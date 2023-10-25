Vanity Fair: Бомба сектора Газа

Не сумев предвидеть победу ХАМАС над ФАТХ на палестинских выборах 2006 года, Белый дом реализовал еще один замаскированный и обреченный на провал план: поддержку вооруженных сил ФАТХ, спровоцировав кровавую гражданскую войну в секторе Газа.

Дэвид Роуз (David Rose), 3 марта, 2008 года

Абу Дан, студент Исламского университета Газы, 26 января 2007 года вместе со своим отцом и пятью другими людьми отправился на местное кладбище, чтобы установить надгробие над могилой бабушки. Однако по прибытии они оказались в окружении 30 вооруженных людей из ФАТХ (Организация освобождения Палестины — ООП) Махмуда Аббаса, соперника движения ХАМАС.

«Они отвезли нас в дом на севере Газы», — говорит Абу Дан. «Они завязали нам глаза и отвели в комнату на шестом этаже».

На видео пустая комната с белыми стенами и полом, выложенным черно-белой плиткой, на котором отец Абу Дана вынужден сидеть и слушать крики боли своего сына. После этого, по словам Абу Дана, его и еще двоих отвезли на рыночную площадь.

«Они сказали нам, что собираются нас убить. Нас заставили сесть на землю, — он закатывает штанины брюк, чтобы обнажить круглые шрамы, свидетельствующие о том, что произошло дальше. — Они прострелили нам колени и ступни — по пять пуль в каждую. Я провел четыре месяца в инвалидной коляске».

Абу Дан не мог знать об этом, но у его мучителей был тайный союзник: администрация президента США Джорджа Буша.

Подсказка появляется ближе к концу видео, которое было найдено в здании службы безопасности ФАТХ боевиками ХАМАС в июне прошлого года (2007 — Прим. — Ц-1). Все еще связанных и с завязанными глазами заключенных заставляют повторять ритмичное пение, выкрикиваемое одним из их похитителей: «Кровью, душой мы жертвуем собой ради Мухаммада Дахлана! Да здравствует Мухаммад Дахлан!»

Для членов ХАМАС нет никого более ненавистного, чем Мухаммад Дахлан, давний лидер ФАТХ в секторе Газа. Дахлан, который до недавнего времени работал советником Аббаса по национальной безопасности, провел более десяти лет в борьбе с ХАМАС. Дахлан утверждает, что Абу Дана пытали без его ведома, но видео доказывает, что методы его последователей могут быть жестокими.

Буш встречался с Дахланом как минимум трижды. После переговоров в Белом доме в июле 2003 года Буш публично похвалил Дахлана как «хорошего и твердого лидера». В частном порядке, по словам многочисленных израильских и американских чиновников, президент США назвал его «нашим парнем».

Соединенные Штаты были вовлечены в дела палестинских территорий со времен Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль захватил сектор Газа у Египта и Западный берег реки Иордан у Иордании.

По соглашениям Осло 1993 года территории получили ограниченную автономию под руководством президента, обладающего исполнительной властью, и избранного парламента. Израиль сохраняет большое военное присутствие на Западном Берегу, но в 2005 году он вывел войска из сектора Газа.

В последние месяцы президент Буш неоднократно заявлял, что последней великой целью его президентства является заключение соглашения, которое позволило бы создать жизнеспособное палестинское государство и принести мир на Святую Землю. «Люди говорят: «Как вы думаете, это возможно во время вашего президентства?», — сказал он аудитории в Иерусалиме 9 января. — И ответ таков: я очень надеюсь».

На следующий день в столице Западного Берега Рамалле Буш признал, что на пути к этой цели стоит довольно серьезное препятствие: полный контроль ХАМАС над сектором Газа, где проживает около 1,5 миллионов палестинцев, где он захватил власть в результате кровавого переворота в июне 2007 года. Почти каждый день боевики обстреливают ракетами из Газы соседние израильские города, и президент Аббас бессилен их остановить. Его власть ограничена Западным Берегом.

Это «тяжелая ситуация», — признал Буш. «Я не знаю, сможете ли вы решить ее за год или нет». Чего Буш не упомянул, так это своей собственной роли в создании этого беспорядка.

По словам Дахлана, именно Буш инициировал выборы в законодательные органы на палестинских территориях в январе 2006 года, несмотря на предупреждения о том, что ФАТХ к ним не готов. После того, как ХАМАС, чей устав 1988 года возложил на него задачу загнать Израиль в море, получил контроль над парламентом, Буш совершил еще один, более смертоносный просчет.

Vanity Fair получила конфиденциальные документы, подтвержденные источниками в США и Палестине, которые раскрывают тайную инициативу, одобренную Бушем и реализованную госсекретарем Кондолизой Райс и заместителем советника по национальной безопасности Эллиотом Абрамсом, с целью спровоцировать гражданскую войну в Палестине.

План заключался в том, чтобы силы, возглавляемые Дахланом и вооруженные новым оружием, поставленным по указанию Америки, дали ФАТХ силу, необходимую для отстранения демократически избранного правительства под руководством ХАМАС от власти. (Госдепартамент отказался от комментариев.)

Однако секретный план дал обратный эффект. Вместо того, чтобы отстранить своих врагов от власти, поддерживаемые США боевики ФАТХ непреднамеренно спровоцировали ХАМАС на захват полного контроля над сектором Газа.

Некоторые источники называют эту схему «Иран-контрас 2.0», напоминая, что Абрамс был осужден (а позже помилован) за сокрытие информации от Конгресса во время первоначального скандала «Иран-контрас» при президенте Рейгане. Есть и отголоски других прошлых злоключений: свержение ЦРУ в 1953 году избранного премьер-министра в Иране, которое подготовило почву для исламской революции 1979 года; прерванное вторжение в залив Свиней в 1961 году, которое дало Фиделю Кастро повод укрепить свою власть на Кубе; и современная трагедия в Ираке.

В администрации Буша палестинская политика вызвала яростные дебаты. Одним из ее критиков является Дэвид Вурмсер, признанный неоконсерватор, который ушел с поста главного советника по Ближнему Востоку вице-президента Дика Чейни в июле 2007 года, через месяц после переворота в Газе.

Вурмсер обвиняет администрацию Буша в «развязывании грязной войны в попытке обеспечить победу коррумпированной диктатуре [во главе с Аббасом]». Он считает, что ХАМАС не собирался захватывать сектор Газа до тех пор, пока ФАТХ не принудил его к этому.

«Мне кажется, что произошедшее было не столько переворотом со стороны ХАМАС, сколько попыткой переворота со стороны ФАТХ, которую удалось предотвратить до того, как он мог произойти», — говорит Вурмсер.

