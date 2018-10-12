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    Цены в Узбекистане растут с немыслимой скоростью

    За минувшие летние месяцы цены на продукты питания в РУз выросли в среднем на 50%, власти скачок цен не комментируют, а многие люди живут впроголодь, сообщают правозащитники.

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    Пенсионеры в магазине «Корзинка» в Ташкенте; фото: Ц-1

    Рост цен на продукты питания в Узбекистане, как говорят жители Ташкента, превысил все мыслимые пределы.

    Если летом килограмм отборного мяса стоил максимум 40 тысяч сумов, то теперь – уже 65 тысяч сумов. Литр молока «Нестле» еще совсем недавно стоял на прилавках магазинов по 5 тысяч сумов, сейчас – уже по 8–9 тысяч сумов.

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    Мясная винтрина в Ташкенте; фото: Ц-1

    Рис сорта «Лазер» в июле столичные жители люди покупали за 8 тысяч сумов, теперь же – за 13 тысяч сумов. Хозяйственное мыло продают по 4 тысячи сумов за штуку, а раньше – по 2–2,5 тысячи. Муку еще летом брали по 2300 сумов теперь же – 4000 сумов и выше.

    Яйца были по 4,5 тысячи сумов за десяток, в настоящее время цена выросла до 7 тысяч сумов.

    Блок сигарет «Кент» в прошлом году стоил 65 000 сумов, теперь же курильщикам это «удовольствие» обойдется в 85 000 сумов.

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    Молоко на оптовом рынке Ташкента «Катартал»; Ц-1

    Такие цены не по карману многим людям. Правозащитница из Ташкента Татьяна Довлатова получает пенсию в 400 тысяч сумов (50 долларов США). Из них государство забирает 200 тысяч в виде штрафа за административное нарушение.

    На жизнь остается всего 200 тысяч (25 долларов). Как на них питаться? А ведь надо еще платить за коммунальные услуги и, кроме того, на что-то одеваться.

    «Молоко в торговой сети «Корзинка» я давно не покупаю, – признается правозащитница, – беру только у молочниц, которые разносят его по домам, по 4 тысячи за литр».

    При этом такое молоко не всегда хорошего качества. Если купить у незнакомого продавца, то можно нарваться на несвежее и разбавленное».

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    Рис «Лазер» на оптовом рынке Ташкента; Ц-1

    Дети хотят бананы

    По словам продавщицы одного из ташкентских магазинов по имени Малика, она получает зарплату 800 тысяч сумов (100 долларов), и денег ей хронически не хватает, так как молодая женщина одна, без мужа, воспитывает 9-летнего ребенка.

    «А ребенок часто просит купить что-нибудь «вкусненькое», например, шоколадку, банан или пирожное», – говорит Малика и сообщает последние цены на сладости.

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    Цены на кило эклеров на рынке «Катартал»; Ц-1

    Если совсем недавно килограмм хорошего развесного шоколада в магазине торговой сети «Корзинка» стоил 62 тысячи сумов, то теперь – 82–84 тысячи. А одна 100-граммовая плитка шоколада с 8 тысяч сумов подскочила до 14 тысяч сумов.

    Цена на одно пирожное взлетела от 4 тысяч сумов до 8–9 тысяч сумов. Килограмм бананов стоит 21 тысячу сумов против прошлогодней цены в 15 тысяч сумов.

    Кому нужны скачки цен?

    По словам правозащитницы Довлатовой, в Узбекистане пенсионеры и матери-одиночки живут впроголодь.

    Татьяна считает, что фрукты в Узбекистане могут позволить себе только богатые люди.

    Их, конечно, можно купить подешевле на базаре или на демократичном ташкентском рынке «Катартал», который все жители массива «Чиланзар» по привычке называют «оптовкой».

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    Сладости на «Катартале»; Ц-1

    Многие жители Ташкента отмечают, что с приходом к власти нового президента ценовая политика повернулась спиной к населению.

    Так, в конце 2017 года, когда Шавкат Мирзиёев находился на посту президента только год, цены на бензин уже подскочили на 30%.

    Чуть позже примерно на 30% выросли цены на спиртные напитки.

    А чего стоит повышение цен на «социальный» хлеб в минувшем сентябре! Цена буханки серого хлеба подскочила тогда почти вдвое: от 650 сумов до 1200 сумов. Правда, к вечеру 15 сентября, одумавшись, правительство снизило цену одной буханки на 150 сумов – до 1050 сумов.

    При этом в ноябре готовятся новые повышения – уже на бензин и коммунальные услуги.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: Узбекистан цены в Узбекистане экономика Узбекистана
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