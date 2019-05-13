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    Суд в Кашкадарье определил штраф за избиение до смерти

    Семья кашкадарьинца Самада Темирова, умершего в декабре прошлого года, добивалась наказания людей, избивших его до смерти, – суд приговорил их… к штрафу.

    Самад Темиров Касан

    Почему расследование причин смерти 53-летнего Самада Темирова, жителя махалли «Нартичукур» Касанского района Кашкадарьинской области, скончавшегося 16 декабря 2018 года, было переквалифицировано из уголовного дела в административное?

    Ответ, по словам сына покойного Фарруха Темирова, кроется в том, что прокурор Касанского района Улугбек Эргашев разозлился…

    Страж порядка был недоволен тем, что семья Темировых жаловалась в вышестоящие инстанции в Ташкенте на ход следствия в Кашкадарье, поэтому закрыл уголовное дело по факту смерти Самада и перевел его в административное производство.

    В итоге 23 апреля административный суд Касанского района приговорил отца и сына Набиджана и Кадырджана Маматовых, избивших Самада Темирова, к штрафу в размере 6 081 900 сумов (720 долларов США) каждого.

    Как следует из материалов уголовного дела, 15 декабря 2018 года Набиджан и Кадырджан Маматовы избили Самада Темирова, который на следующий день скончался.

    По факту Касанская прокуратура возбудила в отношении отца и сына уголовное дело по статье 277 УК Республики Узбекистан – «Хулиганство» и начала следственные действия.

    Фаррух Темиров, не согласный с тем, что виновных в смерти отца обвиняют лишь в «хулиганстве», неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру и на портал президента РУз.

    После публикации материала об этой истории на Ц-1 22 февраля была проведена эксгумация тела Самада Темирова с целью выяснения тяжести нанесенных телесных повреждений.

    Как рассказывает Фаррух, эксперты бюро судебно-медицинской экспертизы подтвердили нанесение его отцу побоев.

    Однако прокурор Касанского района Улугбек Эргашев, озлобившись на то, что семья жаловалась в вышестоящие инстанции, закрыл уголовное дело, превратив его в административное.

    «Теперь мы не знаем, что и делать? Мы обращались и в Генеральную прокуратуру, к президенту, в другие инстанции, но нас никто не слышит. Касанские прокурор и судья говорят: «Жалуйтесь, куда хотите, все равно все будет по-нашему», – говорит Фаррух Темиров в беседе с корреспондентом Ц-1.

    По мнению активистов общества защиты прав человека Узбекистана «Эзгулик», знакомых с делом, суд высшей инстанции должен рассмотреть это дело и положить конец непрофессионализму и несправедливости.

    Источник:Ц-1
    Темы: Криминал, Милиция в Узбекистане
    Теги: Кашкадарьинская область Кашкадарья Самад Темиров
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