Этот неудачный план сделал мечту о мире на Ближнем Востоке более отдаленной, чем когда-либо, но что действительно раздражает неоконсерваторов, таких как Вурмсер, так это лицемерие, которое он разоблачил. «Существует ошеломляющее несоответствие между призывом президента к демократии на Ближнем Востоке и этой политикой», — говорит он. «Это прямо противоречит этому».

Превентивная безопасность

Буш не был первым американским президентом, который установил отношения с Мухаммедом Дахланом. «Да, я был близок с Биллом Клинтоном», — говорит Дахлан. «Я много раз встречался с Клинтон вместе с [покойным палестинским лидером Ясиром] Арафатом». После соглашений в Осло 1993 года Клинтон спонсировала серию дипломатических встреч, направленных на достижение постоянного мира на Ближнем Востоке, а Дахлан стал переговорщиком палестинцев по вопросам безопасности.

Когда я говорю с Дахланом в пятизвездочном отеле Каира, могу легко видеть качества, которые могли сделать его привлекательным для американских президентов. Его внешность безупречна, его английский язык хорош, а манеры очаровательны и откровенны. Если бы он родился в привилегированной семье, эти качества, возможно, не имели бы большого значения, но Дахлан родился 29 сентября 1961 года в убогом лагере беженцев Хан-Юнис в секторе Газа и образование он получил в основном на улице.

В 1981 году он помог основать молодёжное движение ФАТХ, а позже сыграл ведущую роль в первой интифаде — пятилетнем восстании, начавшемся в 1987 году против израильской оккупации. В целом, по словам Дахлана, он провел в израильских тюрьмах пять лет.

С момента своего создания в конце 1987 года в качестве палестинского отделения международного «Братьев-мусульман» ХАМАС представлял собой угрожающий вызов светской власти Арафата и его ООП-ФАТХ.

В Осло ФАТХ публично заявил о своей приверженности поискам мира, но ХАМАС продолжал оказывать вооруженное сопротивление. В то же время оно создало впечатляющую базу поддержки среди палестинцев посредством школьного образования и социальных программ.

Растущая напряженность между двумя группировками впервые приобрела насильственный характер в начале 1990-х годов, когда Мухаммед Дахлан играл центральную роль. Будучи директором самой опасной военизированной группировки Палестинской автономии, Службы превентивной безопасности, в 1996 году Дахлан арестовал около 2000 членов Хамаса в секторе Газа после того, как группировка запустила волну взрывов смертников.

«Арафат решил арестовать военных лидеров ХАМАС, потому что они действовали против его интересов, против мирного процесса, против вывода израильских войск, против всего», — говорит Дахлан. «Он попросил службы безопасности выполнить свою работу, и я выполнил эту работу».

Он признает, что это не была «популярная работа». На протяжении многих лет ХАМАС заявлял, что силы Дахлана регулярно пытали задержанных. Одним из предполагаемых методов было изнасилование заключенных бутылками с газировкой. Дахлан говорит, что эти истории преувеличены: «Определенно, здесь и там были некоторые ошибки. Но в превентивной безопасности ни один человек не погиб. Заключенные получили свои права. Имейте в виду, что я бывший пленник израильтян».

«Никто не был унижен лично, и я никогда никого не убивал так, как [ХАМАС] убивает людей сейчас ежедневно», — говорит Дахлан, и отмечает далее, что Арафат содержал целый лабиринт служб безопасности — всего 14 — и утверждает, что Службу превентивной безопасности обвиняют в злоупотреблениях, совершавшихся другими подразделениями.

Дахлан тесно сотрудничал с американскими ФБР и ЦРУ. У него сложились теплые отношения с директором ЦРУ Джорджем Тенетом, назначенцем Клинтона, который оставался при Буше до июля 2004 года. «Он просто великий и справедливый человек», — говорит Дахлан. «Я до сих пор время от времени с ним общаюсь».

«Все были против выборов»

В своем выступлении в Розовом саду Белого дома 24 июня 2002 года президент Буш заявил, что американская политика на Ближнем Востоке поворачивается в принципиально новое направление.

В то время Арафат все еще находился у власти, и многие в США и Израиле обвиняли его в срыве мирных усилий Клинтона на микроуровне, провозгласив вторую интифаду — новое восстание, начавшееся в 2000 году, в котором приняли участие более 1000 израильтян и 4500 палестинцев.

Буш заявил, что хочет дать палестинцам возможность выбрать новых лидеров, которые «не будут скомпрометированы террором». Вместо всемогущего президентства Арафата, сказал Буш, «палестинский парламент должен иметь полную власть законодательного органа».

Арафат умер в ноябре 2004 года, и Аббас, сменивший его на посту лидера ФАТХ, был избран президентом в январе 2005 года. Выборы в палестинский парламент, официально известный как Законодательный совет, первоначально были назначены на июль 2005 года, но позже Аббас отложил их до января 2006 года.

Дахлан говорит, что он предупредил своих друзей в администрации Буша, что ФАТХ все еще не готов к выборам в январе. Десятилетия самосохранительного правления Арафата превратили партию в символ коррупции и неэффективности – мнение, которое ХАМАС легко использовал в своих интересах. Раскол внутри ФАТХ еще больше ослабил его позиции: во многих местах один кандидат от ХАМАС баллотировался против нескольких кандидатов от ФАТХ.

«Все были против выборов», — говорит Дахлан. Все, кроме Буша. «Буш решил: «Мне нужны выборы. Я хочу выборов в Палестинской автономии». Все следуют за ним в американской администрации, и все придираются к Аббасу: «Президент хочет выборов». Прекрасно. Для чего?»

Выборы прошли согласно графику. 25 января ХАМАС получил 56 процентов мест в Законодательном совете.

Мало кто в администрации США предсказал такой результат, и не было никакого плана действий на случай непредвиденных обстоятельств. «Я спросила, почему никто не предвидел этого, — сказала журналистам Кондолиза Райс. — Я не знаю никого, кого бы не застали врасплох сильные выступления ХАМАС».

«Все обвиняли друг друга», — говорит представитель Министерства обороны. «Мы сидели в Пентагоне и говорили: «Кто, черт возьми, рекомендовал это?»

На публике Райс попыталась взглянуть на победу Хамаса с положительной стороны. «Непредсказуемость, — сказала она, — это природа больших исторических перемен». Однако уже во время ее выступления администрация Буша быстро пересматривала свое отношение к палестинской демократии.

