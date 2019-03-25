Адвокат из Джизака написал 560 обращений к президенту РУз

59-летний адвокат из Джизака Нурбулан Намиров, пытаясь добиться оправдательного приговора по сфальсифицированному, по его словам, против него делу, пишет президенту РУз…

Уголовное дело, возбужденное против него в 2015 году, Нурбулан Намиров называет незаконным и полностью сфабрикованным. Однако суд уже в третий раз выносит обвинительный приговор.

Основанием для возбуждения против адвоката уголовного дела стало появившееся в прокуратуре заявление шести граждан Бахмальского района Джизакской области.

В заявлении они обвинили адвоката в том, что он, взяв с них деньги за оказание профессиональных услуг, так и не выполнил своих договорных обязательств.

По словам Намирова, в 2013 году он представлял интересы этих же людей в суде по делу об обмане их родных, находившихся на тот момент в трудовой миграции в России.

Как оказалось, мигрантов против их воли удерживала землячка, пригласившая на работу в Москву. Люди просили помощи в возвращении домой.

«Я поехал в Бахмал, заключил с ними договор. Написал заявления во всевозможные инстанции, и когда эта женщина вернулась на родину, то была задержана», – рассказывает юрист.

Суд был в Бахмале, ее признали виновной, но отпустили по амнистии из зала суда.

«Я участвовал в этом процессе. После каждого заседания составляется протокол выполненных работ. В нем все расписались», – вспоминает Намиров.

Неожиданный приговор и инсульт

Несмотря на это, через два года в прокуратуре оказывается заявление от тех же людей, требующих наказания для своего адвоката, который, по их утверждению, присвоил деньги и не выполнил свою работу.

Намиров ходатайствует о проведении очной ставки с составителями заявления. И неспроста. Все шесть человек утверждали, что не знакомы с заявлением на адвоката и ничего подобного не подписывали.

Не подтвердила их авторство и почерковедческая экспертиза.

Несмотря на это, в 2016 году суд в Джизаке вынес обвинительный приговор юристу, приговорив его к двум годам лишения свободы с запретом на это время осуществлять свою профессиональную деятельность и выплате 45 млн сумов (около 5 600 долларов США) заявителям.

«В 2017 году Верховный суд отменил этот приговор как незаконный, и дело было направлено на новое судебное рассмотрение. Однако в результате всего этого я получил инсульт и вторую группу инвалидности», – рассказывает адвокат.

Ветряные мельницы

Новое судебное рассмотрение было в том же году, и вновь – в Джизаке. К удивлению подсудимого, суд вновь признает его виновным, и на этот раз назначает более суровое наказание: четыре года лишения свободы.

Приговор должен был вступить в силу после его выздоровления.

В 2018 году Верховный суд РУз вновь отменяет это решение и передает дело в апелляционный суд Самарканда.

«Но и в Самарканде мне был вынесен обвинительный приговор. Правда, без назначения наказания. Якобы за истечением срока давности привлечения меня к уголовной ответственности», – говорит юрист.

За все это время Намиров написал 560 обращений на имя президента. Однако до сих пор это не возымело действия.