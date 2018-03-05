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    «Смерть Сталина» увидели в Ташкенте

    В фойе Ташкентского театра Марка Вайля «Ильхом» 3 марта состоялся показ художественного фильма «Смерть Сталина», запрещенного в России и некоторых других постсоветских странах.

    Афиша о показе фильма "Смерть Сталина"; Facebook
    Афиша о показе фильма «Смерть Сталина»; Facebook

    В фильме британского сатирика и режиссера Армандо Ианнуччи повествуется о кончине правителя СССР Иосифа Сталина и как следствие – о борьбе за власть между его ближайшим окружением. Фильм содержит сцены насилия и черный юмор.

    На демонстрацию в ташкентский театр «Ильхом» пожаловали более 50 человек в возрасте от 16 до 70 лет.

    Не все зрители посчитали кинокартину за «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым». Напротив, показ фильма сопровождался смехом – присутствующие оценили тонкий политический юмор и посыл британско-французских сценаристов.

    Прокат фильма «Смерть Сталина» миновал кинотеатры Узбекистана. О его существовании решили просто умолчать, но благодаря проекту Ilkhom Panorama у жителей столицы выдался шанс не только ознакомиться с запрещенной в нескольких постсоветских странах (Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Россия, Белоруссия и другие) кинолентой, но и высказать собственное мнение, а также вступить в небольшую полемику после просмотра.

    В обсуждении к фильму наиболее ярко выразил свое мнение ташкентский писатель Рифат Гумеров.

    Обсуждение фильма "Смерть Сталина" в "Ильхоме"; фото: Ц-1
    Обсуждение фильма «Смерть Сталина» в «Ильхоме»; фото: Ц-1

    Критика Гумерова обрушилась на режиссерскую работу и игру актеров, но с общим посылом картины он согласен.

    «Не понимаю, за что можно было запретить показ в некоторых странах СНГ. Здесь же даже нет кино, актеры – клоуны, в картине отсутствуют общепринятые каноны искусства, или я тогда вообще ничего не понимаю», – заявил он.

    Молодые люди высказывались, что пришли посмотреть комедию, и она им понравилась.

    «Конечно, было бы глупо искать ответы и свято верить в то, что показанное на экране – правда, поскольку всё наше представление о событиях того времени навязано нам рассказами родителей, школьными учебниками по истории и российским телевидением. С другой стороны, Сталин бы не выиграл войну без жесткой дисциплины», – говорит молодой зритель.

    В конечном итоге общество сошлось на мнении о том, что утрированные до абсурда события в фильме вполне имели место быть.
    Сталина на них нет!

    Прокат черной трагикомедии «Смерть Сталина» в странах СНГсовпал с 75-летием Сталинградской битвы и выборами президента России.

    Юристы Министерства культуры России призвали запретить показ киноленты из-за «признаков экстремизма, унижения достоинства советского человека и возбуждения ненависти и вражды».

    Однако, несмотря на запрет Минкульта и отзыв прокатного удостоверения, премьера картины в России состоялась, а запрет властей вызвал еще больший интерес публики не только в России, но и в остальных странах СНГ.

    Сам режиссер картины Армандо Ианнуччи поделился с британской газетой The Guardian, что «все русские, посмотревшие кинокартину, в том числе и представители СМИ, заявили, что фильм им понравился. Они сказали две вещи: он смешной, но правдивый».

    Источник:Ц-1
    Темы: Кино в Центральной Азии
    Теги: "Смерть Сталина" Ташкент театр "Ильхом" Узбекистан
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