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    Адвокат из Джизака написал 560 обращений к президенту РУз

    59-летний адвокат из Джизака Нурбулан Намиров, пытаясь добиться оправдательного приговора по сфальсифицированному, по его словам, против него делу, пишет президенту РУз…

    адвокат из Джизака Нурбулан Намиров
    Адвокат из Джизака Нурбулан Намиров; фото: предоставлено Ц-1

     

    Уголовное дело, возбужденное против него в 2015 году, Нурбулан Намиров называет незаконным и полностью сфабрикованным. Однако суд уже в третий раз выносит обвинительный приговор.

    Основанием для возбуждения против адвоката уголовного дела стало появившееся в прокуратуре заявление шести граждан Бахмальского района Джизакской области.

    В заявлении они обвинили адвоката в том, что он, взяв с них деньги за оказание профессиональных услуг, так и не выполнил своих договорных обязательств.

    По словам Намирова, в 2013 году он представлял интересы этих же людей в суде по делу об обмане их родных, находившихся на тот момент в трудовой миграции в России.

    Как оказалось, мигрантов против их воли удерживала землячка, пригласившая на работу в Москву. Люди просили помощи в возвращении домой.

    «Я поехал в Бахмал, заключил с ними договор. Написал заявления во всевозможные инстанции, и когда эта женщина вернулась на родину, то была задержана», – рассказывает юрист.

    Суд был в Бахмале, ее признали виновной, но отпустили по амнистии из зала суда.

    «Я участвовал в этом процессе. После каждого заседания составляется протокол выполненных работ. В нем все расписались», – вспоминает Намиров.

    Неожиданный приговор и инсульт

    Несмотря на это, через два года в прокуратуре оказывается заявление от тех же людей, требующих наказания для своего адвоката, который, по их утверждению, присвоил деньги и не выполнил свою работу.

    Намиров ходатайствует о проведении очной ставки с составителями заявления. И неспроста. Все шесть человек утверждали, что не знакомы с заявлением на адвоката и ничего подобного не подписывали.

    Не подтвердила их авторство и почерковедческая экспертиза.

    Несмотря на это, в 2016 году суд в Джизаке вынес обвинительный приговор юристу, приговорив его к двум годам лишения свободы с запретом на это время осуществлять свою профессиональную деятельность и выплате 45 млн сумов (около 5 600 долларов США) заявителям.

    «В 2017 году Верховный суд отменил этот приговор как незаконный, и дело было направлено на новое судебное рассмотрение. Однако в результате всего этого я получил инсульт и вторую группу инвалидности», – рассказывает адвокат.

    Ветряные мельницы

    Новое судебное рассмотрение было в том же году, и вновь – в Джизаке. К удивлению подсудимого, суд вновь признает его виновным, и на этот раз назначает более суровое наказание: четыре года лишения свободы.

    Приговор должен был вступить в силу после его выздоровления.

    В 2018 году Верховный суд РУз вновь отменяет это решение и передает дело в апелляционный суд Самарканда.

    «Но и в Самарканде мне был вынесен обвинительный приговор. Правда, без назначения наказания. Якобы за истечением срока давности привлечения меня к уголовной ответственности», – говорит юрист.

    За все это время Намиров написал 560 обращений на имя президента. Однако до сих пор это не возымело действия.

    Источник:Ц-1
    Темы: Адвокатура в Узбекистане
    Теги: адвокаты в Узбекистане правосудие в Узбекистане
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