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    Каракалпакского адвоката преследуют за обращение в Верховный суд РУз

    Адвокат Файзулла Халимбетов добился в Верховном суде РУз пересмотра дела душевнобольного, признанного виновным в убийстве, – теперь его вызывают в прокуратуру по старому делу…

    Адвокат из Нукуса Файзулла Халимбетов
    Адвокат из Нукуса Файзулла Халимбетов

    Адвокат коллегии «Верховенство закона» из Нукуса Файзулла Халимбетов рассказывает, что против него в Каракалпакстане, возможно, готовится дело, и связано оно с оглаской истории его подзащитного, о которой писал Ц-1.

    6 июня Халимбетов должен прибыть в прокуратуру Каракалпакстана. Ему стало известно, что там возобновили рассмотрение дела десятилетней давности, которое он, будучи в то время начальником Следственного управления МВД Каракалпакстана, закрыл с одобрения тогдашнего прокурора республики.

    «Это делается с тем, чтобы каким-то образом оказать воздействие на рассмотрение «дела Айтбаева» в Верховном суде Узбекистана», – говорит Халимбетов.

    «Раньше такое широко практиковалось, выходит, и ныне болезнь не изжита», – добавляет адвокат.

    24 мая на Ц-1 была опубликована статья «Раскрытие убийства в Каракалпакстане: «Он психбольной, его не посадят». В ней рассказывалось, что адвокат Халимбетов 20 мая побывал на приеме у председателя Верховного суда Узбекистана Козимжона Комилова и добился решения о пересмотре дела своего подзащитного – 49-летнего Давлатмурата Айтбаева.

    Халимбетов рассказал Комилову, что после убийства 10 сентября 2016 года жителя аульного схода граждан «Назархан» Амударьинского района Каракалпакстана Джеткинбая Джанабаева группа следователей, чтобы не портить и без того плачевную статистику нераскрытых дел, решили «повесить» преступление на душевнобольного Айтбаева. Мол, он психбольной, его не посадят.

    Адвокат Халимбетов привел и другие доказательства того, как во время следствия совершались махинации с вещдоками и другими уликами.

    Но после выхода материала на Ц-1 адвокат Халимбетов почувствовал недовольство со стороны некоторых лиц в столице Каракалпакстана.

    «В Нукусе мне ясно дали понять, что «не надо выносить сор из избы», – делится адвокат.

    Завтра же Халимбетову предстоит визит в прокуратуру республики, который может обернуться для него чем угодно…

    Источник:Ц-1
    Темы: Адвокатура в Узбекистане
    Теги: адвокаты в Узбекистане Каракалпакстан Нукус
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