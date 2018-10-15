Как так? В Узбекистане зарплаты растут, а доходы падают

С 1 ноября в Узбекистане в среднем на 10% повышаются минимальные размеры бюджетных выплат. На фоне стремительного роста цен данная мера – неравнозначная компенсация…

Президент Узбекистана подписал указ о повышении с 1 ноября текущего года минимальных размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий в 1,1 раза.

На территории республики установлены следующие минимальные размеры выплат:

заработная плата – 202 730 сумов в месяц (25 долларов США);

пенсии по возрасту – 396 500 сумов в месяц (48 долларов);

пособия инвалидам с детства – 396 500 сумов в месяц;

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 243 300 сумов (30 долларов) в месяц.

Данное повышение стало уже вторым в текущем году. Предыдущее было 15 июля. Тогда выплаты бюджетникам выросли на 7%. Таким образом, в текущем году повышение зарплат, пенсий и стипендий составило 17 процентов.

Тем не менее, несмотря на повышение доходов населения, качество жизни узбекистанцев не только не выросло, но и имеет тенденцию к ухудшению. В минувшую пятницу Ц-1 писал о повышении цен на рынках Ташкента в среднем в 2 раза.

Местные СМИ то и дело сообщают об очередном повышении тарифов ЖКХ. В начале октября заговорили о скачке цен на газ и электричество.

По данным Госкомстата, регулируемые тарифы в коммунальной сфере с начала года выросли на 13,8%. А общая инфляция в потребительском секторе составила 8,1%.

В сентябре увеличилась стоимость «социального» хлеба. Впереди возможный взлет цен на бензин.

Повышение зарплат и рост потребительских цен имеют циклический характер. А происходящее сегодня в стране сигнализирует о падении уровня реальных доходов населения.

По мнению финансиста и независимого эксперта из Ташкента Абдуллы Абдукадирова, государство это признает и принимает меры, чтобы хоть как-то исправить ситуацию.

Однако, несмотря на то что данная мера в целом является хорошей, она вынужденная и краткосрочная. Эксперт считает, что через три-шесть месяцев перед правительством вновь встанет эта дилемма.

«Реальное повышение доходов населения должно включать в себя не только рост заработной платы, но и ряд других факторов, таких как общее снижение уровня инфляции, цен на коммунальные услуги и энергоносители и другое. Однако у нас происходит совершенно обратное», – говорит Абдукадиров.

Эксперт считает: если государство по-настоящему хочет повысить реальные доходы населения, то должно разработать специальную стратегию, которой, по его мнению, пока нет.