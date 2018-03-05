«Смерть Сталина» увидели в Ташкенте

В фойе Ташкентского театра Марка Вайля «Ильхом» 3 марта состоялся показ художественного фильма «Смерть Сталина», запрещенного в России и некоторых других постсоветских странах.

В фильме британского сатирика и режиссера Армандо Ианнуччи повествуется о кончине правителя СССР Иосифа Сталина и как следствие – о борьбе за власть между его ближайшим окружением. Фильм содержит сцены насилия и черный юмор.

На демонстрацию в ташкентский театр «Ильхом» пожаловали более 50 человек в возрасте от 16 до 70 лет.

Не все зрители посчитали кинокартину за «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым». Напротив, показ фильма сопровождался смехом – присутствующие оценили тонкий политический юмор и посыл британско-французских сценаристов.

Прокат фильма «Смерть Сталина» миновал кинотеатры Узбекистана. О его существовании решили просто умолчать, но благодаря проекту Ilkhom Panorama у жителей столицы выдался шанс не только ознакомиться с запрещенной в нескольких постсоветских странах (Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Россия, Белоруссия и другие) кинолентой, но и высказать собственное мнение, а также вступить в небольшую полемику после просмотра.

В обсуждении к фильму наиболее ярко выразил свое мнение ташкентский писатель Рифат Гумеров.

Критика Гумерова обрушилась на режиссерскую работу и игру актеров, но с общим посылом картины он согласен.

«Не понимаю, за что можно было запретить показ в некоторых странах СНГ. Здесь же даже нет кино, актеры – клоуны, в картине отсутствуют общепринятые каноны искусства, или я тогда вообще ничего не понимаю», – заявил он.

Молодые люди высказывались, что пришли посмотреть комедию, и она им понравилась.

«Конечно, было бы глупо искать ответы и свято верить в то, что показанное на экране – правда, поскольку всё наше представление о событиях того времени навязано нам рассказами родителей, школьными учебниками по истории и российским телевидением. С другой стороны, Сталин бы не выиграл войну без жесткой дисциплины», – говорит молодой зритель.

В конечном итоге общество сошлось на мнении о том, что утрированные до абсурда события в фильме вполне имели место быть.

Сталина на них нет!

Прокат черной трагикомедии «Смерть Сталина» в странах СНГсовпал с 75-летием Сталинградской битвы и выборами президента России.

Юристы Министерства культуры России призвали запретить показ киноленты из-за «признаков экстремизма, унижения достоинства советского человека и возбуждения ненависти и вражды».

Однако, несмотря на запрет Минкульта и отзыв прокатного удостоверения, премьера картины в России состоялась, а запрет властей вызвал еще больший интерес публики не только в России, но и в остальных странах СНГ.

Сам режиссер картины Армандо Ианнуччи поделился с британской газетой The Guardian, что «все русские, посмотревшие кинокартину, в том числе и представители СМИ, заявили, что фильм им понравился. Они сказали две вещи: он смешной, но правдивый».