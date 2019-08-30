В Шахрисабзе пропадают дети – на это всем плевать

В Кашкадарьинской области Узбекистана мать с июня разыскивает 13-летнюю дочь – милиция и власти ни в Кашкадарье, ни в Ташкенте ей не помогают; между тем это 14-й по счету пропавший ребенок…

Мукаддам Сапарова, жительница города Шахрисабза Кашкадарьинской области Узбекистана, с 22 июня разыскивает пропавшую 13-летнюю дочь Севинч Роззакову.

Она пытается добиться того же от правоохранительных органов в Кашкадарье.

24 июня женщина написала заявление в РУВД и прокуратуру Шахрисабзского района об исчезновении дочери. Однако, уверена она, правоохранительные органы не предпринимают необходимых действий.

По словам Сапаровой, из дома не пропали ни деньги, ни личные вещи девочки. Мать нашла лишь прощальную записку дочери, где Севинч якобы просит не искать ее, чтобы «не было хуже всем».

Однако Мукаддам до сих пор не знает, была ли проведена графологическая экспертиза.

«Я самостоятельно распространяла и расклеивала объявления о пропаже моей дочери на улицах городов Карши, Самарканда, Шахрисабза и Ташкента. Спрашивала у милиционеров в этих городах о наличии имени моей девочки в базе разыскиваемых.

Оказывается, она даже не объявлена в республиканский розыск», – рассказала женщина в интервью Ц-1.

Не стала «ждать звонка»

Убитая горем мать уверена: ее дочь стала жертвой похищения, причем далеко не единственной. Мукаддам удалось выяснить, что за месяц до исчезновения ее ребенка в поселке Чоршанбе, где они проживают, также бесследно пропали еще три девочки.

«После моих настойчивых требований отчета о поисках дочери на меня стали оказывать давление правоохранители. А следователь прокуратуры Акмаль Абдурахманов заявил, что у него очередь из подобных заявлений, что таких пропавших девочек, как моя дочь, у него 14 по городу Шахрисабзу», – говорит Мукаддам Рузикуловна.

Она отмечает, что следователи разговаривали с ней грубо, резко и нагло, отправляя ее домой ждать звонка правоохранителей.

Но женщина не стала сидеть сложа руки, дожидаясь звонка, и начала самостоятельный розыск. Она обратилась в местную прессу. Там ей сообщили, что никакой информации о пропаже детей им не поступало, хотя обычно такие сведения приходят.

Мукаддам встретилась с друзьями и знакомыми Севинч и даже была избита некоторыми из них.

«Дочь дружила с мальчиком, который был старше ее на пять лет. Я узнала, что в тот же день, когда дочка пропала, он попал в больницу. После пропажи Севинч я встретилась с ним, стала расспрашивать, когда он ее последний раз видел, что знает о случившемся. Но он не захотел мне ничего рассказывать», – говорит Сапарова.

По словам женщины, по окончании этого диалога несколько человек, находившихся с парнем, избили ее, а на следующий день подали на Мукаддам сразу три заявления о якобы примененном к ним физическом насилии.

Чужое горе

Сейчас Мукаддам Сапарова находится в Ташкенте. При поддержке местной правозащитницы и гражданской активистки Татьяны Довлатовой она написала заявление и отнесла в Интерпол, приемную президента, Генпрокуратуру, СГБ, омбудсмену, в Представительство верховного комиссара при ООН, Национальный центр по правам человека РУз.

Как сообщает Довлатова, никто из руководящего состава данных учреждений так и не встретился с ними. Заявления принимались их секретарями.

«Поражает равнодушие и безразличие людей, которые работают в офисах с такими громкими названиями. Люди просто отсиживают время и получают за это приличную зарплату», – комментирует ситуацию правозащитница.