Некоторые аналитики утверждали, что у ХАМАС имеется значительное умеренное крыло, которое можно было бы усилить, если бы Америка уговорила его включиться в мирный процесс. Известные израильтяне, такие как Эфраим Галеви, бывший глава разведывательного управления МОССАД, разделяли эту точку зрения.

Но если Америка сделала паузу, чтобы подумать о том, чтобы дать ХАМАС презумпцию невиновности, этот момент длился «миллисекунды», говорит высокопоставленный представитель Госдепартамента. «Администрация говорила в один голос: «Мы должны прижать этих парней». После победы ХАМАС на выборах программа свободы умерла».

Первым шагом, предпринятым ближневосточным дипломатическим «квартетом» — США, Евросоюзом, Россией и ООН — было требование, чтобы новое правительство ХАМАСа отказалось от насилия, признало право Израиля на существование и приняло условия всех предыдущих соглашений.

Когда ХАМАС отказался, «четверка» перекрыла кран помощи Палестинской автономии, лишив ее средств для выплаты зарплат и выполнения годового бюджета, составляющего примерно 2 миллиарда долларов.

Израиль подавлял свободу передвижения палестинцев, особенно в секторе Газа, где доминирует ХАМАС. Израиль также задержал 64 чиновника ХАМАС, включая членов Законодательного совета и министров, и даже начал военную кампанию в секторе Газа после того, как один из его солдат был похищен. Несмотря на все это, ХАМАС и его новое правительство во главе с премьер-министром Исмаилом Ханией оказались на удивление стойкими.

Вашингтон с тревогой отреагировал, когда Аббас начал вести переговоры с ХАМАС в надежде создать «правительство единства». 4 октября 2006 года Райс отправилась в Рамаллу, чтобы встретиться с Аббасом. Они встретились в Мукате, новой президентской штаб-квартире, выросшей на руинах резиденции Арафата, разрушенной Израилем в 2002 году.

Влияние Америки на палестинские дела было гораздо сильнее, чем во времена Арафата. У Аббаса никогда не было сильной независимой базы, и он отчаянно нуждался в восстановлении потока иностранной помощи, а вместе с ней и своей покровительственной власти. Он также знал, что не сможет противостоять ХАМАС без помощи Вашингтона.

На их совместной пресс-конференции Райс улыбнулась, выразив «большое восхищение» своей страны лидерством Аббаса. Однако за закрытыми дверями тон Райс был более резким, рассказывают официальные лица, ставшие свидетелями их встречи. Как сообщается, она сказала Аббасу, что изоляция ХАМАС не сработала, и Америка ожидает, что он как можно скорее распустит правительство Хании и проведет новые выборы.

Аббас, по словам одного чиновника, согласился принять меры в течение двух недель. Это был Рамадан, месяц, когда мусульмане постятся в светлое время суток. С приближением сумерек Аббас попросил Райс присоединиться к нему на ифтар — перекус, чтобы прервать пост.

После этого, по словам чиновника, Райс подчеркнула свою позицию: «Значит, мы договорились? Вы распустите правительство в течение двух недель?

«Может быть, не две недели. Дай мне месяц. Давайте подождем до праздника Ид», — сказал он, имея в виду трехдневное празднование, знаменующее окончание Рамадана.

Райс села в свой бронированный внедорожник, где, как утверждает официальный представитель, она сказала американскому коллеге: «Этот проклятый ифтар стоил нам еще двух недель правления ХАМАС».

«Мы будем рядом, чтобы поддержать вас»

Прошли недели, а никаких признаков того, что Аббас был готов выполнить волю Америки, не было. Наконец, еще один чиновник был отправлен в Рамаллу. Джейк Уоллес, генеральный консул в Иерусалиме, является кадровым офицером дипломатической службы с многолетним опытом работы на Ближнем Востоке. Его целью было предъявить палестинскому президенту едва приукрашенный ультиматум.

Мы знаем, что сказал Уоллес, потому что осталась копия, очевидно, случайно, записки с «темами для обсуждения», подготовленной для него Государственным департаментом. Подлинность документа подтверждена официальными лицами США и Палестины.

«Нам необходимо понять ваши планы относительно нового правительства [Палестинской администрации]», — говорится в сценарии Уоллеса. «Вы сказали госсекретарю Райс, что будете готовы двигаться вперед в течение двух-четырех недель после встречи. Мы считаем, что пришло время вам двигаться вперед быстро и решительно».

Меморандум не оставлял сомнений относительно того, каких действий добиваются США: «ХАМАСу должен быть предоставлен четкий выбор с четкими сроками: … они либо принимают новое правительство, которое соответствует принципам «четверки», либо отвергают его. Последствия решения ХАМАС также должно быть ясным: если ХАМАС не согласится в течение установленного срока, вы должны ясно заявить о своем намерении объявить чрезвычайное положение и сформировать чрезвычайное правительство, открыто приверженное этой платформе».

И Уоллес, и Аббас знали, чего ожидать от ХАМАС, если эти инструкции будут выполнены: восстания и кровопролития. По этой причине, говорится в меморандуме, США уже работали над усилением сил безопасности ФАТХ. «Если вы будете действовать в этом направлении, мы поддержим вас как материально, так и политически», — говорится в сценарии. «Мы будем рядом, чтобы поддержать вас».

Аббасу также было предложено «укрепить [свою] команду», включив в нее «авторитетных деятелей, имеющих прочную репутацию в международном сообществе». По словам чиновника, знакомого с этой политикой, среди тех, кого США хотели привлечь, был Мухаммад Дахлан.

На бумаге силы, находящиеся в распоряжении ФАТХ, выглядели сильнее, чем силы ХАМАС. В клубке из 14 палестинских служб безопасности, созданных Арафатом, насчитывалось около 70 000 человек, по крайней мере половина из них находилась в Газе.

После выборов в законодательные органы ХАМАС рассчитывал взять на себя командование этими силами, но ФАТХ предпринял маневр, чтобы держать их под своим контролем. ХАМАС, у которого уже было около 6000 нерегулярных формирований в боевой бригаде Аль-Касам, в ответ сформировал Исполнительные силы численностью 6000 человек в секторе Газа, но в результате у него все равно было гораздо меньше боевиков, чем у ФАТХ.

Однако на самом деле у ХАМАС было несколько преимуществ. Начнем с того, что силы безопасности ФАТХ так и не оправились от операции «Оборонительный щит» — масштабного повторного вторжения Израиля на Западный берег в 2002 году в ответ на вторую интифаду. «Большая часть аппарата безопасности была уничтожена», — говорит Юсеф Исса, возглавлявший Службу превентивной безопасности при Аббасе.

