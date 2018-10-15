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    В Каракалпакстане горят камышовые заросли

    Осень и зиму в Каракалпакстане можно назвать временем горения многих сотен гектаров камышовых зарослей, нередко и лесов. Но властям всё равно…

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    На горизонте горят камышовые заросли в Муйнакском районе Каракалпакстана; фото: Ц-1

    Вот уже несколько дней горят прибрежные камышовые поля на озерах Кизилдеме и Макпал, находящихся недалеко от населенных пунктов Шеге и Порлитау в Муйнакском районе Каракалпакстана.

    Причина тому, как считают местные жители, – простая человеческая безответственность.

    «Обычно камыш жгут ранней весной, не понимаю, почему сейчас это происходит», – говорит один из местных жителей.

    Как рассказывают его односельчане, в озерах Муйнакского района, наиболее пострадавшего от засыхания Аральского моря, почти нет воды.

    Из-за отсутствия воды открылись обширные площади и заросли камыша, и этой территорией местные жители пользуются как пастбищем.

    «Это, должно быть, подожгли те, кто там пасет скот», – предполагает другой мужчина. По его мнению, из-за начавшихся в Каракалпакстане холодов пастухи разжигают костры и часто забывают их потушить.

    Госкомприроды Каракалпакстана редко выявляет истинную причину пожаров, еще реже – привлекает виновных к ответственности.

    Во всяком случае статистика по этой части не доходит до широкой общественности. В таких отдаленных местах, как вышеназванные, пожары тушатся сами по себе, то есть после полного сгорания всего вокруг, что может гореть…

    «Как будто мало Каракалпакстану того катаклизма, связанного с Аральским морем, еще и сами поджигаем себя. Посмотрите, какой высоты дым идет», – возмущается Марат Захидов, председатель Узбекистанской секции Международного общества прав человека (МОПЧ).

    Кстати, он приехал в Муйнакский район в эти дни, в конце первой декады октября, и стал непосредственным свидетелем пожаров.

    В отличие от строк классика русской литературы, что «дым идет столбом» (поэт описывает зимний пейзаж деревни и имеет в виду дым из труб печей в домах), в Каракалпакстане дым от пожара не вызывает никакого умиления.

    Местные жители с горечью и сожалением задаются вопросом: сколько времени нужно для понимания всей пагубности действий, направленных… на самоуничтожение.

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан
    Теги: Аральское море Каракалпакстан Муйнакский район
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