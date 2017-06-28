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    Власти угрожают родственникам лидера движения «Алга, Каракалпакстан!»

    Оппозиционер Аман Сагидуллаев заявляет о преследовании узбекскими спецслужбами членов его семьи, живущих в Каракалпакстане.

    Сагидуллаев переживает за судьбу родственников, живущих в Каракалпакстане; фото из открытых источников
    Сагидуллаев переживает за судьбу родственников, живущих в Каракалпакстане; фото из открытых источников

    Аман Сагидуллаев, лидер оппозиционного движения «Алга, Каракалпакстан!» уже несколько лет живет в Норвегии. Он продолжает политическую деятельность объединения, которое борется за независимость  Республики Каракалпакстан и отделение ее от Узбекистана.

    Давление усилилось

    По словам 50-летнего оппозиционера, в последнее время давление на его  родственников усилилось.

    «Все мои близкие – а у меня десять братьев и сестер – оказались «под колпаком» СНБ, – рассказал Сагидуллаев корреспонденту Ц-1. – 9 июня этого года в Каракалпакстан приехали из Ташкента сотрудники СНБ со списком моих родственников. Они допрашивали членов семьи, проводили обыски и угрожали всех уволить, чтобы лишить их заработка и средств к существованию».

    По словам оппозиционера, в 2014 году из-за преследований со стороны СНБ из Каракалпакстана вынуждены были бежать два его брата –  Бахыт и Жумабай Сагидуллаевы, которые сейчас находятся в Кыргызстане в надежде получить политубежище.

    «Сотрудники спецслужб прямо говорят моим родственникам, что я враг народа, а если они от меня не отрекутся, то все будут безработными», – говорит Сагидуллаев.

    Наш собеседник жалуется, что большинство его родственников – и так безработные, поскольку в Каракалпакстане очень сложно найти источник заработка.

    Допрос на хлопковом поле

    В качестве примера преследования он приводит 40-летнюю сестру Замиру Сагидуллаеву, которая работает в школе учительницей и готовится уйти в декретный отпуск – через два месяца ей рожать.

    «Угрожают уволить даже беременную. Показательно, что допрос ее и других родственниц проводили на прополке хлопкового поля в Купирском районе, куда согнали всех учителей и врачей города Нукуса», – возмущается оппозиционер, добавив, что  не может с ними связаться по телефону или Скайпу: братья и сестры боятся общаться с ним после угроз спецслужб.

    Он связывает усиление репрессий против родственников с активизацией сторонников движения: в начале июня надпись «Алга, Каракалпакстан!» появилась даже на заборе около районного филиала СНБ в городе Кунград.

    «После этого инцидента сотрудники СНБ поймали пятерых активистов нашего движения и принуждают их признаться, что я заставлял их готовить теракты»,  – продолжает Сагидуллаев.

    Аман Сагидуллаев вынужден был покинуть Узбекистан после того, как  в 2011-м его с женой обвинили в присвоении крупной суммы денег.

    Он тогда возглавлял организацию «Агротехника». Оппозиционер считает уголовное преследование результатом своей политической деятельности. В данное время он часто размещает обращения политического характера на видеохостинге YouTube и является активным блогером в соцсетях.

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан
    Теги: Алга Замир Сагидуллаев Каракалпакстан оппозиция политика права человека в Узбекистане СНБ Узбекистан
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