Между тем ирония блокады иностранной помощи после победы ХАМАС в законодательном органе заключалась в том, что она помешала только ФАТХ платить своим солдатам. «Мы — те, кому не платили зарплату, — говорит Исса, — тогда как осада их не затронула».

Айман Дарагме, член Законодательного совета ХАМАС на Западном Берегу, согласен. Он оценивает объем иранской помощи ХАМАС только в 2007 году в 120 миллионов долларов. «Это лишь малая часть того, что он должен дать», — настаивает он. Другой член ХАМАС в Газе рассказал мне, что эта сумма была ближе к 200 миллионам долларов.

Результат стал очевиден: ФАТХ не смог контролировать улицы Газы и даже защитить свой персонал.

Примерно в 13:30 15 сентября 2006 года Самира Тайе отправила текстовое сообщение своему мужу Джаду Тайе, директору по международным связям палестинской разведки и члену ФАТХ. «Он не ответил», — говорит она. «Я пытался позвонить на его мобильный [телефон], но он был выключен. Поэтому я позвонил его заместителю Махмуну, но он не знал, где он находится. Тогда я решил пойти в больницу».

Самира, стройная, элегантная 40-летняя женщина, одетая с ног до головы в черное, рассказывает мне эту историю в кафе Рамаллаха в декабре 2007 года. «Прибыв в больницу Аль-Шифа, я прошла через дверь морга, не по какой-то причине — я просто не знала этого места. Я видела, что там были все эти охранники. Был один, которого я знал. Он увидел меня и сказал: «Посадите ее в машину». Именно тогда я понял, что что-то случилось с Джадом».

Тайе покинул свой офис на машине с четырьмя помощниками. Спустя несколько мгновений их преследовал внедорожник, полный вооруженных людей в масках. Примерно в 200 ярдах от дома премьер-министра Хании внедорожник загнал машину в угол. Люди в масках открыли огонь, убив Тайе и всех четверых его коллег.

ХАМАС заявил, что не имеет никакого отношения к убийствам, но у Самиры были основания полагать иначе. В три часа ночи 16 июня 2007 года, во время захвата Газы, шесть боевиков ХАМАС ворвались в ее дом и обстреляли каждую фотографию Джада, которую смогли найти. На следующий день они вернулись и потребовали ключи от машины, в которой он погиб, утверждая, что она принадлежит Палестинской администрации.

Опасаясь за свою жизнь, она бежала через границу, а затем на Западный берег, взяв с собой только свою одежду, паспорт, водительские права и кредитную карту.

«Очень умная война»

Уязвимость ФААТХ была источником серьезной обеспокоенности Дахлана. «Я провел много мероприятий, чтобы создать у ХАМАС впечатление, что мы все еще сильны и способны противостоять им», — говорит он. «Но в глубине души я знал, что это неправда». В то время у него не было официальной должности в сфере безопасности, но он принадлежал к парламенту и сохранил лояльность членов ФАТХ в секторе Газа. «Я использовал свой имидж, свою силу, — Дахлан говорит, что он сказал Аббасу, что «Газе нужно, чтобы ХАМАС взял на себя управление». Чтобы этого не произошло, Дахлан в течение многих месяцев вел «очень умную войну».

По словам нескольких предполагаемых жертв, одной из тактик этой «войны» было похищение и пытки членов Исполнительной власти ХАМАС. (Дахлан отрицает, что ФАТХ использовал такую тактику, но признает, что были допущены «ошибки»). Абдул Карим аль-Джассер, здоровенный 25-летний мужчина, говорит, что он был первой такой жертвой. «Это было 16 октября, еще в Рамадан», — говорит он. «Я направлялся в дом своей сестры на ифтар. Меня остановили четверо парней, двое из них с оружием. Они заставили меня сопровождать их в дом Амана Абу Джидьяна, лидера ФАТХ, близкого к Дахлану. (Абу Джидьян будет убит во время июньского восстания.)

По словам аль-Джассер, первая фаза пыток была достаточно простой: его раздели донага, связали, завязали глаза и избили деревянными шестами и пластиковыми трубами. «Они засунули мне в рот кусок ткани, чтобы я не кричал». Следователи заставили его ответить на противоречивые обвинения: в одну минуту они сказали, что он сотрудничал с Израилем, в следующую — что он выпустил по нему ракеты «Кассам».

Но самое худшее было еще впереди. «Они принесли железный прут», — говорит аль-Джассер внезапно колеблющимся голосом. Мы разговариваем в его доме в Газе, где наблюдается одно из частых отключений электроэнергии. Он указывает на пропановую лампу, освещающую комнату. «Они положили брусок в пламя лампы вот так. Когда оно покраснело, с моих глаз сняли повязку. Затем они прижали его к моей коже. Это было последнее, что я помню».

Когда он пришел в себя, он все еще находился в комнате, где его пытали. Через несколько часов боевики ФАТХ передали его ХАМАС и доставили в больницу. «Я видел шок в глазах врачей, вошедших в комнату», — говорит он. Он показывает мне фотографии фиолетовых ожогов третьей степени, обернутых, как полотенца, вокруг его бедер и большей части нижней части туловища. «Врачи сказали мне, что если бы я был худой, а не пухлый, я бы умер. Но я был не один. В ту же ночь, когда меня освободили, люди Абу Джидьяна выпустили пять пуль в ногу одного из моих родственников. Мы лежали в одной палате больницы».

Дахлан говорит, что он не приказывал пытать аль-Джасера: «Единственный приказ, который я дал, — это защищаться. Это не значит, что не было пыток, что-то пошло не так, но я об этом не знал».

Грязная война между ФАТХ и ХАМАС продолжала набирать обороты всю осень, и обе стороны совершали зверства. К концу 2006 года каждый месяц умирали десятки человек. Некоторые из жертв не были участниками боевых действий. В декабре боевики открыли огонь по машине сотрудника разведки ФАТХ, убив троих его маленьких детей и их водителя.

По-прежнему не было никаких признаков того, что Аббас был готов довести дело до апогея путем роспуска правительства ХАМАС. На этом мрачном фоне США начали прямые переговоры по вопросам безопасности с Дахланом.

«Он наш парень»

В 2001 году президент Буш сказал, что он посмотрел в глаза российскому президенту Владимиру Путину, «почувствовал его душу» и нашел его «заслуживающим доверия». По словам трех американских чиновников, Буш высказал аналогичное мнение о Дахлане, когда они впервые встретились в 2003 году. Все трое чиновников вспоминают, как слышали, как Буш сказал: «Он наш парень».

