой Альфией и дочкой Василисой покинул Узбекистан, опасаясь преследований со стороны властей (его осудили за хулиганство на шесть лет в 1998 году, якобы потому, что хотел вернуть детей от первой жены Гульнары, работавшей в милиции).

    В том же году он попросил убежище в Управлении верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН в Бишкеке и спустя два года переехал в город Портленд (штат Мэн, США).

    По словам Урлаевой, в 2011 году у Василия родилась дочка – Мишель. Американские врачи и органы опеки вскоре решили, что у малышки недобор веса из-за того, что ее не кормят, поэтому в 2012-м девочку отобрали у родителей.

    «Мой брат начал организовывать акции протеста, – рассказывает Урлаева. – За что был подвержен гонениям, и ему пришлось уехать в Аннаполис, штат Мэриленд. Там они с семьей нашли приют в православной церкви Святого Иоанна Предтечи. Там у них родилась вторая дочь – Мария».

    Со временем Василий начал замечать, что представители церкви занимаются поборами, организовывают тайные встречи, ритуалы. Брат заподозрил, что они с семьей попали не в церковь, а в баптистскую секту. На данной почве между Василием и этими людьми возник конфликт, рассказывает далее правозащитница.

    Елена Урлаева говорит, что, возможно, представители секты и натравили полицию на Василия:

    «19 июля 2015 года, когда мой брат отдыхал на пляже, стражи порядка буквально вытащили его из воды, избили, обвинили в нападении и разоружении полицейских и посадили в тюрьму».

    В 2016-м Василия Евстегнеева перевели в психиатрическую тюрьму Патаксента Джессопа в штате Мэриленд. Урлаева отмечает, что Василий никогда не страдал психическими заболеваниями.

    По ее словам, они приписывали ее брату шизофрению и залечивали его психотропными препаратами.

    «Вчера брата отпустили, – с облегчением говорит Урлаева. – Судьей на последнем заседании выступила Донна МакКейб Шеффер, которой я безмерно благодарна, как и всем людям, кто помог в вызволении брата».

    Сейчас Василий Евстегнеев находится на свободе, но без крыши над головой и не знает, где находятся его жена и дочери.

    Елена Урлаева сама не раз подвергалась принудительному психиатрическому лечению в Узбекистане за активную правозащитную деятельность. Впервые в психбольнице она оказалась в 2001 году, а в последний раз в 2017-м.

    В июне этого года стало известно, что Сергелийский районный суд в Ташкенте вынес решение о необходимости амбулаторного лечения Урлаевой, вопреки ходатайству главного врача психиатрической больницы № 2 в Ташкенте, что правозащитница в медпомощи не нуждается.

    Источник:Ц-1
    Теги: Елена Урлаева права человека права человека в Узбекистане Узбекистан
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