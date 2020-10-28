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    Мирзиёев распродает и отдает Узбекистан под внешнее управление

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распродает страну, некоторые предприятия могут уйти с молотка за 1 сум. Для раздела добычи в обязательном порядке привлекаются иностранные хедхантеры – охотники за головами.

    Семья в Кашкадарья; фото: Галима Бухарбаева
    Семья в Кашкадарья; фото: Галима Бухарбаева

    Распродажа предприятий и объектов с полной или частичной государственной собственностью частному капиталу, по убеждению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, – это ключ к процветанию экономики республики.

    В президентском Указе «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов», опубликованном 28 октября, утверждается, что приватизация обеспечит повышение производительности, конкурентоспособности, экономического роста и создание рабочих мест в стране.

    Весь комплекс мер, связанных с продажей в частные руки государственного имущества, определен к исполнению сроком до 1 июля 2021 года.

    То есть в течение ближайших девяти месяцев, как срок беременности, правительство Шавката Мирзиёева должно будет извергнуть и продать всем желающим, включая иностранцев, народное «дитя» – всё то, что строилось и создавалось в Узбекистане в годы СССР для людей и за народные деньги.

    Президент Шавкат Мирзиёев; daryo-uz.com
    Президент Шавкат Мирзиёев; daryo-uz.com

    Пока речь идет как минимум о трех тысячах предприятий в Узбекистане с участием государства, но продаже подлежат и недра с месторождениями.

    Полный список «товаров», подлежащих реализации в частные руки, в момент написания статьи не был обнародован.

    Для подготовки масштабной приватизации Мирзиёев утвердил создание в Министерстве финансов Департамента по трансформации крупных предприятий с участием государства с численностью персонала в 24 человека.

    Чтобы обеспечить их зарплатой, будет сокращено по 12 штатных единиц в финансовых органах и налоговой службе, говорится в указе. Сколько именно человек потеряют работу – не уточняется, но очевидно, что для трудоустройства 24 сотрудников нового департамента потребуется увольнение гораздо большего числа людей.

    В указе прописана необходимость привлечения иностранных консультантов для распродажи государственной собственности Узбекистана, их число в наблюдательных советах должно составлять не менее 30% от всех участников, а на руководящих должностях в правлении предприятий их должно быть не менее трех.

    Иностранцы купят и продадут

    Аналогичная задача стоит также и перед Министерством финансов, которое должно «на конкурсной основе» привлечь к приватизации в Узбекистане ведущих на международном уровне «консалтинговых, аудиторских, хедхантеровских и других компаний и экспертов» и заключить с ними договоры.

    Приглашение «хедхантеровских компаний» (в дословном переводе с английского – «охотников за головами») откровеннее всего говорит об отдаче страны на растерзание, как добычу, охотникам и мясникам.

    По какой цене будет уходить с молотка государственная – считай, народная собственность Узбекистана, решат мирзиёевские чиновники и иностранные консультанты, но уже сегодня определена категория имущества, которая может быть продана за бесценок.

    Из указа Мирзиёева: «о внедрении внешнего управления…  а также поэтапной приватизации…»

    В указе говорится, что предприятия стоимостью не более 100 млн сумов (примерно 9660 долларов) при нереализации в течение трех месяцев будут выставляться повторно по цене… 1 сум за одну долю, а их акции – по цене 1 сум за один лот.

    Указ о внешнем управлении

    Помимо продажи гособъектов в частные, включая иностранные, руки указ Мирзиёева утверждает возможность внешнего управления целыми отраслями и регионами страны.

    В пункте 14 документа Министерству инвестиций и внешней торговли дается поручение до 1 февраля 2021 года внести в Кабинет министров предложение «о внедрении внешнего управления в деятельность специальных экономических зон, а также поэтапной их приватизации».

    Закон «О специальных экономических зонах» в Узбекистане был принят в декабре 2019 года. Согласно этому документу, специальной экономической зоной (СЭЗ) является территория с определенными границами и специальным правовым режимом, выделенная в целях привлечения иностранных и местных инвестиций.

    На сайте Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли РУз в списке СЭЗ сегодня значатся 22 объекта, среди них целые города: Навои, Ангрен, Джизак, Ургут, Коканд, Наманган, Хазарасп, Термез…

    Все государственные предприятия, которые никто не захочет купить, согласно указу президента, будут подвергнуты процедуре банкротства и ликвидации.

    Источник:Ц-1
    Темы: Приватизация Узбекистана, Экономика Узбекистана
    Теги: приватизация в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
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