Они говорят, что эту оценку поддержали и другие ключевые фигуры в администрации, в том числе Райс и помощник госсекретаря Дэвид Уэлч, человек, отвечающий за ближневосточную политику в Госдепартаменте. «Дэвида Уэлча принципиально не волновал ФАТХ», — говорит один из его коллег. «Он заботился о результатах и [он поддерживал] любого сукиного сына, которого вам приходилось поддерживать. Дахлан был сукиным сыном, которого мы знали лучше всего. Он был человеком, способным на все. Дахлан был нашим парнем».

Ави Дихтер, министр внутренней безопасности Израиля и бывший глава службы безопасности Шин Бет, был ошеломлен, когда услышал, как высокопоставленные американские чиновники назвали Дахлана «нашим парнем». «Я подумал про себя: президент Соединенных Штатов выносит здесь странное суждение», — говорит Дихтер.

Генерал-лейтенант Кейт Дейтон, который был назначен координатором безопасности США для палестинцев в ноябре 2005 года, не имел права подвергать сомнению мнение президента о Дахлане. Его единственным опытом работы на Ближнем Востоке была должность директора Иракской исследовательской группы, органа, который занимался поиском неуловимого оружия массового уничтожения Саддама Хусейна.

В ноябре 2006 года Дейтон встретился с Дахланом в рамках первой из длинной серии переговоров в Иерусалиме и Рамалле. Обоих мужчин сопровождали помощники. С самого начала, как говорит чиновник, который записывал ход встречи, Дейтон выдвигал две пересекающиеся повестки дня.

«Нам необходимо реформировать палестинский аппарат безопасности», — заявил Дейтон, согласно запискам. «Но нам также необходимо наращивать ваши силы, чтобы противостоять ХАМАС».

Дахлан ответил, что в долгосрочной перспективе ХАМАС можно победить только политическими средствами. «Но если я собираюсь противостоять им, — добавил он, — мне нужны значительные ресурсы. При нынешних обстоятельствах у нас нет таких возможностей».

Двое мужчин согласились, что они будут работать над новым планом безопасности Палестины. Идея заключалась в том, чтобы упростить запутанную сеть палестинских сил безопасности и заставить Дахлана взять на себя ответственность за них всех в недавно созданной роли палестинского советника по национальной безопасности. Американцы помогут поставлять оружие и обучать.

В рамках программы реформ, по словам чиновника, присутствовавшего на встречах, Дейтон заявил, что хочет расформировать Службу превентивной безопасности, которая, как широко известно, занималась похищениями людей и пытками. На встрече в иерусалимском офисе Дейтона в начале декабря Дахлан высмеял эту идею. «Единственный институт, который сейчас защищает ФАТХ и Палестинскую автономию в секторе Газа, — это тот, который вы хотите устранить», — сказал он.

Дейтон немного смягчился. «Мы хотим помочь вам», — сказал он. — «Что вам нужно?»

«Иран-Контрас 2.0»

При Билле Клинтоне, говорит Дахлан, обязательства по обеспечению безопасности «всегда выполнялись абсолютно». Он вскоре обнаружил, что при Буше все было по-другому. В конце 2006 года Дейтон пообещал немедленный пакет на сумму 86,4 миллиона долларов — деньги, которые, согласно американскому документу, опубликованному Reuters 5 января 2007 года, будут использованы для «демонтажа инфраструктуры терроризма и установления закона и порядка на Западном берегу и секторе Газа». Официальные лица США даже сообщили журналистам, что деньги будут переведены «в ближайшие дни».

Деньги так и не пришли. «Ничего не было выплачено», — говорит Дахлан. «Он был одобрен, и это было в новостях. Но мы не получили ни копейки».

Любая идея о том, что деньги можно перевести быстро и легко, умерла на Капитолийском холме, где платеж был заблокирован подкомитетом Палаты представителей по Ближнему Востоку и Южной Азии. Ее члены опасались, что военная помощь палестинцам может в конечном итоге быть направлена против Израиля.

Дахлан без колебаний выразил свое раздражение. «Я несколько раз разговаривал с Кондолизой Райс», — говорит он. — Я говорил с Дейтоном, с генеральным консулом, со всеми в администрации, которых я знал. Они сказали: «У вас есть убедительные аргументы». Мы сидели в офисе Аббаса в Рамалле, и я объяснил все это Конди. И она сказала: «Да, нам нужно приложить усилия, чтобы сделать это. Другого пути нет».

На некоторых из этих встреч, по словам Дахлана, также присутствовали помощник госсекретаря Уэлч и заместитель советника по национальной безопасности Абрамс.

Администрация вернулась в Конгресс, и в апреле 2007 года был одобрен сокращенный пакет нелетальной помощи в размере 59 миллионов долларов. Но, как знал Дахлан, команда Буша уже провела последние месяцы, изучая альтернативные, тайные способы доставки ему средств и оружия. Нежелание Конгресса означало, что «нужно было искать разные корзины, разные источники денег», — говорит представитель Пентагона.

Представитель Госдепартамента добавляет: «Те, кто отвечал за реализацию этой политики, говорили: «Делайте все, что нужно. Мы должны быть в состоянии позволить ФАТХ победить ХАМАС военным путем, и только Мухаммед Дахлан обладает хитростью и силой, чтобы сделать это».

Ожидалось, что именно этим все и закончится – военным противостоянием. По словам этого чиновника, существовало две «параллельные программы» — открытая, которую администрация представила Конгрессу, «и скрытая, направленная не только на закупку оружия, но и на выплату зарплат сотрудникам службы безопасности».

По сути, программа была простой. По словам представителей Госдепартамента, начиная со второй половины 2006 года Райс инициировала несколько раундов телефонных звонков и личных встреч с лидерами четырех арабских стран — Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Она попросила их поддержать ФАТХ, обеспечив военную подготовку и пообещав средства на закупку его силам летального оружия. Деньги должны были быть переведены непосредственно на счета, контролируемые президентом Аббасом.

Схема чем-то напоминала скандал «Иран-контрас», когда члены администрации Рональда Рейгана продавали оружие Ирану, врагу США. Деньги были использованы для финансирования повстанцев «контрас» в Никарагуа, в нарушение запрета Конгресса. Часть денег для контрас, как и для ФАТХ, была предоставлена арабскими союзниками в результате лоббирования США.

Но есть и важные различия – начиная с того, что Конгресс никогда не принимал мер, прямо запрещающих поставку помощи ФАТХ и Дахлану. «Это было близко к грани», — говорит бывший сотрудник разведки, имеющий опыт работы в секретных программах. «Но, вероятно, это не было противозаконным».

