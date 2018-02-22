Приговор Ахмадбаю: виновен по всем пунктам

21 февраля Ташкентский областной суд по уголовным делам признал основателя узбекской финансовой пирамиды Ахмада Турсунбаева виновным по всем пунктам обвинения.

По данному делу проходило семь фигурантов. Осужденным инкриминировались преступления сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РУз.

Среди них – мошенничество, незаконная предпринимательская деятельность, покушение на дачу взятки, легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и другие.

Суд рассмотрел 15 томов уголовного дела, по итогам которого приговорил Турсунбаева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его сообщники получили от 7 до 11 лет заключения.

Срок отбывания наказания начнет исчисляться с 16 июня 2016 года, когда группа была задержана и заключена под стражу.

Кроме того, суд обязал осужденных выплатить штрафы от 350 до 400 минимальных размеров оплаты труда (от 5600 до 6400 долларов США). Также им запрещено заниматься предпринимательством в течение года.

«При вынесении приговора суд принял во внимание чистосердечное раскаяние подсудимых и их активное способствование раскрытию преступления», – пояснил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Верховного суда РУз Азиз Абидов.

Однако защита Ахмада Турсунбаева, как и сам осужденный, не согласна с приговором. По словам адвоката Малики Мазбудовой, они намерены его обжаловать в апелляционной инстанции.

Обещал удвоить любой вклад

Ахмад Турсунбаев, известный как Ахмадбай, прославился в Узбекистане как основатель финансовой пирамиды.

Его бизнес был настолько популярным и востребованным, что люди стояли по двое суток в очереди, чтобы отдать ему свои деньги, ценные вещи, включая личное авто и даже скот. Он обещал удвоить любую вложенную сумму, и его вкладчиками стали несколько десятков тысяч человек.

По словам самого Турсунбаева, схема была типичной для финансовой пирамиды: деньги новых вкладчиков он использовал для расплаты с первыми в очереди.

По тому же сценарию действовал создатель самой крупной финансовой пирамиды в истории – американец Бернард Мейдофф, осужденный в 2009 году на 150 лет лишения свободы.

И однажды Ахмадбай, как и его знаменитый финансовый гений из США, почувствовал, что денег на поддержание мошеннической схемы «узбекистанской кассы взаимопомощи» стало не хватать.

Вскоре начали появляться разочарованные люди, почувствовавшие себя обманутыми и ограбленными. Пирамида начала рушиться.

Во время задержания оперативники изъяли у Ахмадбая более 13 млрд сумов и порядка 12 млн долларов США.

В своем последнем слове на суде 16 февраля Турсунбаев заявил, что никого не обманывал и не заставлял приносить ему деньги и машины. Граждане это делали добровольно.

«У меня была одна цель: работать, обманывать даже не было в мыслях. Пользуясь случаем, прошу прощения у президента Шавката Миромоновича Мирзиёева, у всего народа. Простите меня», – приводит слова Ахмадбая правительственная газета «Народное слово».

Ранее сообщалось, что 30 января владельцам были возвращены 105 автомобилей, отданных под двойные проценты основателю финансовой пирамиды.