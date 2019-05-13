Суд в Кашкадарье определил штраф за избиение до смерти

Семья кашкадарьинца Самада Темирова, умершего в декабре прошлого года, добивалась наказания людей, избивших его до смерти, – суд приговорил их… к штрафу.

Почему расследование причин смерти 53-летнего Самада Темирова, жителя махалли «Нартичукур» Касанского района Кашкадарьинской области, скончавшегося 16 декабря 2018 года, было переквалифицировано из уголовного дела в административное?

Ответ, по словам сына покойного Фарруха Темирова, кроется в том, что прокурор Касанского района Улугбек Эргашев разозлился…

Страж порядка был недоволен тем, что семья Темировых жаловалась в вышестоящие инстанции в Ташкенте на ход следствия в Кашкадарье, поэтому закрыл уголовное дело по факту смерти Самада и перевел его в административное производство.

В итоге 23 апреля административный суд Касанского района приговорил отца и сына Набиджана и Кадырджана Маматовых, избивших Самада Темирова, к штрафу в размере 6 081 900 сумов (720 долларов США) каждого.

Как следует из материалов уголовного дела, 15 декабря 2018 года Набиджан и Кадырджан Маматовы избили Самада Темирова, который на следующий день скончался.

По факту Касанская прокуратура возбудила в отношении отца и сына уголовное дело по статье 277 УК Республики Узбекистан – «Хулиганство» и начала следственные действия.

Фаррух Темиров, не согласный с тем, что виновных в смерти отца обвиняют лишь в «хулиганстве», неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру и на портал президента РУз.

После публикации материала об этой истории на Ц-1 22 февраля была проведена эксгумация тела Самада Темирова с целью выяснения тяжести нанесенных телесных повреждений.

Как рассказывает Фаррух, эксперты бюро судебно-медицинской экспертизы подтвердили нанесение его отцу побоев.

Однако прокурор Касанского района Улугбек Эргашев, озлобившись на то, что семья жаловалась в вышестоящие инстанции, закрыл уголовное дело, превратив его в административное.

«Теперь мы не знаем, что и делать? Мы обращались и в Генеральную прокуратуру, к президенту, в другие инстанции, но нас никто не слышит. Касанские прокурор и судья говорят: «Жалуйтесь, куда хотите, все равно все будет по-нашему», – говорит Фаррух Темиров в беседе с корреспондентом Ц-1.

По мнению активистов общества защиты прав человека Узбекистана «Эзгулик», знакомых с делом, суд высшей инстанции должен рассмотреть это дело и положить конец непрофессионализму и несправедливости.