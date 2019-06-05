Каракалпакского адвоката преследуют за обращение в Верховный суд РУз

Адвокат Файзулла Халимбетов добился в Верховном суде РУз пересмотра дела душевнобольного, признанного виновным в убийстве, – теперь его вызывают в прокуратуру по старому делу…

Адвокат коллегии «Верховенство закона» из Нукуса Файзулла Халимбетов рассказывает, что против него в Каракалпакстане, возможно, готовится дело, и связано оно с оглаской истории его подзащитного, о которой писал Ц-1.

6 июня Халимбетов должен прибыть в прокуратуру Каракалпакстана. Ему стало известно, что там возобновили рассмотрение дела десятилетней давности, которое он, будучи в то время начальником Следственного управления МВД Каракалпакстана, закрыл с одобрения тогдашнего прокурора республики.

«Это делается с тем, чтобы каким-то образом оказать воздействие на рассмотрение «дела Айтбаева» в Верховном суде Узбекистана», – говорит Халимбетов.

«Раньше такое широко практиковалось, выходит, и ныне болезнь не изжита», – добавляет адвокат.

24 мая на Ц-1 была опубликована статья «Раскрытие убийства в Каракалпакстане: «Он психбольной, его не посадят». В ней рассказывалось, что адвокат Халимбетов 20 мая побывал на приеме у председателя Верховного суда Узбекистана Козимжона Комилова и добился решения о пересмотре дела своего подзащитного – 49-летнего Давлатмурата Айтбаева.

Халимбетов рассказал Комилову, что после убийства 10 сентября 2016 года жителя аульного схода граждан «Назархан» Амударьинского района Каракалпакстана Джеткинбая Джанабаева группа следователей, чтобы не портить и без того плачевную статистику нераскрытых дел, решили «повесить» преступление на душевнобольного Айтбаева. Мол, он психбольной, его не посадят.

Адвокат Халимбетов привел и другие доказательства того, как во время следствия совершались махинации с вещдоками и другими уликами.

Но после выхода материала на Ц-1 адвокат Халимбетов почувствовал недовольство со стороны некоторых лиц в столице Каракалпакстана.

«В Нукусе мне ясно дали понять, что «не надо выносить сор из избы», – делится адвокат.

Завтра же Халимбетову предстоит визит в прокуратуру республики, который может обернуться для него чем угодно…