Законно это или нет, но вскоре начались поставки оружия. В конце декабря 2006 года четыре египетских грузовика проехали через контролируемый Израилем переход в сектор Газа, где их содержимое было передано ФАТХ. В их число входили 2000 автоматических винтовок египетского производства, 20 000 обойм для боеприпасов и два миллиона пуль.

Новость о поставке просочилась, и Бенджамин Бен-Элиезер, член израильского кабинета министров, заявил по израильскому радио, что оружие и боеприпасы дадут Аббасу «возможность справиться с теми организациями, которые пытаются все разрушить», а именно с ХАМАС.

Ави Дихтер отмечает, что все поставки оружия должны были быть одобрены Израилем, который, по понятным причинам, не решался разрешить поставку современного оружия в Газу. «Одно можно сказать наверняка: мы не говорили о тяжелом вооружении», — говорит представитель Госдепартамента. «Это было стрелковое оружие, легкие пулеметы, боеприпасы».

Возможно, израильтяне сдержали американцев. Возможно, сам Эллиот Абрамс сдерживался, не желая во второй раз нарушать законы США. Один из его коллег говорит, что Абрамс, который отказался комментировать эту статью, чувствовал противоречие по поводу этой политики: он разрывался между презрением, которое он испытывал к Дахлану, и своей подавляющей лояльностью к администрации. Он был не единственным: «Среди неоконсерваторов по этому поводу возникли серьезные разногласия», — говорит бывший советник Чейни Дэвид Вурмсер. «Мы рвали друг друга на куски».

Во время поездки на Ближний Восток в январе 2007 года Райс было трудно заставить своих партнеров выполнить свои обещания. «Арабы считали, что США настроены несерьезно», — говорит один из чиновников. «Они знали, что, если бы американцы были серьезны, они бы вложили свои деньги в то, о чем говорили. Они не верили в способность Америки собрать реальные силы. Никакого продолжения не было. Оплата отличалась от залога, и плана не было».

По оценкам этого чиновника, в рамках программы было собрано «несколько платежей в размере 30 миллионов долларов» — большая часть которых, как соглашаются другие источники, из Объединенных Арабских Эмиратов. Сам Дахлан говорит, что общая сумма составила всего 20 миллионов долларов, и подтверждает, что «арабы дали гораздо больше обещаний, чем когда-либо платили». Какой бы точной ни была сумма, ее было недостаточно.

План B

1 февраля 2007 года Дахлан вывел свою «очень умную войну» на новый уровень, когда силы ФАТХ под его контролем штурмовали Исламский университет Газы, оплот ХАМАС, и подожгли несколько зданий. На следующий день ХАМАС ответил волной нападений на полицейские участки.

Не желая руководить гражданской войной в Палестине, Аббас «ушел на дно». В течение нескольких недель король Саудовской Аравии Абдалла пытался убедить его встретиться с ХАМАС в Мекке и официально создать правительство национального единства. 6 февраля Аббас уехал, взяв с собой Дахлана. Два дня спустя, когда ХАМАС еще не приблизился к признанию Израиля, сделка была заключена.

По ее условиям, Исмаил Хания из ХАМАС останется премьер-министром, в то же время позволяя членам ФАТХ занимать несколько важных постов. Когда на улицы вышла новость о том, что саудовцы пообещали выплатить зарплату Палестинской автономии, члены ФАТХ и ХАМАС в секторе Газа вместе отпраздновали это, стреляя в воздух из автоматов Калашникова.

И снова администрация Буша была застигнута врасплох. По словам представителя Госдепартамента, «Конди был в апоплексическом состоянии». Замечательный документальный отчет, представленный здесь впервые, показывает, что США ответили удвоением давления на своих палестинских союзников.

Госдепартамент быстро разработал альтернативу новому правительству единства. Его цель, известная как «План Б», согласно меморандуму Госдепартамента, подлинность которого была подтверждена чиновником, знавшим о нем в то время, заключалась в том, чтобы «позволить [Аббасу] и его сторонникам достичь определенного финала к концу войны». Финал должен создать правительство [Палестинской администрации] демократическими средствами, которое принимает принципы «четверки».

Как и ультиматум Уоллеса в конце 2006 года, «План Б» призывал Аббаса «развалить правительство», если ХАМАС откажется изменить свое отношение к Израилю. После этого Аббас мог бы объявить досрочные выборы или ввести чрезвычайное правительство. Неясно, имел ли Аббас в качестве президента конституционные полномочия распускать избранное правительство, возглавляемое конкурирующей партией, но американцы отмахнулись от этого опасения.

Соображения безопасности имели первостепенное значение, и в «Плане Б» были четкие рекомендации по их решению. Пока правительство единства оставалось у власти, Аббасу было важно сохранять «независимый контроль над ключевыми силами безопасности». Он должен «избегать интеграции ХАМАС с этими службами, одновременно ликвидируя исполнительную власть или смягчая проблемы, возникающие в результате ее дальнейшего существования».

В меморандуме четко указывается на тайную помощь, ожидаемую от арабов, в меморандуме содержится рекомендация на следующие шесть-девять месяцев: «Дахлан в координации с генералом Дейтоном и арабскими [нациями] курирует усилия по обучению и оснащению 15-тысячных сил под командованием президента. Контроль Аббаса по установлению внутреннего правопорядка, прекращению терроризма и сдерживанию незаконных сил».

Цели «Плана Б» администрации Буша были подробно описаны в документе под названием «План действий для палестинского президентства». Этот план действий прошел несколько проектов и был разработан США, палестинцами и правительством Иордании. Однако источники сходятся во мнении, что инициатива исходила от Государственного департамента.

В первых проектах подчеркивалась необходимость усиления сил ФАТХ, чтобы «сдержать» ХАМАС. «Желаемый результат» заключался в том, чтобы дать Аббасу «возможность принимать необходимые стратегические политические решения… такие как роспуск кабинета министров, создание чрезвычайного кабинета».

Проекты предусматривали увеличение «уровня и возможностей» 15 000 существующих сотрудников службы безопасности ФАТХ, а также добавление 4700 военнослужащих в семь новых «высококвалифицированных батальонов сильной полицейской деятельности».

В плане также обещалось организовать «специализированное обучение за рубежом» в Иордании и Египте, а также было обещано «предоставить сотрудникам службы безопасности необходимое оборудование и оружие для выполнения их задач».

