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    Камень Ислама Каримова в Каракалпакстане все еще стоит

    Четверть с лишним века назад покойный президент Узбекистана решил перенести столицу Каракалпакстана на новое место. Но и это обещание не исполнилось…

    Камень Ислама Каримова в Каракалпакстане; фото: Ц-1
    Камень Ислама Каримова в Каракалпакстане; фото: Ц-1

    Примерно в 55 километрах восточнее Нукуса, столицы Республики Каракалпакстан, вдоль автодороги Нукус – Ташкент на постаменте стоит гранит, на котором на каракалпакском языке выбиты слова:

    «Первый камень завтрашней новой столицы Каракалпакстана, поставленный первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. 2 декабря 1991 год».

    Камень был установлен на пустынном каменистом просторе: с севера – Кызылкумы, с востока на многие десятки километров – ни одного населенного пункта.

    А с запада в нескольких километрах – небольшой аул. Только с юга, да и то через Амударью, – густонаселенный Амударьинский район.

    Надпись гласит, что на этом месте будет новая столица Каракалпакстана; фото: Ц-1
    Надпись гласит, что на этом месте будет новая столица Каракалпакстана; фото: Ц-1

    Что побудило Ислама Каримова на столь решительный шаг, как перенос столицы независимой республики в составе Узбекистана на совсем необжитое новое место?

    Причина тому, как считают независимые аналитики, – усиление накануне и после распада СССР в 1991 году сепаратистских настроений в Каракалпакстане, направленных на полное отделение от Узбекистана.

    Тогда президент РУз, видя серьезность ситуации, решил отпустить Каракалпакстан, но с одним условием: четыре южных района, где подавляющее большинство населения составляют узбеки, объединятся в Амударьинскую область и останутся в составе Узбекистана.

    Это Турткульский, Элликкалинский, Берунийский и Амударьинский районы с 600-тысячным населением вместе взятым из полутора миллионов каракалпакстанцев.

    «Парад суверенитетов» со временем закончился. Но камень вот уже двадцать седьмой год стоит там как памятник тем временам.

    Салиджон Абдурахманов – корреспондент Ц-1 в Каракалпакстане

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан
    Теги: Ислам Каримов Каракалпакстан
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