Каракалпакстан: год спустя после соляной бури

Участившиеся болезни скота и повышение заболеваемости дыхательных путей у людей, по мнению граждан Каракалпакстана, – последствия прошлогодней соляной бури.

Жители и специалисты в Каракалпакстане вспоминают пыльно-солевую бурю, обрушившуюся на республику 27–28 мая 2018 года.

Помимо Каракалпакстана в те дни сотни тонн соли, поднявшейся с высохшего дна Аральского моря, покрыли Хорезмскую область Узбекистана и регионы соседнего Туркменистана.

73-летний житель Кунградского района Каракалпакстана Тангир Гайибов вспоминает сегодня, что никогда в жизни не наблюдал такой силы ветра с солёной пылью.

«За несколько часов земля покрылась ядовитым слоем соли, словно снег выпал», – говорит он.

По словам аксакала, особенно пострадали ранние овощи. Многие люди пытались омыть водой листья огурцов, сладкого перца, помидоров. Но результат был малоутешительный: урожай в прошлом году так и не выдался.

Кроме того, наблюдался падеж крупного рогатого скота, ведь животным приходилось есть траву, отравленную соленым ядом.

Завотделом защиты здоровья животных Комитета по ветеринарии Каракалпакстана Максад Сагизбоев добавляет, что за последние месяцы участились случаи болезни скота, он допускает, что, возможно, это связано с прошлогодней пыльно-солевой бурей.

«Наши лабораторные исследования такую связь не установили, – рассказывает он. – Но должен заметить, что нодулярный дерматит крупного рогатого скота (кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь, заразный узелковый дерматит. – Ц-1) раньше у нас в Каракалпакстане не наблюдался».

Эта болезнь скота ветеринарной науке известна и при правильном лечении вполне излечима.

Мурат Жуллибеков, заместитель председателя Комитета по экологии Республики Каракалпакстан, считает, что соляная буря указала, что Приаралье находится на грани выживания.

«За последние пятьдесят лет поступление воды в Арал сократилось в четыре с половиной раза, – говорит он. – На 5,5 млн гектарах, где раньше была вода, появилось засоленное дно, концентрация соли в воде повысилась в двадцать пять раз, что в десять раз больше, чем в водах Мирового океана».

«Все это привело к экологической проблеме в Приаралье, что явилось предтечей прошлогодней соляной бури», – продолжает Жулибеков.

По данным гидрометеорологов, предельно допустимая концентрация пыли в пробе воздуха, изъятой в столице Нукусе вечером 27 мая 2018 года, была выше на 50 процентов, что значит – в три раза выше нормы.

Вместе с тем лабораторные анализы показали, что наличие сухого остатка в грунте таких микроэлементов, как фосфат, медь, нитрат, не превышали ПДК (предельно допустимая концентрация).

Специалисты-аллергологи между тем констатировали, что из-за прошедшей пыльно-солевой бури в Каракалпакстане будет наблюдаться рост таких болезней дыхательных путей, как бронхиальная астма, и аллергических заболеваний.

Время показало их правоту. По данным заместителя главного санитарного врача Республики Каракалпакстан Венеры Абдусаттаровой, в Каракалпакстане все еще остается высоким уровень заболеваемости туберкулезом, особенно в северных от Нукуса районах.

При этом в республике не снижается показатель острых кишечных инфекций – это связано с нехваткой чистой питьевой воды: только половина ее населения пользуется водопроводом.

Каракалпакский профессор, доктор биологических наук Гаффор Асенов рассказывает, что ежегодно в атмосферу выбрасывается около 80 млн тонн ядовитой соли, поднимаемой со дна высохшей части Арала.

«Яд Аральского моря доходит до Восточной Европы и Гималайских гор, а на севере – до Норвегии, – говорит Асенов. – При сильном ветре с одного гектара дна моря поднимается около пяти тонн соленой пыли. А безводное дно составляет шесть миллионов гектаров».

Как результат: в Приаралье на грани полного исчезновения оказались двенадцать видов млекопитающих, около тридцати видов птиц и одиннадцать видов растений.

Облесение дня моря

Но у каракалпаков в последние годы появилась надежда. По инициативе президента Шавката Мирзиёева ООН поддержала инициативу создания трастового фонда помощи Приаралью.

Сегодня осуществляется облесение дна моря. На сотнях тысячах гектаров сажают саксаул.

План посадки саксаула на высохшем дне моря на осенне-зимний период 2018 года перевыполнен в три раза.

В 2020 году планируется сеять семена кормовых культур для животноводства. Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не допустить повторения пыльно-солевых бурь, подобных прошлогодней.

В столице Каракалпакстана и райцентрах высаживают деревья и кустарники – появляются новые зеленые скверы.