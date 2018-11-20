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    Фермеры Узбекистана присягают на верность… сельхозпланам

    Фермеров в регионах Узбекистана и Каракалпакстана заставляют поклясться на верность… выполнению сельхозпланов.

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    Фото с сайта: amunews — Каракалпакстан

    На днях каракалпакстанские фермеры во всех районах республики вынуждены были зачитывать и подписывать подготовленный руководством текст клятвы, что будут верно выполнять сельхозпланы.

    Необходимо заметить, что пальма первенства в нововведении все же не принадлежит приаральцам: за несколько дней до них «любить землю и выполнять планы» поклялись фермеры Сырдарьинской области Узбекистана.

    Как пишет сайт «Bugunuz», фермеры из Баяутского и Гулистанского районов, «сделав своей заветной мечтой не быть причастными к нечистым делам», массово зачитали текст клятвы перед хокимом области Гафурджаном Мирзаевым и представителями правоохранительных органов.

    При этом в тексте клятвы звучали такие слова: «…Если я по чести и совести не выполню договорные обязательства, допущу нарушения закона, нанесу вред интересам общества и государства – отвечу перед законом».

    Газета «Сирдарё ҳақиқати» («Сырдарьинская правда») пишет, что присяга и церемония произнесения клятвы проходили на площади Государственного флага Узбекистана напротив хокимията города Гулистана.

    «Я себе такого позора не позволю…»

    Каракалпакстанцы столь завидного усердия не проявляли: фермеров просто пригласили в разные кабинеты, как это было, например, в Кегейлийском районе.

    «Мне дали лист с текстом клятвы, чтобы я расписался. Но я отказался, говоря, что и без зачитывания знаю, что там написано, и что я себе такого позора не позволю, – говорит один из кегейлийских фермеров. – Судите сами, вместе того чтобы помочь фермеру практическими делами, бюрократы от сельского хозяйства придумывают всякие хитросплетения».

    «Цель одна – это показать себя этакими борцами за процветание страны, а сами чиновники едва ли раз в месяц покажутся на поле и спросят: «Как у вас дела?» – добавляет он.

    Другой фермер тоже утверждает, что его заставляли подписаться под текстом клятвы: «Но я отказался, говоря, что не в армии нахожусь. Потом я этому чиновнику напомнил слова президента Шавката Мирзиёева, сказанные им на днях на встрече в Каракалпакстане. Но чиновник мне говорит, что это спущенный сверху документ, и что он не в силах возразить…»

    Нужна другая клятва…

    По словам председателя секции по защите прав фермеров и предпринимателей Комитета по защите прав личности Марата Захидова, ему известно о проблеме вышеназванной клятвы.

    Он считает, что если и брать клятву, так это с руководителей и работников силовых органов.

    «Надо сперва взять клятву у работников силовых структур, налоговиков, чиновников хокимиятов, промежуточных перекупщиков сельхозпродукции о том, что они не будут издеваться над фермерами, – говорит Захидов, – а будут оказывать им содействие, и не с тем, чтобы их грабить, а поднять результативность труда».

    «Кстати, именно на это указывает и президент страны Мирзиёев», – добавляет правозащитник.

    «…да оборвется дыхание мое»

    Принесение клятвы – это не ноу-хау Узбекистана. Во времена правления в Туркменистане первого президента Сапармурата Ниязова каждый гражданин страны должен был принести клятву на верность стране, ее текст ежедневно публиковался в местных газетах, а звучала она так:

    «Туркменистан, Отчизна любимая, край родимый мой, и в мыслях, и сердцем я всегда с тобой. За малейшее зло, причиненное тебе, да отнимется рука моя. За малейший навет на тебя да обессилеет язык мой. В час измены Родине, Президенту Туркменистана, священному стягу твоему да прервется дыхание мое».

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан, Фермерство в Узбекистане, Фермеры Узбекистана
    Теги: Каракалпакстан Клятва фермеров Узбекистана сельское хозяйство Узбекистана фермеры
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