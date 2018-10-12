Цены в Узбекистане растут с немыслимой скоростью

За минувшие летние месяцы цены на продукты питания в РУз выросли в среднем на 50%, власти скачок цен не комментируют, а многие люди живут впроголодь, сообщают правозащитники.

Рост цен на продукты питания в Узбекистане, как говорят жители Ташкента, превысил все мыслимые пределы.

Если летом килограмм отборного мяса стоил максимум 40 тысяч сумов, то теперь – уже 65 тысяч сумов. Литр молока «Нестле» еще совсем недавно стоял на прилавках магазинов по 5 тысяч сумов, сейчас – уже по 8–9 тысяч сумов.

Рис сорта «Лазер» в июле столичные жители люди покупали за 8 тысяч сумов, теперь же – за 13 тысяч сумов. Хозяйственное мыло продают по 4 тысячи сумов за штуку, а раньше – по 2–2,5 тысячи. Муку еще летом брали по 2300 сумов теперь же – 4000 сумов и выше.

Яйца были по 4,5 тысячи сумов за десяток, в настоящее время цена выросла до 7 тысяч сумов.

Блок сигарет «Кент» в прошлом году стоил 65 000 сумов, теперь же курильщикам это «удовольствие» обойдется в 85 000 сумов.

Такие цены не по карману многим людям. Правозащитница из Ташкента Татьяна Довлатова получает пенсию в 400 тысяч сумов (50 долларов США). Из них государство забирает 200 тысяч в виде штрафа за административное нарушение.

На жизнь остается всего 200 тысяч (25 долларов). Как на них питаться? А ведь надо еще платить за коммунальные услуги и, кроме того, на что-то одеваться.

«Молоко в торговой сети «Корзинка» я давно не покупаю, – признается правозащитница, – беру только у молочниц, которые разносят его по домам, по 4 тысячи за литр».

При этом такое молоко не всегда хорошего качества. Если купить у незнакомого продавца, то можно нарваться на несвежее и разбавленное».

Дети хотят бананы

По словам продавщицы одного из ташкентских магазинов по имени Малика, она получает зарплату 800 тысяч сумов (100 долларов), и денег ей хронически не хватает, так как молодая женщина одна, без мужа, воспитывает 9-летнего ребенка.

«А ребенок часто просит купить что-нибудь «вкусненькое», например, шоколадку, банан или пирожное», – говорит Малика и сообщает последние цены на сладости.

Если совсем недавно килограмм хорошего развесного шоколада в магазине торговой сети «Корзинка» стоил 62 тысячи сумов, то теперь – 82–84 тысячи. А одна 100-граммовая плитка шоколада с 8 тысяч сумов подскочила до 14 тысяч сумов.

Цена на одно пирожное взлетела от 4 тысяч сумов до 8–9 тысяч сумов. Килограмм бананов стоит 21 тысячу сумов против прошлогодней цены в 15 тысяч сумов.



Кому нужны скачки цен?

По словам правозащитницы Довлатовой, в Узбекистане пенсионеры и матери-одиночки живут впроголодь.

Татьяна считает, что фрукты в Узбекистане могут позволить себе только богатые люди.

Их, конечно, можно купить подешевле на базаре или на демократичном ташкентском рынке «Катартал», который все жители массива «Чиланзар» по привычке называют «оптовкой».

Многие жители Ташкента отмечают, что с приходом к власти нового президента ценовая политика повернулась спиной к населению.

Так, в конце 2017 года, когда Шавкат Мирзиёев находился на посту президента только год, цены на бензин уже подскочили на 30%.

Чуть позже примерно на 30% выросли цены на спиртные напитки.

А чего стоит повышение цен на «социальный» хлеб в минувшем сентябре! Цена буханки серого хлеба подскочила тогда почти вдвое: от 650 сумов до 1200 сумов. Правда, к вечеру 15 сентября, одумавшись, правительство снизило цену одной буханки на 150 сумов – до 1050 сумов.

При этом в ноябре готовятся новые повышения – уже на бензин и коммунальные услуги.