Шавкат Мирзиёев: «Государственных предприятий не будет…»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен провести в стране полную приватизацию: распродать частным компаниям всю государственную – считай, народную собственность.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, 21 октября Шавкат Мирзиёев провел селекторное совещание, посвященное вопросам промышленного роста за минувшие девять месяцев 2020 года.

Выступая на совещании, президент Мирзиёев, как обычно, угрожая вольнениями и арестами, требовал от руководителей предприятий и регионов лучших экономических показателей.

Несмотря на некоторые благоприятные цифры, общий объем промышленного производства в стране в этом году снизился на 2,7%. Президент потребовал наверстать упущенное, увеличить объемы производства в нефтегазовой, химической, машиностроительной и других стратегических отраслях экономики.

Продолжая личное «ручное» руководство практически каждой сферой экономики и предприятием в Узбекистане, указывая им, что делать, угрожая при этом наказанием, Мирзиёев заявил, что в стране больше не будет государственных компаний.

Госпредприятий не будет…

По сообщению издания «Газета.уз», президент сказал следующее:

«Государственных предприятий не останется. С государственными предприятиями мы не сможем достичь намеченных целей. Конкурентоспособной продукции не будет».

То есть Мирзиёев намерен продать в частные руки всю государственную собственность, включая такие стратегические сферы экономики страны, как нефтегазовая отрасль, золотодобыча, оставшиеся объекты тяжелой и легкой промышленности, производство строительных материалов, сельское хозяйство, и другие.

Причину столь радикального решения Мирзиёев объяснил лишь тем, что государственные предприятия не могут выпускать «конкурентоспособную продукцию».

Глава государства не стал уточнять, почему же госпредприятия не могут производить товар, пользующийся спросом? Как и то, с кем он собрался конкурировать, какие рынки завоевывать, что производить, и что радикально нового могут предложить те частники, которые получат в руки важнейшие производственные объекты страны?

Кто станет хозяином?

Более серьезные вопросы: в какие в частные руки попадут госпредприятия Узбекистана; на каких условиях будет проходить распродажа; сможет ли затем государство совладать с последствиями приватизации, скажем, сферы поставок энергии и тепла? – также не были раскрыты.

Заявление Шавката Мирзиёева о приватизации должно взволновать каждого гражданина Узбекистана, так как речь идет об утрате последних завоеваний социального государства.

Потеряв контроль над крупнейшими секторами экономики, Ташкент больше не сможет гарантировать ни бесплатное образование, ни медобслуживание, а в целом – и общее развитие страны.

Частные компании прежде всего будут заинтересованы в получении максимальной выгоды для себя, а на этом фоне требование президента Мирзиёева о снижении себестоимости товаров будет приводить лишь к одному – снижению и доведению до минимума оплаты труда.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов был категорически против приватизации, при нем худо-бедно продолжали работать школы, на каком-то уровне все еще оказывалась медицинская помощь, а тарифы на коммунальные услуги были по карману большинству граждан страны.

«Прихватизация» в Казахстане и России

За примерами последствий приватизации далеко ходить не надо – в соседнем Казахстане, где в начале 90-х была проведена приватизация, включая систему ЖКХ, граждане пережили тяжелейшие времена, когда свет и газ превратились в роскошь: на оплату коммунальных услуг по коммерческой цене у многих людей уходила практически месячная зарплата.

В России приватизация привела к уничтожению порядка 70 тысяч промышленных предприятий, оставшихся после СССР. Сегодня российские эксперты говорят, что приватизация нанесла непоправимый ущерб экономике.

Предприятия чаще всего продавались по коррупционным схемам по заниженной цене, это приводило к тому, что новые владельцы вскоре начинали распродажу активов, а затем производство закрывалось.

Продажа госпредприятий делала нерентабельной и бессмысленной строительство таких же производств, в итоге в России за минувшие годы не было построено ни одного нового крупного предприятия, естественно, что никакой конкуренции создать не получилось, но зато удалось развалить то, что было.

В конечном итоге приватизация превратила когда-то сильнейшую экономику мира в сырьевой придаток – в поставщика нефти и газа, главным экономическим проектом России сегодня является строительство «газовой трубы»…

Не кто хозяин, а какой хозяин…

Дело не в форме собственности – государственной или частной, а в способности производить конкурентоспособную продукцию.

Главное же – это отношение к производству как к средству для личной прибыли и обогащения или как к источнику роста благосостояния граждан и мощи страны. В этом и заключается два фундаментальных отличия экономики приватизаторов от власти и экономики социального государства СССР.

Российская газета «Ведомости» писала, что если в 1985 году экспорт из СССР на 38,7% состоял из промышленной продукции, то сегодня в России – на 4,7%.

В разы сократилось производство угля, стали, машин, станков, цемента, бумаги и много другого.

Другим очевидным результатом приватизации в России стал рост, как грибов после дождя, количества миллионеров и миллиардеров, число последних в стране сегодня уступает лишь США.

«Куй железо, пока горячо»

Шавкат Мирзиёев и его команда не получат столь жирный улов, как российские приватизаторы, но то, что они приобретут, тоже обеспечит безбедную жизнь всем их отпрыскам на поколения вперед.

Да, никакой экономической свободы в РУз нет и быть не может, Мирзиёев по-прежнему будет продолжать кричать по селектору и указывать «производителям конкурентоспособной продукции», что уволит и посадит в тюрьмы, ведь это он их облагодетельствовал, он им всё продал.

Одним словом, Шавкат Миромонович, «куйте железо, пока горячо» и, да, «считайте деньги, не отходя от кассы».