В подробном бюджете общие затраты на заработную плату, обучение и «необходимое оборудование для обеспечения безопасности, летальное и несмертельное» оцениваются в 1,27 миллиарда долларов в течение пяти лет. В плане говорится: «Расходы и общий бюджет были разработаны совместно с командой генерала Дейтона и палестинской технической группой по реформам» — подразделением, созданным Дахланом и возглавляемым его другом и политическим помощником Бассилем Джабером.

Джабер подтверждает, что документ представляет собой точное изложение работы, которую он и его коллеги проделали в Дейтоне. «План состоял в том, чтобы создать учреждение безопасности, которое могло бы защитить и укрепить мирное палестинское государство, живущее бок о бок с Израилем», — говорит он.

Окончательный проект Плана действий был составлен в Рамалле официальными лицами Палестинской администрации. Эта версия была идентична предыдущим проектам во всех смыслах, кроме одного: она представляла план так, как если бы он был идеей палестинцев. В нем также говорится, что предложения по безопасности были «одобрены президентом Махмудом Аббасом после обсуждения и согласования командой генерала Дейтона».

30 апреля 2007 г. часть одного из ранних проектов попала в иорданскую газету «Аль-Маджд». Секрет был раскрыт. С точки зрения ХАМАС, План действий может означать только одно: план государственного переворота ФАТХ, поддерживаемого США.

«Мы опаздываем в игру с мячом»

Формирование правительства единства принесло некоторое спокойствие на палестинские территории, но насилие вспыхнуло вновь после того, как «Аль-Маджд» опубликовал свою статью о Плане действий. Время было выбрано неудачно для ФАТХ, у которого, помимо обычных недостатков, не было начальника службы безопасности. Десятью днями ранее Дахлан уехал из Газы в Берлин, где ему сделали операцию на обоих коленях. Следующие восемь недель он должен был провести, выздоравливая.

В середине мая, когда Дахлан все еще отсутствовал, к токсичной смеси Газы добавился новый элемент: прибыли 500 новобранцев сил национальной безопасности ФАТХ, только что прошедших обучение в Египте и оснащенных новым оружием и транспортными средствами.

«Они находились на ускоренном курсе 45 дней», — говорит Дахлан. «Идея заключалась в том, что нам нужно, чтобы они приходили хорошо одетыми и хорошо экипированными, и это могло бы создать впечатление новой власти». Их присутствие было немедленно замечено не только ХАМАС, но и сотрудниками западных агентств по оказанию помощи. «У них были новые винтовки с оптическими прицелами, и они были одеты в черные бронежилеты», — говорит частый гость из Северной Европы. «Они сильно контрастировали с обычными неряшливыми людьми».

23 мая никто иной, как генерал-лейтенант Дейтон, обсуждал новое подразделение в своих показаниях перед подкомитетом Палаты представителей по Ближнему Востоку. По словам Дейтона, ХАМАС атаковал войска, когда они пересекали территорию Газы из Египта, но «эти 500 молодых людей, только что прошедших базовую подготовку, были организованы. Они умели работать слаженно. Обучение окупается. И атака ХАМАС в этом районе также была отбита».

Прибытие войск, по словам Дейтона, стало одним из нескольких «обнадеживающих знаков» в секторе Газа. Другим событием стало назначение Дахлана советником по национальной безопасности. Тем временем, по его словам, исполнительные силы ХАМАС становились «крайне непопулярными.

Команда противника оказалась сильнее, чем предполагал Дейтон. К концу мая 2007 года ХАМАС начал регулярные атаки беспрецедентной смелости и жестокости.

В квартире в Рамалле, которую Аббас отвел для раненых беженцев из Газы, я встречаюсь с бывшим офицером связи ФАТХ по имени Тарик Рафия. Он лежит парализованный пулей, которую он получил в позвоночник во время июньского переворота, но его страдания начались двумя неделями ранее. 31 мая он возвращался домой с коллегой, когда их остановили на контрольно-пропускном пункте, отобрали деньги и мобильные телефоны и отвезли в мечеть. Там, несмотря на священный статус здания, члены исполнительных сил ХАМАС жестоко допрашивали задержанных из ФАТХ.

«Поздно вечером один из них сказал, что нас собираются освободить», — вспоминает Рафия. «Он сказал охранникам: «Будьте гостеприимны, держите их в тепле». Я подумал, что это значит убить нас. Вместо этого, прежде чем нас отпустить, они нас сильно избили».

7 июня произошла еще одна разрушительная утечка, когда израильская газета «Гаарец» сообщила, что Аббас и Дейтон обратились к Израилю с просьбой санкционировать крупнейшую партию египетского оружия, включающую десятки бронемашин, сотни бронебойных ракет и тысячи ручных гранат и миллионы патронов. Несколько дней спустя, незадолго до того, как следующая партия новобранцев ФАТХ должна была отправиться на обучение в Египет, переворот начался всерьез.

Последняя битва ФАТХ

Руководство ХАМАС в секторе Газа твердо убеждено, что переворота не произошло бы, если бы его не спровоцировал ФАТХ. Фаузи Бархум, главный представитель ХАМАС, говорит, что утечка информации в Аль-Маджд убедила партию в том, что «существует одобренный Америкой план, направленный на уничтожение политического выбора».

Прибытие первых обученных в Египте отрядов, добавляет он, стало «причиной выбора времени». По словам Бархума, за первые шесть месяцев 2007 года было убито около 250 членов ХАМАС. «Наконец мы решили положить этому конец. Если бы мы позволили им оставаться в Газе, насилия было бы больше».

«Все здесь признают, что Дахлан пытался с американской помощью подорвать результаты выборов», — говорит Махмуд Захар, бывший министр иностранных дел правительства Хании, который сейчас возглавляет боевое крыло ХАМАС в секторе Газа. «Он был тем, кто планировал переворот».

Захар и я разговариваем в его доме в секторе Газа, который был восстановлен после того, как в 2003 году израильский авиаудар разрушил его, в результате чего погиб один из его сыновей. Он рассказал мне, что ХАМАС начал свою деятельность в июне с ограниченной целью: «Решение заключалось только в том, чтобы избавиться от Службы превентивной безопасности. Именно они были на каждом перекрестке, подвергая любого подозреваемого в причастности к ХАМАС, риску быть подвергнутым пыткам или убитым». Но когда боевики ФАТХ внутри окруженного офиса превентивной безопасности в Джабалии начали отступать от здания к зданию, они вызвали «эффект домино», который придал ХАМАС смелости стремиться к более широким достижениям».

