Почему бросился в реку и утопился подполковник Джизакской милиции?

Конфликт с новым руководителем УВД Джизакской области Рустамом Турсуновым, заменившем на посту ныне министра МВД Абдусалома Азизова, мог стать причиной самоубийства его подчиненного.

В Джизакской области Узбекистана продолжается расследование самоубийства подполковника милиции, начальника отдела кадров управления внутренних дел (УВД) области – 33-летнего Шухрата Хамидова.

25 февраля его тело было найдено у притока к Джизакскому водохранилищу, а смертельный прыжок в реку он совершил шесть дней до этого – поздним вечером 19 февраля.

По словам джизакских экспертов, знакомых с ситуацией в областном УВД, смерть молодого подполковника имеет прямую связь с конфликтной ситуацией, сложившейся в управлении в связи с приходом нового начальника.

Новый начальник каримовской эпохи

10 января бывший начальник УВД Джизакской области Абдусалом Азизов пошел на повышение – он стал министром МВД Узбекистана, а на его место был назначен полковник Рустам Турсунов, ранее работавший в аналогичной должности в Навоийской области.

Об Азизове говорили, что он спокойный, не повышающий голоса на своих сотрудников человек, несмотря на то, что кричать, материть, бить, избивать – стало нормой поведения многих руководителей Узбекистана. К этому стилю поведения своего начальника привыкли многие сотрудники джизакского УВД.

И когда на работу вышел новый начальник – Рустам Турсунов, то многие милиционеры, кто по работе сталкивался с ним, опешили.

Турсунов оказался настоящим продуктом современного Узбекистана каримовской эпохи: при каждом разговоре с подчиненными, не говоря уж о собраниях, Турсунов ехидничал, издевался, ругался и материл своих подчиненных сотрудников.

Говорил, что не выдержит…

Многим милиционерам было не по себе, и одним из них был молодой подполковник Шухрат Хамидов. Выходец из города Ташкента, из семьи образованных людей, после учебы начавший работать с Азизовым, он впервые сталкивался с таким грубым, ненавистным руководителем.

В течение одного месяца, как начал руководить Турсунов, Хамидов не раз жаловался, что он не вынесет – бросит работу, подаст в отставку.

Не раз даже обращался к своему бывшему начальнику – Азизову, чтобы тот забрал его из Джизака, не то бог знает что случится. Говорят, что Азизов успокаивал, уговаривал Хамидова: это жизнь, а в жизни всякое случается, надо ко всему привыкать. Будет возможность, он заберет Шухрата в центральный аппарат МВД.

В реку после собрания

Но не успели…19 февраля, после очередного ночного собрания, когда Турсунов опять вдоволь поиздевался над молодым подполковником Хамидовым, последний к 23 часам ночи, выйдя с собрания и сев в свой служебный автомобиль, велел водителю рулить в сторону Самарканда.

Когда доехали к мосту над рекой Сангзар – между кишлаками Желли-гули и Корасой, где объединяются воды двух рек, Сангзара и Туятортар, и объем воды вдвое увеличивается, течение ускоряется и в бешеном темпе несется в сторону Джизака – Хамидов попросил водителя, чтобы тот остановил автомобиль.

Быстро, без раздумья, он вышел из автомобиля, снял пальто, пошел к краю моста и бросился в воду.

Водитель опешил. Зимняя ночь! 19 февраля! Холодно! Темно!!! Поначалу водитель, как камень, сидел в автомобиле, а затем пулей выскочил на мост.

В этот момент стремительные воды реки быстро уносили подполковника. Он то появлялся над водой, то исчезал…

Водитель услышал мольбу о помощи своего начальника, и без раздумья бросился за ним в воду.

Живущие возле реки люди тоже услышали крики о помощи и еле спасли полуживого водителя, но не подполковника Хамидова.