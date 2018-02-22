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    Приговор Ахмадбаю: виновен по всем пунктам

    21 февраля Ташкентский областной суд по уголовным делам признал основателя узбекской финансовой пирамиды Ахмада Турсунбаева виновным по всем пунктам обвинения.

    Ахмада Турсунбаева ведут в зал судебных заседаний; фото: газета "Народное слово"
    Ахмада Турсунбаева ведут в зал судебных заседаний; фото: газета «Народное слово»

    По данному делу проходило семь фигурантов. Осужденным инкриминировались преступления сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РУз.

    Среди них – мошенничество, незаконная предпринимательская деятельность, покушение на дачу взятки, легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и другие.

    Суд рассмотрел 15 томов уголовного дела, по итогам которого приговорил Турсунбаева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его сообщники получили от 7 до 11 лет заключения.

    Срок отбывания наказания начнет исчисляться с 16 июня 2016 года, когда группа была задержана и заключена под стражу.

    Кроме того, суд обязал осужденных выплатить штрафы от 350 до 400 минимальных размеров оплаты труда (от 5600 до 6400 долларов США). Также им запрещено заниматься предпринимательством в течение года.

    «При вынесении приговора суд принял во внимание чистосердечное раскаяние подсудимых и их активное способствование раскрытию преступления», – пояснил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Верховного суда РУз Азиз Абидов.

    Однако защита Ахмада Турсунбаева, как и сам осужденный, не согласна с приговором. По словам адвоката Малики Мазбудовой, они намерены его обжаловать в апелляционной инстанции.

    Обещал удвоить любой вклад

    Ахмад Турсунбаев, известный как Ахмадбай, прославился в Узбекистане как основатель финансовой пирамиды.

    Его бизнес был настолько популярным и востребованным, что люди стояли по двое суток в очереди, чтобы отдать ему свои деньги, ценные вещи, включая личное авто и даже скот. Он обещал удвоить любую вложенную сумму, и его вкладчиками стали несколько десятков тысяч человек.

    По словам самого Турсунбаева, схема была типичной для финансовой пирамиды: деньги новых вкладчиков он использовал для расплаты с первыми в очереди.

    По тому же сценарию действовал создатель самой крупной финансовой пирамиды в истории – американец Бернард Мейдофф, осужденный в 2009 году на 150 лет лишения свободы.

    И однажды Ахмадбай, как и его знаменитый финансовый гений из США, почувствовал, что денег на поддержание мошеннической схемы «узбекистанской кассы взаимопомощи» стало не хватать.

    Вскоре начали появляться разочарованные люди, почувствовавшие себя обманутыми и ограбленными. Пирамида начала рушиться.

    Во время задержания оперативники изъяли у Ахмадбая более 13 млрд сумов и порядка 12 млн долларов США.

    В своем последнем слове на суде 16 февраля Турсунбаев заявил, что никого не обманывал и не заставлял приносить ему деньги и машины. Граждане это делали добровольно.

    «У меня была одна цель: работать, обманывать даже не было в мыслях. Пользуясь случаем, прошу прощения у президента Шавката Миромоновича Мирзиёева, у всего народа. Простите меня», – приводит слова Ахмадбая правительственная газета «Народное слово».

    Ранее сообщалось, что 30 января владельцам были возвращены 105 автомобилей, отданных под двойные проценты основателю финансовой пирамиды.

    Источник:Ц-1
    Темы: Финансовая пирамида Ахмада Турсунбаева
    Теги: Ахмад Турсунбаев Ахмадбай Ахмадбой суд Узбекистан финансовая пирамида
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