Многие вооруженные формирования, номинально лояльные ФАТХ, вообще не воевали. Некоторые оставались нейтральными, потому что боялись, что в отсутствие Дахлана его войска обречены на поражение. «Я хотел остановить цикл убийств», — говорит Ибрагим Абу аль-Назар, ветеран партии. «Чего ожидал Дахлан? Думал ли он, что ВМС США придут на помощь ФАТХ? Ему обещали всё, но что сделали? Но он также обманул их. Он сказал им, что является сильным человеком в регионе. Даже американцы теперь могут чувствовать себя разочарованными. Их друг проиграл битву».

Другие, кто не участвовал в борьбе, были экстремистами. «ФАТХ — большое движение, в котором есть множество школ», — говорит Халид Джабери, командир «Бригад мучеников Аль-Аксы» ФАТХ, которые продолжают обстреливать Израиль ракетами из сектора Газа.

«Школа Дахлана финансируется американцами и считает переговоры с Израилем стратегическим выбором. Дахлан пытался контролировать все в ФАТХ, но есть кадры, которые могли бы справиться с этой задачей гораздо лучше. Дахлан относился к нам по-диктаторски. Не было никакого общего решения ФАТХ противостоять ХАМАС, и именно поэтому наше оружие в Аль-Аксе самое чистое. Они не испорчены кровью нашего народа».

Джабери делает паузу. Ночь перед нашим интервью он провел бодрствуя и скрываясь, опасаясь авиаударов Израиля. «Знаете, — говорит он, — с момента поглощения мы пытались проникнуть в мозг Буша и Райс, чтобы выяснить их менталитет. Мы можем только заключить, что контроль над ХАМАС служит их общей стратегии, потому что в противном случае их политика была настолько безумной».

Бои закончились менее чем за пять дней. Они начались с нападений на здания сил безопасности ФАТХ в городе Газа и его окрестностях, а также в южном городе Рафах. ФАТХ попытался обстрелять дом премьер-министра Хании, но к сумеркам 13 июня его силы были разгромлены.

Годы угнетения со стороны Дахлана и его войск были отомщены: ХАМАС преследовал заблудившихся боевиков ФАТХ и подвергал их суммарным казням. Сообщается, что по крайней мере один пострадавший был сброшен с крыши высотного здания. К 16 июня ХАМАС захватил все здания ФАТХ, а также официальную резиденцию Аббаса в Газе. Большая часть дома Дахлана, который одновременно служил и его офисом, превратилась в руины.

Последний бой ФАТХ, как и следовало ожидать, оказала Служба превентивной безопасности. Подразделение понесло тяжелые потери, но около 100 выживших бойцов в конце концов добрались до пляжа и ночью скрылись на рыбацкой лодке.

В квартире в Рамалле продолжают бороться раненые. В отличие от ФАТХ, ХАМАС стрелял разрывными пулями, которые запрещены Женевскими конвенциями. В некоторых мужчин, находившихся в квартире, стреляли по 20 или 30 раз, что привело к невообразимым травмам, потребовавшим ампутации. Некоторые потеряли обе ноги.

У переворота были и другие издержки. Амджад Шавер, местный экономист, рассказал мне, что в начале 2007 года в Газе действовало 400 фабрик и мастерских. К декабрю из-за усиления израильской блокады 90 процентов из них закрылись. Семьдесят процентов населения Газы сейчас живут менее чем на 2 доллара в день.

Между тем, Израиль не стал более безопасным. Чрезвычайное мирное правительство, созданное в секретном Плане действий, сейчас находится у власти, но только на Западном Берегу. В секторе Газа произошло именно то, против чего предостерегали и Израиль, и Конгресс США, когда ХАМАС захватил большую часть оружия и боеприпасов ФАТХ, включая новые египетские пушки, поставленные в рамках тайной американо-арабской программы помощи.

Теперь, когда Хамас контролирует сектор Газа, он предоставил свободу действий боевикам, намеревающимся обстреливать ракетами соседние израильские города.

«Мы все еще разрабатываем наши ракеты; скоро мы по своему желанию ударим в самое сердце Ашкелона», — говорит Джабери, командир Аль-Аксы, имея в виду израильский город с населением 110 000 человек в 12 милях от границы с Газой. «Уверяю вас, близко то время, когда мы проведем большую операцию внутри Израиля, в Хайфе или Тель-Авиве».

23 января ХАМАС взорвал часть стены, отделяющей сектор Газа от Египта, и десятки тысяч палестинцев пересекли границу. Боевики уже занимались контрабандой оружия через сеть подземных туннелей, но пролом в стене значительно облегчил им работу и, возможно, приблизил угрозу Джабери к реальности.

Джордж Буш и Кондолиза Райс продолжают продвигать мирный процесс, но Ави Дихтер говорит, что Израиль никогда не заключит соглашение о палестинской государственности, пока палестинцы не реформируют всю свою правоохранительную систему – то, что он называет «цепочкой безопасности». Поскольку ХАМАС контролирует Газу, похоже, шансов на это нет. «Просто посмотрите на ситуацию», — говорит Дахлан. «Говорят, через восемь месяцев будет соглашение об окончательном статусе? Ни за что».

«Институциональный провал»

Как могли США так неправильно сыграть с Газой? Неоконсерваторы, критикующие администрацию, которые до прошлого года были в ней, обвиняют старый порок Госдепартамента: спешку назначить сильного человека вместо прямого решения проблем. Эта уловка провалилась в таких разных местах, как Вьетнам, Филиппины, Центральная Америка и Ирак Саддама Хусейна во время войны против Ирана.

Полагаться на таких доверенных лиц, как Мухаммад Дахлан, говорит бывший посол ООН Джон Болтон, это «институциональный провал, провал стратегии». Его автором, по его словам, была Райс, «которая, как и другие в последние дни нынешней администрации, ищет наследие. Не прислушавшись к предупреждению не проводить выборы, они попытались избежать результата через Дейтона».

Поскольку хороших вариантов осталось немного, администрация теперь, похоже, переосмысливает свой полный отказ сотрудничать с ХАМАС. Сотрудники Совета национальной безопасности и Пентагона недавно осторожно прощупали академических экспертов, попросив у них документы, описывающие ХАМАС и его основных сторонников.

«Они говорят, что не будут разговаривать с ХАМАС, — говорит один из таких экспертов, — но в конце концов им придется это сделать. Это неизбежно».

Невозможно с уверенностью сказать, был бы результат в секторе Газа лучше – для палестинского народа, для израильтян и для союзников Америки, ФАТХ – если бы администрация Буша проводила другую политику.

Однако одно кажется очевидным: хуже быть не может.

Дэвид Роуз — пишущий редактор Vanity Fair

(оригинал статьи — здесь)

Перевод на русский Ц-1