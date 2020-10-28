Мирзиёев распродает и отдает Узбекистан под внешнее управление

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распродает страну, некоторые предприятия могут уйти с молотка за 1 сум. Для раздела добычи в обязательном порядке привлекаются иностранные хедхантеры – охотники за головами.

Распродажа предприятий и объектов с полной или частичной государственной собственностью частному капиталу, по убеждению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, – это ключ к процветанию экономики республики.

В президентском Указе «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов», опубликованном 28 октября, утверждается, что приватизация обеспечит повышение производительности, конкурентоспособности, экономического роста и создание рабочих мест в стране.

Весь комплекс мер, связанных с продажей в частные руки государственного имущества, определен к исполнению сроком до 1 июля 2021 года.

То есть в течение ближайших девяти месяцев, как срок беременности, правительство Шавката Мирзиёева должно будет извергнуть и продать всем желающим, включая иностранцев, народное «дитя» – всё то, что строилось и создавалось в Узбекистане в годы СССР для людей и за народные деньги.

Пока речь идет как минимум о трех тысячах предприятий в Узбекистане с участием государства, но продаже подлежат и недра с месторождениями.

Полный список «товаров», подлежащих реализации в частные руки, в момент написания статьи не был обнародован.

Для подготовки масштабной приватизации Мирзиёев утвердил создание в Министерстве финансов Департамента по трансформации крупных предприятий с участием государства с численностью персонала в 24 человека.

Чтобы обеспечить их зарплатой, будет сокращено по 12 штатных единиц в финансовых органах и налоговой службе, говорится в указе. Сколько именно человек потеряют работу – не уточняется, но очевидно, что для трудоустройства 24 сотрудников нового департамента потребуется увольнение гораздо большего числа людей.

В указе прописана необходимость привлечения иностранных консультантов для распродажи государственной собственности Узбекистана, их число в наблюдательных советах должно составлять не менее 30% от всех участников, а на руководящих должностях в правлении предприятий их должно быть не менее трех.

Иностранцы купят и продадут

Аналогичная задача стоит также и перед Министерством финансов, которое должно «на конкурсной основе» привлечь к приватизации в Узбекистане ведущих на международном уровне «консалтинговых, аудиторских, хедхантеровских и других компаний и экспертов» и заключить с ними договоры.

Приглашение «хедхантеровских компаний» (в дословном переводе с английского – «охотников за головами») откровеннее всего говорит об отдаче страны на растерзание, как добычу, охотникам и мясникам.

По какой цене будет уходить с молотка государственная – считай, народная собственность Узбекистана, решат мирзиёевские чиновники и иностранные консультанты, но уже сегодня определена категория имущества, которая может быть продана за бесценок.

Из указа Мирзиёева: «о внедрении внешнего управления… а также поэтапной приватизации…»

В указе говорится, что предприятия стоимостью не более 100 млн сумов (примерно 9660 долларов) при нереализации в течение трех месяцев будут выставляться повторно по цене… 1 сум за одну долю, а их акции – по цене 1 сум за один лот.

Указ о внешнем управлении

Помимо продажи гособъектов в частные, включая иностранные, руки указ Мирзиёева утверждает возможность внешнего управления целыми отраслями и регионами страны.

В пункте 14 документа Министерству инвестиций и внешней торговли дается поручение до 1 февраля 2021 года внести в Кабинет министров предложение «о внедрении внешнего управления в деятельность специальных экономических зон, а также поэтапной их приватизации».

Закон «О специальных экономических зонах» в Узбекистане был принят в декабре 2019 года. Согласно этому документу, специальной экономической зоной (СЭЗ) является территория с определенными границами и специальным правовым режимом, выделенная в целях привлечения иностранных и местных инвестиций.

На сайте Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли РУз в списке СЭЗ сегодня значатся 22 объекта, среди них целые города: Навои, Ангрен, Джизак, Ургут, Коканд, Наманган, Хазарасп, Термез…

Все государственные предприятия, которые никто не захочет купить, согласно указу президента, будут подвергнуты процедуре банкротства и ликвидации.