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    В Казахстане убита журналистка

    37-летняя Ирина Бекетова, корреспондент новостного портала Nur.kz, была убитa у подъезда своего дома в Астане, сообщают ее коллеги.

    Ирина Бекетова; фото: Facebook
    Ирина Бекетова; фото: Facebook

    На протяжении десяти лет Ирина работала в газете «Қазақстан теміржолшысы» («Железнодорожник Казахстана») и буквально десять дней назад устроилась на работу в новостной портал Nur.kz.

    Причины и обстоятельства убийства журналистки сейчас выясняет полиция.

    «Полицейскими Астаны установлен 34-летний житель города по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть Бекетовой. Приняты все меры к задержанию подозреваемого. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование», – сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

    У Ирины осталось четверо детей, которых она воспитывала одна. Коллеги собирают средства на похороны и материальную помощь родителям и детям погибшей журналистки.

    Темы: Казахстан, Криминал
    Теги: Журналистка Ирина Бекетова Казахстан
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