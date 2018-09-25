В Казахстане убита журналистка

37-летняя Ирина Бекетова, корреспондент новостного портала Nur.kz, была убитa у подъезда своего дома в Астане, сообщают ее коллеги.

На протяжении десяти лет Ирина работала в газете «Қазақстан теміржолшысы» («Железнодорожник Казахстана») и буквально десять дней назад устроилась на работу в новостной портал Nur.kz.

Причины и обстоятельства убийства журналистки сейчас выясняет полиция.

«Полицейскими Астаны установлен 34-летний житель города по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть Бекетовой. Приняты все меры к задержанию подозреваемого. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование», – сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

У Ирины осталось четверо детей, которых она воспитывала одна. Коллеги собирают средства на похороны и материальную помощь родителям и детям погибшей журналистки.